Abertas as inscrições para o Guia EXAME de Diversidade

As inscrições para o Guia EXAME de Diversidade estão abertas até o dia 31 de agosto. Trata-se de uma iniciativa inédita no país, realizada por EXAME, com a parceria técnica do Instituto Ethos, precursor na promoção da diversidade na gestão empresarial no Brasil. O guia pretende identificar e destacar as melhores práticas de diversidade em quatro frentes distintas: equidade de gênero e de raça, promoção dos direitos LGBTI+ e inclusão de portadores de deficiência.

As empresas participantes podem acessar online no site de exame um formulário de inscrição e iniciar o preenchimento do questionário. Cerca de 70% da nota final será correspondente às práticas que favorecem a diversidade, e o restante a dados quantitativos sobre a presença dos diversos grupos entre os funcionários. Com a lista das companhias com melhor pontuação em mãos, os dados serão submetidos à avaliação de especialistas e a uma apuração jornalística. As finalistas serão entrevistadas para a produção de uma grande reportagem. No final, as empresas que tiverem se destacado terão seu nome divulgado.

As informações preenchidas são sigilosas e todas as empresas que preencherem o questionário completo, mesmo que não tenham se destacado entre as melhores, terão acesso a um relatório de desempenho comparativo com as demais participantes — totalmente gratuito. O link para o site do guia é https://exame.abril.com.br/especiais/diversidade. Para saber mais, envie um e-mail para diversidade@abril.com.br.

O questionário foi elaborado em parceria com cinco organizações: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero, Fórum LGBT, Movimento Mulher 360 e Rede Empresarial de Inclusão.