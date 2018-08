EXAME Especial Infraestrutura – Como abrir os caminhos

Num país moderno, infraestrutura de qualidade significa muitas coisas. É sinal de habitação digna e de bons indicadores de saúde da população, resultado do saneamento universalizado. É ter à disposição transporte rápido e eficiente de pessoas e mercadorias, permitindo mais produtividade e geração de riqueza. No Brasil, ainda estamos distantes da infraestrutura dos sonhos. As estimativas apontam a necessidade de 8 trilhões de reais e 20 anos para o país se aproximar do patamar que as nações ricas já desfrutam hoje.

O novo ciclo político que virá com a eleição para a Presidência da República em outubro poderá ser o início dessa jornada, caso a agenda de infraestrutura se torne prioritária. EXAME mostra, em seis reportagens, um diagnóstico de nossa situação e exemplos que podem ajudar o Brasil a perseguir e tornar realidade o sonho do país moderno. Confira as reportagens:

Pesquisa – A raiz do nosso atraso

A excessiva participação estatal deixou a infraestrutura defasada. Caberá ao próximo presidente incentivar investimentos privados nessa seara

Roterdã – O porto inteligente

Boa gestão e boa infraestrutura fizeram de Roterdã o maior porto da Europa e o quinto do mundo. Agora quer ser o mais digital e o mais sustentável

Singapura – Bem-vindo. E boa viagem

O aeroporto de Changi aproveitou a expansão do tráfego aéreo para firmar-se como o melhor do planeta. E um modelo a ser observado pelo Brasil

Londres – Uma cidade mais interligada

Berço do primeiro metrô do mundo, a cidade se prepara para fazer a maior expansão da rede em 40 anos. A nova linha terá uma extensão maior do que a do metrô de São Paulo

Nova York – A falta de moradia tem solução

Com uma economia dinâmica e poucos vazios urbanos, a cidade enfrenta uma escassez histórica de moradias — agora o incentivo a parcerias público-privadas vai ampliar a oferta de residências a baixo custo

Banda larga – Em baixa velocidade

Uma parte da população nos grandes centros urbanos acessa a internet com facilidade. Já a outra fatia enfrenta os percalços da falta de uma conexão rápida e de qualidade