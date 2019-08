Cartas & E-mails | A alta na bolsa de valores

Muito pertinente a reportagem de capa A euforia chegou (mas só à bolsa…) (24 de julho). A aprovação da reforma da Previdência é importante para o Brasil. Mostra que o governo está fazendo a lição de casa. Os investidores estrangeiros veem nisso uma oportunidade, algo que ajudará a estimular a economia brasileira. Com acesso a juros mais baixos, a população tem mais opções de consumo e de financiamento. É assim que o país pode crescer de forma consistente. Outras medidas cruciais são a reforma tributária e a já realizada reforma trabalhista.

A sociedade brasileira precisa que o Brasil tenha um projeto de país de sucesso. Devemos estar preparados para aproveitar a oportunidade de desenvolvimento efetivo. Inovação e empreendedorismo são ferramentas para construir um caminho vitorioso de políticas válidas no longo prazo. Não podemos perder a esperança. É preciso acreditar num bom futuro para o Brasil.

Paulo Bastos, Via Instagram

Com a melhora da bolsa, agora temos de torcer por uma euforia de empregos e uma melhora real da economia brasileira.

Herica Belotto, Via Instagram

Com as novas regras de livre mercado aplicadas ao mercado de gás, cada empresa vai oferecer o melhor serviço pelo menor preço. Quem tem a ganhar é a população (A todo gás, 24 de julho).

Augusto Alessio, Via Facebook

A quebra do monopólio do gás trará uma mudança. O lucro passará a ser dividido entre empresários nacionais e internacionais. Não acredito que isso terá impacto positivo para o consumidor.

Laurentino Neto, Via Facebook

Se o governo não ajustar o país no âmbito fiscal, não há como promover boas iniciativas de desenvolvimento social (Primeiro o fiscal, depois o social, 24 de julho). Infelizmente, a estratégia da equipe de Bolsonaro está certa.

Rodrigo Bueno, Via Facebook

Com dados positivos sobre o crescimento de empresas no Brasil e a bolsa de valores batendo recordes, podemos concluir que o governo de Bolsonaro está no caminho certo para melhorar o bem-estar da nação (A crise passa longe daqui, 24 de julho).

Alan Marques, Via Facebook

Não entendo o porquê de tanta dificuldade para resolver o Brexit (Ou vai ou racha, 24 de julho). As negociações têm de acabar logo. Resolver essa questão quanto antes será melhor para todos.

Leandro Albuquerque, Via Facebook

A nova geração já nasceu conectada e precisa ser educada por adultos que vivem uma dramática evolução tecnológica (Digite com moderação, 24 de julho). Precisamos estar conscientes do uso de celulares e fazer mais atividades offline.

Karina Rossi, Via LinkedIn

A exemplo do que mostra a reportagem, eu também voltei a trabalhar aos 52 anos (Recomeço depois dos 50, 24 de julho). Precisamos de mais vagas para esse público.

Patricia Rigamonti, Via Facebook

O festival Goodwood é o melhor evento automobilístico (Entre íons e combustão, 24 de julho). Ele reúne diversas marcas, pilotos consagrados e lançamentos.

Bruno Evangelho, Via Facebook

