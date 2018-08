As 50 maiores pagadoras de dividendos

1. Foram excluídas as empresas que não têm dados disponíveis de patrimônio líquido e as que tinham patrimônio líquido negativo em 2015 e 2016. Os dados foram extraídos dos demonstrativos financeiros entregues à CVM 2. O índice é a divisão entre o total de dividendos pagos no ano e o patrimônio líquido no ano anterior 3. Crescimento do índice de dividendos em relação ao patrimônio • Não classificado