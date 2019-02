Cultura: de Jim Carrey em drama à reedição de Guimarães Rosa

MÚSICA

Temperos variados

Em seus dois álbuns anteriores, Leyla McCalla — americana de origem haitiana radicada em Nova Orleans — chamava a atenção pelo uso do violoncelo, pela voz firme e melodiosa e pela mistura de influências de jazz, blues e estilos do Caribe. No novo álbum, The Capitalist Blues, ela segue misturando estilos de todo o continente americano (inclusive MPB com direito a pandeiro na faixa Penha), mas trocou o cello por guitarra e banjo. Em boa parte das letras, o teor é socialmente indignado, como o nome do trabalho já sugere, mas há momentos mais leves e amorosos. As músicas são cantadas em inglês ou dialeto creole do Haiti.

The Capitalist Blues | Leyla McCalla | Pias America | Disponível em streaming

SÉRIE

Humor nos números

Economia não está no topo de uma lista de temas apropriados para comédia. Mas o seriado This Giant Beast That Is the Global Economy, com estreia mundial em 22 de fevereiro na Amazon Prime, partiu para o desafio de dar um tratamento leve ao assunto. Estrelada por Kal Penn (de Dr. House, Como Eu Conheci Sua Mãe e Designated Survivor), a primeira temporada terá episódios com títulos como Money Laundering: A How to Guide e A Global Corruption Tour. Entre os produtores executivos estão Adam McKay (vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2015 por A Grande Aposta) e Will Ferrell.

This Giant Beast That Is The Global Economy | Seriado em streaming com oito episódios, Amazon Prime | Disponível a partir de 22/2

LIVRO

Reedição caprichada

Originalmente publicado em 1956, Grande Sertão: Veredas é a obra-prima do escritor João Guimarães Rosa (1908-1967) e um dos grandes romances da literatura brasileira, com sua escrita inventiva e inovadora. Um livro de tal porte merece tratamento de primeira, com textos acessórios e detalhes de arte e acabamento não encontrados numa edição comum. A Companhia das Letras traz uma reedição com bela capa bordada, cronologia detalhada, textos de vários períodos sobre a obra, correspondências do autor com Clarice Lispector e Fernando Sabino, e a recuperação de ilustrações de Poty Lazzarotto que fizeram parte das edições originais.

Grande Sertão: Veredas | João Guimarães Rosa | Companhia das Letras | R$ 84,90

FILME

A fim de ser sério

Jim Carrey tem uma característica comum a vários cômicos famosos desde Charlie Chaplin: a necessidade de ser reconhecido por seu talento no drama. Em décadas recentes, Tom Hanks conseguiu e Steve Carell se esforça para isso. Já Carrey enfrenta dificuldade para se livrar do sucesso besteirol de Ace Ventura, O Máskara e Debi & Lóide, dos anos 90. Em Crimes Obscuros, ele investe no gênero policial psicológico como um agente da lei obcecado com um crime. Produção filmada na Polônia em 2016, só estreou nos Estados Unidos no ano passado. O elenco tem Charlotte Gainsbourg, de Ninfomaníaca, de Lars von Trier.

Crimes Obscuros | Direção de Alexandros Avranas | Com Jim Carrey | Estreia em 28/2