Conhecendo-se melhor para definir o que fazer

O setor bancário tem um papel crítico no desenvolvimento de um país. Ciente disso, o Itaú Unibanco decidiu realizar, entre 2016 e 2017, um amplo estudo para mensurar suas contribuições socioeconômicas ao Brasil e também os impactos ambientais provocados por sua cadeia de fornecedores e por seus principais produtos bancários — dez linhas de crédito para pessoas físicas e empresas. As modalidades pesquisadas foram crédito pessoal, empréstimo consignado, cartões de crédito, linhas de financiamentos imobiliário e de veículos, capital de giro, CDC e leasing. “A partir do momento em que conhecemos esses impactos, passamos a atuar de forma mais estratégica e sustentável”, afirma Candido Bracher, presidente do Itaú. Segundo ele, o levantamento gerou indicadores que vão guiar as atividades, os produtos e os serviços do banco para uma economia mais eficiente, inclusiva e verde.

Conforme a pesquisa, cada real de PIB gerado pelo Itaú contribui com o equivalente a 4,16 reais do PIB total do Brasil. Além disso, cada emprego mantido diretamente pelo banco leva à manutenção de 64 empregos no país. Para fazer o mapeamento, o banco contou com o apoio de uma consultoria independente, que usou dados internos referentes ao exercício contábil de 2016 e informações oficiais da economia brasileira. Para a avaliação dos impactos, foi utilizada a metodologia Local Footprint Nature, reconhecida internacionalmente. A conclusão é que, em 2016, a pegada de carbono dos produtos de crédito do Itaú foi de 10,4 milhões de toneladas, o equivalente às emissões geradas por todos os veículos da cidade de São Paulo durante três anos. No caso dos fornecedores, representa 938.000 toneladas de CO 2 , ou três meses das emissões dos veículos da capital paulista. No país, os produtos de crédito e a cadeia de suprimentos do Itaú representaram um consumo de água de 311 milhões de metros cúbicos, que poderiam suprir 5 milhões de pessoas durante um ano, e um consumo de energia de 74 400 gigawatts-hora, o suficiente para abastecer 38 milhões de residências por um ano. “Hoje, a inteligência de gestão deve considerar tanto o resultado financeiro quanto as chamadas externalidades, que são os impactos socioambientais”, diz Denise Hills, superintendente de sustentabilidade e negócios inclusivos do Itaú.

O estudo será atualizado todos os anos, incorporando gradativamente os impactos de outros produtos e serviços. Isso será viabilizado, sobretudo, porque o Itaú está investindo cada vez mais em big data, com sistemas para processamento e análise de grandes volumes de informações.

UMA POLÍTICA QUE ATUA DE FORMA TRANSVERSAL

Transversalidade é a palavra que define a política de sustentabilidade que o Banco do Brasil busca colocar em prática. Há iniciativas em todas as direções, da concessão de crédito para estimular a economia verde à locação de uma usina solar para abastecer agências. Parte da remuneração variável dos funcionários está atrelada ao resultado de iniciativas para poupar recursos como água e energia. E, a partir do ano que vem, os fornecedores passarão por uma espécie de due diligence (diligência prévia) socioambiental. “Estamos avançando em práticas internas e externas e criamos uma gerência de economia verde que conecta as áreas de produto, clientes e serviços”, diz Ana Maria Borro Macedo, gerente de inovação e responsabilidade socioambiental do BB.

Entre os programas de destaque estão a coleta seletiva e o descarte adequado de bens inservíveis, como eletroeletrônicos e mobiliário. No ano passado, a instituição doou 17.837 móveis e equipamentos em condições de uso. Também relevantes são as iniciativas para reduzir o consumo de energia. Nos últimos cinco anos, o BB, que tem uma rede de quase 5.000 agências, consumiu 3.500 gigawatts-hora de energia, o suficiente para abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes. A energia elétrica é a sétima maior despesa do banco — em cinco anos, os gastos somaram 2 bilhões de reais. Para diminuir essa conta, o BB iniciou no ano passado a substituição de 2 milhões de lâmpadas convencionais por LED — até agora, foram substituídas 340 000 lâmpadas, gerando uma economia de 4,7 milhões de reais. Ainda na área de energia, a iniciativa mais recente é o aluguel de uma usina solar no norte de Minas Gerais. A usina abastecerá 58 agências, mas o BB já pensa em expandir o uso de energia solar para outros cinco estados. Para que a redução do consumo tenha a colaboração interna, o BB inclui metas por departamento que impactam no cálculo da remuneração variá-vel. O objetivo é diminuir o consumo de energia em 35% nos próximos cinco anos.

Para o público externo, a novidade, ainda em fase de elaboração, é a inclusão de novos critérios para a avaliação dos fornecedores. O BB já tinha normas sobre trabalho escravo e infantil, mas decidiu acrescentar outros itens na avaliação dos seus mais de 1 500 fornecedores. O banco não revela os itens que estão sendo considerados, mas afirma que a empresa em desacordo receberá sugestões de melhora e, no limite, pode ser substituída. “A partir do ano que vem, teremos due diligence dos fornecedores para verificar a situação, com um escopo maior e itens mais qualitativos”, diz Ana Maria.

UM CAMINHO DE MÃO DUPLA

Com iniciativas como o ciclo de palestras para pequenos e médios empreendedores, o Bradesco avança em seu plano de apoiar o crescimento dos clientes e da comunidade para garantir a própria sustentabilidade | Jiane Carvalho

Uma via de mão dupla norteia as iniciativas de sustentabilidade do Bradesco, que vão além da adoção de boas práticas ambientais. O banco já tem um histórico de 62 anos de apoio às comunidades, com a educação de 100 000 crianças pela Fundação Bradesco. A iniciativa mais recente é o Ciclo de Encontros Empresariais, que leva conhecimento a pequenos e médios empreendedores. A ideia por trás dessas ações é que garantir a sustentabilidade do banco no longo prazo passa pelo apoio ao crescimento econômico-financeiro da comunidade e dos clientes. “Temos a noção de que, quanto maior a participação na economia, mais importantes nos tornamos no sentido de contribuir para transformar as futuras gerações”, afirma Octavio de Lazari Junior, presidente do Bradesco. Ele lembra que, à iniciativa de criar a Fundação Bradesco em 1956, se somam as atividades de voluntariado e de proteção ao meio ambiente, as políticas de diversidade no trabalho, as ações de inclusão financeira em comunidades carentes e os projetos de educação financeira. “É um processo retroalimentador e muito inspirador.”

Nessa visão de sustentabilidade do próprio negócio, o Ciclo de Encontros Empresariais surgiu para atender à necessidade de informação do público de PMEs. O projeto, iniciado em 2017, já realizou 15 encontros com pelo menos 500 participantes, clientes e não clientes, em grandes centros, mais 105 de pequeno porte em cidades menores, com algo entre 150 e 200 participantes cada um. “No total, atendemos 23 000 pessoas, o que nos surpreendeu. O empreendedor tem a necessidade de interagir, de absorver conhecimento”, diz o vice-presidente André Cano. Os encontros incluem palestras sobre o cenário macro e microeconômico e dicas para impulsionar os negócios.

Além da atuação no campo social, o Bradesco tem colhido frutos de ações iniciadas em 2014 para reduzir o consumo de água. Foram perfurados sete poços artesianos na sede do banco, na Cidade de Deus, em Osasco. A água ali é tratada e garante o fornecimento a 15 000 pessoas. “Não queríamos depender da rede pública de água”, diz Cano. Da autossuficiência em água, o projeto avançou para a construção de uma estação de tratamento de esgoto. A água recuperada volta para reúso, e os resíduos vão para uma empresa que produz adubo. No primeiro trimestre de 2019, o Bradesco deverá atingir o índice de 100% de tratamento do esgoto gerado na Cidade de Deus. Completa o pacote de avanços ambientais a construção de uma usina solar, em Minas Gerais, suficiente para atender 150 agências do banco a partir do próximo ano.

UM REFORÇO À CULTURA DE PREVENÇÃO DE INCIDENTES

O Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre lançou no ano passado dez vídeos, em linguagem simplificada, sobre a importância dos seguros e apostou em iniciativas de prevenção de riscos | Daniela Rocha

Desde o início de sua trajetória em 2010, o Grupo Segurador BB e Mapfre — resultado da união estratégica do Banco do Brasil, por meio da subsidiária BB Seguros, com a espanhola Mapfre — tem buscado democratizar o acesso aos seguros no país. No Brasil, por exemplo, cerca de 30% dos veículos estão cobertos por seguro, enquanto a parcela de domicílios com seguro residencial é de menos de 14%. Em relação ao seguro de vida, esse percentual é ainda menor. Ou seja, a maioria dos brasileiros não conta com proteção e não tem nenhum tipo de apoio financeiro em casos de incidentes e imprevistos. Uma oportunidade e tanto para as empresas do setor, o que levou o Grupo BB e Mapfre a investir na conscientização das pessoas sobre o planejamento financeiro. “Temos apostado fortemente em iniciativas de educação financeira, uma área que era pouco explorada pelo setor de seguros no país”, diz Fátima Lima, diretora de marketing e sustentabilidade do Grupo BB e Mapfre.

No ano passado, o grupo divulgou dez vídeos, que alcançaram mais de 975.000 pessoas e contaram com 353.000 interações pelas redes sociais, entre curtidas, compartilhamentos e comentários. Nesses vídeos, um repórter pergunta sobre imprevistos pelos quais as pessoas já passaram em casa, como vazamento de água, perda de chave, pane na parte elétrica e queima de aparelhos eletrônicos, além de problemas na rua, como pneu furado e furto de veículo. Com base nessas situações, foram dadas explicações sobre seguros, com a tradução de termos técnicos e jurídicos — isto é, do “segurês” — para informações mais claras e simplificadas. Por exemplo, uma “apólice” nada mais é do que um contrato de seguro que apresenta as condições e as coberturas de imprevistos, e “sinistro” é um incidente que gera dano e prejuízo. “Explicamos as palavras difíceis que existem no dia a dia dos seguros e as complicações que poderiam ser evitadas”, diz Fátima. “A maioria das pessoas já passou por alguma situação difícil ou um incidente e acabou perdendo tempo, gastou muito dinheiro para resolver ou perdeu algum bem. Se tivessem seguro, poderiam ter evitado essa dor de cabeça.”

Também na vertente educativa, o grupo editou a cartilha Boas Práticas de Prevenção em Seguro Residencial. O material foi distribuído aos funcionários e aos corretores pela internet. Esse manual trata das medidas para evitar incêndios e das formas de reforçar a segurança e proteger a casa de roubos e furtos. “Abordar a prevenção de riscos com uma linguagem simplificada também reforça nossa função social”, afirma Fátima.

APOSTA EM TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO

O Santander tem incentivado tecnologias que reduzam os impactos no meio ambiente. Nos últimos 13 anos, participou do financiamento ou da estruturação de 35% dos projetos de energia eólica no Brasil | Daniela Rocha

Atuar como um agente de desenvolvimento sustentável e contribuir para enfrentar as mudanças climáticas são algumas das metas do Santander. Para isso, o banco vem fomentando novos negócios e o uso de tecnologias inovadoras — o que beneficia o país e também as atividades do banco. Um exemplo é a atuação na área de energias renováveis. “Oferecemos um conjunto de soluções financeiras, desde o suporte completo aos grandes projetos de geração até o financiamento aos clientes no varejo”, diz Karine Bueno, superintendente de sustentabilidade do Santander. Nos últimos 13 anos, cerca de 35% dos projetos de energia eólica no Brasil foram estruturados ou financiados pelo Santander. Em 2017, o banco prestou assessoria financeira a 29 parques eólicos, com capacidade instalada de 844,3 megawatts e avaliados em quase 3,3 bilhões de reais. No total, já financiou 61 usinas eólicas, com capacidade de 1,6 gigawatt e investimentos de 5,5 bilhões de reais. Em relação à energia fotovoltaica, o Santander auxiliou na estruturação e financiou um grande projeto: um cluster formado por 14 parques, com capacidade de geração de 474,4 megawatts-, representando um aporte total de quase 2 bilhões de reais. Historicamente, a instituição já assessorou 44 projetos fotovoltaicos, que representam 1,4 gigawatt, financiando três deles. Para ter uma ideia da forte atuação do Santander nessa área, a capacidade instalada em energia solar no Brasil deverá atingir neste ano quase 2,5 gigawatts, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.

No varejo, o Santander oferece linhas de crédito para que clientes pessoa física, empresas de todos os portes e produtores rurais instalem sistemas fotovoltaicos em residências, estabelecimentos comerciais, fábricas e centros de distribuição. Em 2017, foram 1 315 contratos, um volume de financiamentos de 34 milhões de reais. Em quatro anos de atuação nessa área, já foram concedidos 67 milhões de reais. “Em agosto deste ano, o Santander passou a ter uma atuação mais abrangente, oferecendo esses produtos também nas agências”, diz Karine. Até então, essas linhas de crédito eram disponibilizadas somente por sua financeira, por intermédio dos fabricantes e instaladores de equipamentos.

O Santander vem ampliando sua presença também no agronegócio. Sua carteira de crédito nesse setor somou 11,5 bilhões em 2017, quase 30% mais do que no ano anterior. “O banco oferece capacitação aos produtores e financiamentos para a adoção de tecnologias e métodos de produção mais eficientes e com menores impactos ambientais”, diz Karine.