Chef com causa

Galinhada com cúrcuma e gengibre, quinua e purê de batata-doce. O prato está em 1.000 marmitas doadas uma vez por semana a hospitais de campanha e comunidades carentes de São Paulo, atingidas pela crise decorrente da propagação do coronavírus.

A iniciativa é da chef baiana Morena Leite e se chama Capim Solidário, uma referência ao nome de sua rede, a Capim Santo. A campanha tem apoio de empresas do setor alimentício e de transporte para entregas. Morena cresceu na cozinha do restaurante de seus pais em Trancoso, na Bahia.

Formou-se na Cordon Bleu de Paris, em 1999, e hoje comanda os restaurantes Capim Santo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o Santinho, em três endereços da capital paulista. Também criou em 2011 o Instituto Capim Santo, centro de capacitação gastronômica para jovens de escolas públicas, com cinco unidades. Um detalhe: a refeição de galinhada com quinua das quentinhas é a mesma que está no menu de delivery do Capim Santo.