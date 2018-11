Como fazer — A Embraco foi do manual para o digital

PRODUTIVIDADE

Para aumentar a produtividade de suas linhas, os executivos da fabricante de compressores para refrigeração Embraco, com sede em Joinville, Santa Catarina, decidiram digitalizar a manufatura. O projeto, iniciado em 2015, incluiu a integração dos dados do maquinário de sete fábricas, em quatro países. Para isso, um dos primeiros passos foi embutir nessas máquinas sensores capazes de acompanhar em tempo real indicadores como variações inesperadas no consumo de energia, permitindo a identificação de anormalidades antes do surgimento de um problema maior.

Softwares ajudam a processar esses dados constantemente. Parte do sistema foi desenvolvida dentro de casa. A rotina dos funcionários da fábrica mudou, e não apenas porque agora eles têm de lidar com novas tecnologias. O escopo de funções que executam foi ampliado. Com menos imprevistos urgentes, os operadores passaram a se concentrar mais na manutenção preventiva e ganharam tempo para se dedicar a projetos de melhoria contínua. “É um movimento fundamental para garantir a competitividade”, diz Paulo Henrique Seabra Teixeira, vice-presidente de operações da Embraco. Veja alguns dos principais passos e resultados da mudança.