Cartas & E-mails — Como construir o Brasil 4.0

Sou assinante de EXAME há quase 30 anos. Tenho lido reportagens maravilhosas na revista, mas esta edição especial, toda ela, está excelente (Como construir o Brasil 4.0, 30 de maio). Parabéns às pessoas envolvidas em todas as etapas da construção, desde o primeiro pensamento até o fechamento da edição. Tenho absoluta certeza de que houve um esforço descomunal, e preciso valorizar o compromisso e o comprometimento que a revista tem com cada leitor. A habilidade para reunir cada assunto de forma tão oportuna “não tem preço”. Parabéns a todos.

Fernando Belchior | São Paulo, SP

Gostaria de parabenizar a equipe de EXAME pela edição especial sobre a Quarta Revolução Industrial. Estava ansioso por ver que a mídia não tratava desse assunto, e então vi, com surpresa, a edição especial sobre o tema e como fazer isso no Brasil. Obrigado pela iniciativa. Vou ficar acompanhando as próximas edições especiais que virão neste ano.

Bruno Contardi | São Paulo, SP

Por mais que EXAME esteja certa em mirar o Brasil no futuro (4.0), confesso que fiquei admirado de, neste momento, deparar com essa capa ao chegar à banca para pegar meu exemplar. E não estou falando da greve dos caminhoneiros, até porque, quando a edição foi fechada, a greve não tinha começado. Na minha opinião, EXAME precisa retratar exaustivamente a realidade nua e crua do Brasil.

José Wilmar Krautler | São Paulo, SP

Quero cumprimentar toda a equipe pela edição sobre o Brasil 4.0. Está sensacional! Esta é a EXAME que agrega valor e conhecimento para as empresas, e que mantém a gente ligada na leitura!

Giovanna Picillo | São Paulo, SP

GREVE DOS CAMINHONEIROS

A greve é uma arma importante para a classe trabalhadora. Mas os grevistas precisam ter discernimento sobre o resultado das negociações e avaliar os limites do movimento. No caso dos caminhoneiros, por certo esse limite foi ultrapassado em alguns locais. E há a nítida impressão de que muitos foram manipulados para não trabalhar. Quem estaria manipulando esses trabalhadores? Seus patrões? E até quando os motoristas vão receber apoio da população?

Uriel Villas Boas | Santos, SP

AGRONEGÓCIO

A Embrapa, por causa de seu histórico de excelência e pleno sucesso no desenvolvimento de pesquisas agropecuárias, deveria ser tratada como a joia da coroa no Brasil (A Embrapa na entressafra, 30 de maio). Um governo com o mínimo de bom senso robusteceria o orçamento dessa instituição, em vez de contingenciá-lo, como vem ocorrendo, de acordo com a reportagem. Ao mesmo tempo, é necessário investir em parcerias com a iniciativa privada.

Alberto de Sousa Bezerril | Natal, RN

J.R. GUZZO

Concordo plenamente com J.R. Guzzo. Estamos sem uma luz no fim do túnel e, caso ela apareça, ainda pode ser uma locomotiva vindo na contramão. Sobram candidatos e faltam ideias inteligentes para nos surpreender (Está faltando vida inteligente, 30 de maio). O Brasil está nu.

Marcos A.L. Santana | Palmas, TO

GESTÃO PÚBLICA

Quero parabenizar EXAME pela excelente reportagem O show do bilhão (16 de maio), sobre a experiência da Índia em promover a inclusão financeira e digital. O Brasil já deveria ter um sistema de identificação semelhante desde 1997, quando foi sancionada a Lei no 9.454/97, que criou o Número Único de Identidade. É lamentável que essa lei, que existe há 21 anos, ainda não tenha sido implantada.

João Cezar Moraes | Vitória, ES

