Cartas & E-mails — Em nome da conveniência

CAPA

Relacionado à reportagem O dinheiro virou byte (28 de novembro), penso que o futuro governo deveria voltar todas as suas atenções para eliminar o dinheiro em espécie. Deveria criar todas as condições para que o dinheiro digital se popularizasse, porque isso, acredito, poderia reduzir a corrupção e outros crimes.

Marcos Ricardo Lot, Brasília, DF

Com o crescimento do comércio digital descrito na reportagem, crescem também as fraudes cibernéticas. As empresas precisam tomar medidas urgentes para evitar isso. Sou prova disso e até hoje não tive respaldo da polícia.

Luiza Urquiza, Via Instagram

EXAME FÓRUM

Acredito que temos tudo para dar certo na área de turismo (Do potencial à realidade, 28 de novembro). Mas, para isso funcionar, também nos falta tudo. Em um primeiro momento, precisamos de segurança, educação, profissionais competentes para fazer o atendimento aos turistas estrangeiros e aos brasileiros, planejamento e levantamento dos locais que são potenciais destinos turísticos. Depois, precisamos desenvolver uma mentalidade e uma política nacional para entender que o turismo é, sim, uma fonte imensurável de divisas e oportunidades para este país. O primordial é não oferecer serviços de péssima qualidade, tratando o turista feito alguém a ser explorado.

Rosvita Grabner, Via Facebook

Falta investimento em turismo neste país. No Nordeste temos excelentes praias. O Rio de Janeiro é uma cidade realmente linda. Temos o Pantanal para quem gosta de aventura. As cidades do Sul são extremamente charmosas. O Brasil tem dunas, praias, cachoeiras… Isso tudo pode ser convertido em mais turismo — e em mais emprego.

Allison Alves, Via Facebook

NEGÓCIOS GLOBAIS

Na minha visão, a vitória dos Democratas na Câmara dos Estados Unidos (Ficou mais difícil governar, 28 de novembro) demonstra claramente que o governo de Donald Trump não é a maravilha que ele tenta emplacar na base do marketing. Agora, tende a definhar. No Brasil, acredito que não será diferente.

Thalisson de Sousa, Via Facebook

VIDA REAL

Brilhante, como sempre, a coluna de J.R. Guzzo (Da promessa à realização, 28 de novembro). Há uma enorme expectativa em torno do governo Bolsonaro. Todos nós esperamos que ele não nos decepcione. Motivos não faltam para termos esperança. Será o primeiro governo realmente liberal na história recente. Depois dos governos militares, só tivemos sociais-democratas e socialistas. Todos trouxeram alguns avanços, mas foram incapazes de transformar o Brasil num país rico, apesar de todas as nossas riquezas. Vamos dar uma chance a Bolsonaro.

Sergio Basilio, São Paulo, SP

CORREÇÃO

O Brasil é o maior país consumidor de café em volume total de vendas desde 2014. O aumento previsto nas vendas do produto de 2017 para 2018 é de 3,3% (O segredo está nas cápsulas, 17 de outubro).

