Não é de hoje que a ideia de viver eternamente está em evidência (Nasce a geração centenária, 22 de novembro). Exemplos como o do Japão mostram que melhores padrões de vida e de alimentação vão permitir que, no futuro, a humanidade viva tranquilamente mais de 100 anos. Mas, sem dúvida, a vida por muito tempo certamente causará impactos na economia ainda pouco discutidos. Vai ficar mais caro para o Estado dar conta de tantos velhos. No Brasil, com um sistema previdenciário já falido, algo precisará ser feito. Por que temos dificuldade em resolver o problema?

Antonio José Marques

Rio de Janeiro, RJ

A vida caminha para a longevidade com saúde. Não podemos nos esquecer que tudo isso dependerá de um modo de vida que nos permita trabalhar até a velhice. Afinal, nada supera a experiência adquirida por anos de trabalho.

Zureia Baruch Jr.

São Paulo, SP

CRISE FLUMINENSE

A crise política e social do Rio de Janeiro tem reflexos na economia brasileira por causa do prestígio internacional da antiga capital brasileira (Sim, há futuro para o Rio, 22 de novembro). E, por certo, o incentivo à exploração da tecnologia vai trazer boas consequências para a economia fluminense. A expectativa, pelo menos, é muito favorável.

Uriel Villas Boas

Santos, SP

Todo o Brasil sofre com a imagem negativa que o Rio de Janeiro apresenta hoje ao mundo. Como principal ponto de entrada de estrangeiros no país, a cidade mais atrapalha do que colabora com o turismo e os negócios. Quem chega ao Rio, hoje, não raro é atendido por taxistas que roubam no valor da corrida. Na praia, é assaltado ou sofre arrastões. A reportagem esquece que nenhuma solução funcionará se não for atacado o problema principal da cidade, que é a corrupção generalizada. Qualquer novo projeto não passará de sonho se não forem recuperadas as bases da sociedade.

Fábio Molteni

Curitiba, PR

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Parabéns à Elektro pela iniciativa de buscar entre os jovens que residem em abrigos de proteção a sua força de trabalho de aprendizes (Muito além da obrigação, 22 de novembro). Tomara que o exemplo seja repetido por outras empresas.

Abel Fonseca Martins

Brasília, DF

É um belo exemplo de gestão de negócios o que a Natura vem demostrando (Uma estratégia feita para durar, 22 de novembro). Com interesse no futuro, a empresa abriu caminho para uma visão inovadora. Que mais organizações possam se basear nela para transformar a realidade dos processos produtivos — por vezes danosos — que tanto se repetem por aí.

Flávia Dantas Ivo

Via Facebook

AVANÇOS NO COMBATE AO CÂNCER

Que notícia boa a que apresenta a reportagem (O fim do câncer em apenas 1 minuto?, 22 de novembro). Que os testes laboratoriais recebam o investimento necessário e, quem sabe, um dia teremos a cura do câncer em menos tempo e com procedimentos indolores e baratos.

Daiane Monique

Via Facebook

MULHERES NO TOPO

Muito boa a reportagem de capa da revista EXAME sobre a presença feminina na liderança (Mulheres no topo, 25 de outubro). É um assunto que não interessa apenas às mulheres, mas a toda a sociedade.

Patrícia Corrêa

Via e-mail

CORREÇÕES

A dívida estimada em 15 bilhões de reais, atribuída à Nexa Resources, é da holding Votorantim S/A (Aposta em startups para fomentar a inovação, 22 de novembro).

O nome da instituição de ensino IED é Istituto Europeo di Design e seu diretor é Fabio Palma (Sim, há futuro para o Rio, 22 de novembro de 2017).

