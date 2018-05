Construtoras se esforçam para cortar estoques no Nordeste

Por causa do longo período de crise no país, os preços dos imóveis novos e usados caíram na maioria das capitais e dos grandes municípios do Nordeste. Além disso, houve pouquíssimos lançamentos em 2017, um ano marcado por promoções para a desova dos estoques. Na região metropolitana de Recife, incorporadoras deram descontos de 5% a 20% ou arcaram com os custos de escritura, registro e imposto. “Algumas construtoras também ofereceram prêmios como móveis planejados e eletrodomésticos”, diz Luyndson Lino, diretor de economia e estatística da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi). Com essas estratégias e os primeiros sinais de reação da economia, as vendas cresceram 13% no ano passado.

Em Salvador, o mercado residencial ficou praticamente parado em 2017 e só teve ligeira melhora no terceiro trimestre. No final do ano, o estoque chegou a 3 700 unidades, uma queda de 22% em relação ao ano anterior. Fortaleza continua com o metro quadrado mais caro do Nordeste — 6.700 reais nos imóveis novos. Ainda assim, houve um recuo em relação a 2016, quando o metro quadrado custava 8.400 reais. Os bairros com muitos apartamentos prontos à venda — na faixa de 400.000 a 1 milhão de reais — são Guararapes, Fátima, Aldeota e Cidade dos Funcionários. Em Natal, os distratos tinham atingido 42% das vendas em 2016 e caíram quase pela metade (19,5%) no ano passado. "As incorporadoras tomaram mais cuidado com a análise dos cadastros dos potenciais compradores", diz Francisco Ramos de Vasconcelos, diretor de mercado imobiliário do sindicato da construção do Rio Grande do Norte.