Nathalia Arcuri e seus desejos econômicos

Não se esperam hábitos perdulários de alguém que ficou milionário ensinando os outros a fechar a carteira. Criadora do maior canal de finanças do YouTube, o Me Poupe!, Nathalia Arcuri jura que segue à risca tudo o que prega a seus 4,6 milhões de inscritos (no Instagram ela tem 1,1 milhão de seguidores, sem falar nos 2,2 milhões que acompanham a conta pessoal da jornalista).

“Estou programada para não gastar à toa”, afirma ela, que acumulou o primeiro milhão de reais aos 32 anos. É o que a impede de concretizar um de seus maiores sonhos de consumo, a compra de carros de luxo.

“Os meus preferidos são os da Volvo, o XC40, o XC60 e o XC90, mas jamais vou gastar o que pedem por eles”, garante a youtuber de 35 anos. Na hora de atualizar o guarda-roupa, a mão fechada também fala mais alto.

“Só compro roupa duas vezes por ano e quase sempre em brechós.” Uma passada na Rua 25 de Março era obrigatória até pouco tempo. “Só parei de ir porque agora me reconhecem e daí vira uma muvuca”, justifica.