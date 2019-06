Como fazer | A Danone pôs a água na porta de casa

Há dois anos, baseando-se em pesquisas com o consumidor, a fabricante de alimentos e bebidas Danone descobriu um obstáculo ao aumento do consumo de águas Bonafont: a dificuldade dos consumidores de carregar os galões para casa. Ao perceber o crescimento dos aplicativos de entrega em casa, os executivos da Danone concluíram que ali poderia estar a solução para o problema. Desde junho de 2018, os consumidores da Grande São Paulo podem pedir água Bonafont por um aplicativo. O pedido chega ao distribuidor mais próximo, que, por sua vez, pode optar por fazer a entrega em até 2 horas. Se entregar o produto, recebe um bônus financeiro.

O aplicativo foi divulgado aos consumidores nas mídias digitais e esteve entre os dez mais baixados na loja do Google em setembro de 2018. O esforço exigiu também o treinamento dos distribuidores, que receberam dicas de como usar a plataforma e atender os consumidores finais. “A experiência de compra do cliente teria de ser boa até o momento da entrega”, diz Rafael Ribeiro, diretor de marketing e vendas da divisão de águas da Danone. A empresa escolheu os 100 melhores entre 1.300 distribuidores para participar do sistema no primeiro ano. E pretende chegar em 500 deles até dezembro. Veja o passo a passo.