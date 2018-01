7 itens para seu pet ou inspirados nele

O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo para produtos voltados para animais de estimação. Fica atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unido. O setor cresceu mesmo nos mais duros momentos da crise. Em 2018, o faturamento deverá superar os 20 bilhões de reais. Comparativamente, há dois anos as receitas foram de 18 bilhões. A razão para a expansão fica mais clara quando analisamos os dados do IBGE: há no país mais famílias que criam cachorros do que aquelas com crianças — são 44% versus 36% do total.

A população animal surpreende: são 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. E os produtos para os bichos vão, cada vez mais, muito além dos tradicionais ossinhos, bolinhas e rações. Segundo um estudo das entidades ligadas ao varejo SPC e CNDL, o gasto médio mensal dos donos de animais é de 189 reais. Nas classes A e B, o tíquete sobe para 223 reais. Para ter ideia, 17% dos donos dizem comprar roupas para os animais com frequência. As redes especializadas em pets, assim como os sites de comércio eletrônico, oferecem um sem-fim de mimos e brinquedos high-tech para bichos. Há desde almofadas e coleiras estampadas até um curioso aparelho que, equipado com uma câmera e conectado à internet, serve para monitorar o comportamento do animal enquanto o dono está fora de casa.

Para quem quiser compensar a ausência, é possível também, via smartphone, enviar um comando para o arremesso de um petisco. Produtos desse tipo confirmam uma estatística curiosa: 44% dos donos veem seus cachorros como filhos, de acordo com uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. Com tamanho cuidado, será preciso encontrar novo sentido para a expressão “vida de cão”.

COMO UM MARAJÁ

Inspirada na Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos, esta casinha feita de madeira do tipo MDF pela empresa Carlu acomoda cães de pequeno e médio porte. Gatos, claro, também são bem-vindos.

Preço: a partir de 1 373 reais

BABÁ DIGITAL

A Furbo Dog monitora, joga petiscos e brinca com o cão. Por meio de um sensor, também avisa o dono se o animal latir.

Preço: a partir de 199 dólares(1)

PARA DECORAR A CASA

A decoração é uma forma de os donos demonstrarem o amor que sentem pelos cães. A marca Love Dog vende diferentes estampas para almofadas de sofá.

Preço: a partir de 23 reais

PARA DONOS NERDS

A febre de produtos dos filmes Star Wars também chegou ao mundo dos cães.

A Zee Dog tem modelos de peitoral com os temas Darth Vader e cavaleiro Jedi.

Preço: a partir de 90 reais

ALIMENTAÇÃO CORRETA

O comedouro inteligente Petnet possibilita controlar, por meio de um aplicativo, a quantidade de comida e a hora das refeições de gatos e cães.

Preço: a partir de 119 dólares(1)

CAPAS ENGRAÇADAS

A Pets Rocks faz capas para tablets e smartphones com imagens de animais como celebridades. Há opções como Lady Gaga e um cão como Andy Warhol

Preço: a partir de 129 reais

GASTE ENERGIA

Entretenha gatos com este brinquedo que emite uma luz laser em direção ao chão — que o animal tentará capturar repetitivamente. A pedra do topo do Ferplast Phantom é giratória e oferece três níveis de velocidade.

Preço: a partir de 310 reais

(1) À venda em lojas online no exterior, com entrega no Brasil