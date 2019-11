Elegância a toda prova na Fórmula E

Não é apenas a Fórmula 1 que produz ícones de estilo. Lançada há apenas cinco anos, a Fórmula E, disputada exclusivamente por carros elétricos, também exibe a associação de praxe entre moda e automobilismo.

A Porsche estreia agora na temporada 2019-2020 da categoria, e com uma parceira de moda à altura, a também alemã Hugo Boss, que fornecerá os uniformes da equipe. Como nem só de aspirações vive o universo da moda, o mercado foi atendido. Uma coleção-cápsula com costumes, camisas polo e sneakers foi desenvolvida para celebrar a parceria e chega agora ao Brasil.

O evento de lançamento contou com a presença de um grupo de convidados na loja da Hugo Boss do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Com champanhe, como é tradição nas comemorações das provas automobilísticas.