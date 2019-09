Cartas & E-mails | A volta do crescimento

É bom ver que o Brasil está, finalmente, vencendo a crise econômica e voltando a evoluir, como mostra o resultado positivo das empresas mencionadas por EXAME (MELHORES & MAIORES, setembro de 2019). As grandes empresas do país estão crescendo e o progresso já é visível depois de quase nove meses do governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, com certeza, a economia brasileira está no caminho certo e espero muito mais evolução pela frente. Isso só mostra que devemos manter o otimismo mesmo em momentos difíceis. Avante, Brasil.

BRASIL

O governo avança, mas não é possível avaliá-lo em oito meses (Otimismo, mas cauteloso, MELHORES & MAIORES, setembro de 2019). Até agora, Bolsonaro só acertou na liberação do FGTS.

Adriano Nunes, Via Facebook

Quem é empresário não contrataria o presidente Bolsonaro como executivo para sua empresa. Como acreditar na competência dele para governar o Brasil? Este governo não tem um projeto de país.

Miriam Marques, São Paulo, SP

ECONOMIA

Os bancos e os produtores de commodities foram as principais empresas que lucraram no ano passado (Sem complexo de vira-lata, MELHORES & MAIORES, setembro de 2019). Isso mostra que as crises sempre são ótimas para os bancos.

Simon Brethé, Via Facebook

NEGÓCIOS GLOBAIS

A economia de vários países desacelera agora (Um cenário mais nebuloso, MELHORES & MAIORES, setembro de 2019). No Brasil, vivemos a eterna recessão.

Claudio Navarro, Via Facebook

BALANÇO

Durante anos, o Brasil desceu ladeira abaixo. O país ainda tem muito caminho pela frente para dar uma volta por cima, mas o cenário das empresas é positivo (A retomada dos lucros, MELHORES & MAIORES, setembro de 2019).

Alan Menezes, Via Facebook

NEGÓCIOS

É muito complicada a situação da Oi. Se a empresa tivesse uma boa solução de autoatendimento, poderia cortar custos e melhoraria sua reputação (O difícil esforço para se recuperar, MELHORES & MAIORES, setembro de 2019).

Gabriel Silva, Via Twitter

MARKETING

Se a Asics deseja voltar a crescer, precisa baixar os preços para vender mais. Seus tênis são caros para os brasileiros (O maratonista da Asics, MELHORES & MAIORES, setembro de 2019).

Aron Bernardo, Via Facebook

AMAZÔNIA

É preciso deixar claro que não há solução mágica para resolver os problemas que existem na Amazônia (A Amazônia continua miserável, 21 de agosto). O governo precisa estimular o desenvolvimento da região. A solução requer investimento e autonomia para o governo Bolsonaro.

Ronei Pereira, Via Facebook

CORREÇÕES

O grupo Sicredi, de Porto Alegre, faturou 13,2 bilhões de reais em 2018, o que representou um crescimento de 1,3% em relação a 2017, e ocupa a 54a colocação no ranking dos 200 maiores grupos privados do Brasil (200 maiores grupos, MELHORES & MAIORES, setembro de 2019).

A presidente do conselho de administração do banco BMG, Ana Karina Dias, tem 47 anos de idade e graduação e mestrado em química pela Universidade de Brasília (Conselho de mulher, MELHORES & MAIORES, setembro de 2019).

