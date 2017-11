Como a Copagaz resolveu problema com hora extra dos motoristas

Em 2010, uma luz amarela acendeu para os executivos da Copagaz. A área de logística da companhia acumulava um volume crescente de horas extras dos motoristas, que já custavam mais de 2 milhões de reais por ano. Para iniciar uma nova fase, durante seis meses, a equipe realizou um diagnóstico para encontrar a origem do problema e traçar novos planos para as 16 filiais da Copagaz, que opera em todo o país, exceto na Região Norte. O objetivo é reduzir o tempo de estrada. Uma das mudanças veio da observação de que muitos motoristas moravam perto dos pontos de entrega, mas tinham de dirigir até a filial mais próxima para começar a jornada. Hoje, um auxiliar leva o caminhão aos motoristas para evitar esses quilômetros extras. Desde 2013 os terminais ganharam novos equipamentos, como balanças. Antes, a pesagem obrigatória dos caminhões era feita externamente e exigia tempo de deslocamento. E, com as evoluções tecnológicas, o cliente passou a ter seu consumo gerido pela Copagaz. Desde 2015 há um balanço diário de informações sobre as entregas. Antes, o controle era mensal. Enquanto a empresa reduziu custos, a participação de mercado cresceu de 7,5% para 8,2% em seis anos. Veja o passo a passo da distribuidora de gás Copagaz.