Cartas & E-mails | A era da bioeconomia

Muito boa a reportagem de capa sobre a bioeconomia (A economia do futuro, 13 de novembro). O Brasil está em uma posição importante no contexto global e tem ótimas chances de se tornar uma potência. O país não só é rico em fauna e flora como também investiu para modernizar a produção de alimentos por meio da ciência.

Resta agora que o Brasil tenha boas políticas públicas e consiga se conectar da melhor forma possível às cadeias globais de fornecimento. Temos ainda boas oportunidades em bioenergia e biogás. Devemos torcer pelo melhor e cobrar os governantes.

Larissa Sene, São Paulo, SP

Muito bem escrito o texto da reportagem de capa (A economia do futuro, 13 de novembro). O exemplo do agronegócio deve começar em casa, no Brasil. A bioeconomia precisa ser esclarecida e explicada por professores e palestrantes. Nem todos sabem quanto ela é importante e o tamanho da oportunidade que o Brasil tem em mãos no cenário global.

Giovanni Matos, Via Instagram

É muito bom ver uma reportagem de capa sobre esse tema tão importante. Comparado a países mais desenvolvidos, como China e Estados Unidos, o Brasil é um país com baixíssima emissão de carbono.

Leandro Cagliari, Via Facebook

Pessoas mais bem informadas são mais conscientes e exigentes com o mundo. Isso é ótimo para o meio ambiente e para a forma como produzimos e consumimos alimentos e produtos.

Max Elias, Via Instagram

ALIMENTOS

Não sou muito fã de produtos industrializados, mas consumo alimentos da fabricante Aurora e não tenho do que reclamar (A empresa de 65.000 famílias, 13 de novembro). O preço é justo e a qualidade segue o padrão de mercado. Bom ver que os negócios vão bem e o faturamento já está na casa dos 10 bilhões de reais.

Roger Persagós, Via Facebook

Não é à toa que a Aurora faz sucesso. Foi a única entre as grandes desse mercado de alimentos que não teve problemas de controle de qualidade noticiados nos últimos tempos. Parabéns, Aurora. O Brasil precisa de mais empresas assim.

Luiz Franco, Via Facebook

GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE

Gostaria de parabenizar pela edição 2019 do Guia Exame de Sustentabilidade (13 de novembro). Boas e importantes práticas foram compartilhadas pelas empresas, e os jornalistas souberam transmitir essas mensagens muito bem na revista. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe ao compilar tantos dados.

Como sempre, o guia captou os indicadores necessários para que todos possam trilhar o caminho da sustentabilidade. Senti falta apenas de mais menções às diretoras e às gerentes que lideram esses projetos, uma vez que só os presidentes das empresas foram citados. Há mais mulheres na área do que homens atualmente.

Danielly Freire, Via e-mail

ENTREVISTA

Muito boa a entrevista com o executivo brasileiro Sergio Buniac, que se tornou presidente global da Motorola em 2018 (O primeiro lucro em dez anos, 13 de novembro). Agora que a fabricante retomou o lucro e modernizou seus smartphones, ela mostra que tem potencial.

Raphael Correa, Via LinkedIn

SETE PERGUNTAS

O aplicativo de fotografia Instagram mudou a forma como as pessoas se relacionam na internet (De rede social a vitrine virtual, 13 de novembro). Ele se tornou um local de descoberta de produtos e oferece boas oportunidades para empresas de todos os portes.

Fabio Palamedi, São Bernardo do Campo, SP

