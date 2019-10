Grandes cidades são mais produtivas, afirma Scheinkman

São Paulo – O brasileiro José Alexandre Scheinkman é um dos economistas mais respeitados do mundo. Por 26 anos foi professor de economia na Universidade de Chicago. Depois ficou 13 anos na Universidade de Princeton e, neste ano, foi para a Universidade Colúmbia.

Em entrevista a EXAME, Scheinkman falou sobre a importância das cidades para promover inovação e aumentar a produtividade de um país, tema pouco estudado no Brasil.

1) EXAME – Por que as grandes cidades são mais produtivas?

José Alexandre Scheinkman – Cidades são máquinas de aumento de produtividade, produção de conhecimento e circulação de informação. Elas concentram indústrias e serviços inovadores em áreas como software, biotecnologia e finanças. As cidades são polos de produtividade.

Nos Estados Unidos, as regiões metropolitanas de Nova York, Los Angeles, Boston e São Francisco respondem por 45% do total de inovações do país. A produtividade de um trabalhador americano é 4% maior em uma cidade 50% mais densamente povoada.

2) EXAME – Por que isso ocorre?

José Alexandre Scheinkman – Cidades maiores concentram um grande número de pessoas, que ficam mais próximas umas das outras. Há mais relação entre elas. Isso permite uma troca maior de conhecimento e o aprendizado de melhores processos.

3) EXAME – Não é pela presença de melhores escolas?

José Alexandre Scheinkman – De fato, nas cidades, as pessoas têm mais oportunidades de especialização. E a educação é uma etapa fundamental. Dito isso, vale ressaltar que há um enorme ganho de produtividade quando um trabalhador chega ao mercado de trabalho e interage com seus colegas. Importa muito o que você aprende no trabalho.

4) EXAME – Por que algumas cidades crescem e são mais produtivas do que outras?

José Alexandre Scheinkman – As cidades mais produtivas têm economia diversificada e boa educação. Nova York e Detroit ilustram bem isso. Nova York, que tem uma economia mais diversificada e é um polo educacional, continua crescendo. Já Detroit, que acabou de pedir falência, tem baixa escolaridade para os padrões americanos e é dependente do setor automotivo.

5) EXAME – A produtividade brasileira é baixa porque nossas grandes cidades são caóticas?

José Alexandre Scheinkman – Para uma cidade ser bem-sucedida, ela precisa atrair trabalhadores muito qualificados, aqueles que podem escolher onde vão morar. Por que as empresas querem estar em Nova York? Para atrair bons profissionais que querem viver lá. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro competem nesse mercado mundial. E precisam cumprir certos atributos.

6) EXAME – Quais são eles?

José Alexandre Scheinkman – Segurança, transporte, boas escolas, entretenimento e grande oferta de bens culturais são fundamentais. Em segurança, transporte e escolas, o Estado tem papel importante e, no caso brasileiro, o setor público não tem atuado bem.

7) EXAME – No Brasil, o agronegócio teve um imenso ganho de produtividade nas últimas décadas. O campo pode ser tão produtivo quanto as áreas urbanas?

José Alexandre Scheinkman – O fato de cidades grandes e densas serem mais eficientes não significa que outros setores não aumentem a produtividade. Os fatores que levaram ao ganho de produtividade do agronegócio são os mesmos que promoveram o avanço das metrópoles: pesquisa científica, adoção de novas tecnologias e integração à economia mundial.