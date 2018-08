As 500 maiores empresas do Brasil

Esta lista, que é parte do levantamento anual MELHORES E MAIORES, de EXAME, traz as 500 maiores companhias do país em vendas líquidas. Em conjunto, elas faturaram 840 bilhões de dólares em 2017, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. Veja também quais foram as empresas mais rentáveis e as que tiveram os maiores lucros, entre outros destaques.

EMPRESA / SEDE ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA SETOR VENDAS LÍQUIDAS LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RENTABILIDADE CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (em US$ milhões) ENDIVIDAMENTO RIQUEZA CRIADA (em US$ milhões) No. DE Empreg. RIQUEZA CRIADA POR EMPREG. (em US$ mil) SALÁRIOS E ENCARGOS (em US$ milhões) TRIBUTOS (em US$ milhões) EBITDA (em US$ milhões) EXPORTAÇÃO CONTROLE ACIONÁRIO ORDEM 2017 2016 VALOR (em milhões de reais) VALOR (em US$ milhões) CRESCIMENTO (em %) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) AJUSTADO (em US$ milhões) LEGAL (em US$ milhões) AJUSTADA (em %) LEGAL (em %) SOBRE VENDAS (em %) LIQUIDEZ GERAL (em nº índice) GERAL (em %) LONGO PRAZO (em %) VALOR (em US$ milhões) % DAS VENDAS Petrobras3,6, Rio de Janeiro, RJ 1 1 Energia 231 446,3 69 965,6 -1,3 973,2 -134,8 82 502,1 79 802,0 1,2 -0,2 1,4 -15 246,7 0,29 63,0 45,0 57 088,9 46 979 1 162,3 5 298,3 28 779,1 15 847,6 12 048,9 17,2 Estatal 1 Petrobras Distribuidora3,6, Rio de Janeiro, RJ 2 2 Atacado 85 305,5 25 787,6 -5,9 339,9 347,9 2 705,3 2 668,1 12,2 12,6 1,3 1 845,5 1,18 61,8 43,2 6 537,5 3 240 1 880,2 329,6 5 569,0 777,5 408,7 1,6 Estatal 2 Ipiranga3,6,B, Rio de Janeiro, RJ 3 3 Atacado 68 061,6 20 574,9 -2,2 378,6 380,9 1 698,1 1 673,3 21,0 21,4 1,8 1 284,2 0,77 67,6 45,8 1 076,8 2 101 495,1 95,9 430,4 894,3 6,0 0,0 Brasileiro 3 Vale3,6, Rio de Janeiro, RJ 4 5 Mineração 65 015,2 19 653,9 33,2 5 251,3 5 328,6 44 156,5 43 457,7 11,4 11,7 26,7 84,3 0,37 50,0 39,9 12 109,0 46 497 265,1 2 088,3 2 652,7 10 543,8 17 199,5 87,5 Brasileiro 4 Raízen Combustíveis3,6,7, Rio de Janeiro, RJ 5 4 Atacado 61 772,6 18 673,7 -1,9 505,2 492,8 897,8 858,8 37,3 37,5 2,7 432,4 0,68 71,8 48,4 NI NI NI NI NI 799,3 NI NI Bras.-ang.-hol. 5 Telefônica3,6, São Paulo, SP 6 6 Telecomunicações 39 944,7 12 075,2 -1,7 1 440,5 1 393,2 21 466,3 20 998,0 6,3 6,3 11,9 -650,5 0,72 32,1 14,0 8 787,9 32 407 267,7 761,6 5 470,5 3 849,2 – – Espanhol 6 Braskem3,6, Camaçari, BA 7 9 Química e Petroquímica 37 039,1 11 196,8 0,1 1 326,6 1 234,3 2 084,1 1 970,3 NA NA 11,8 2 227,9 0,45 82,2 71,3 2 848,9 7 713 370,7 418,1 1 077,8 2 142,3 2 781,7 24,8 Brasileiro 7 Cargill Agrícola3,6,B, São Paulo, SP 8 7 Bens de Consumo 34 684,3 10 485,0 2,2 160,5 160,8 1 365,0 1 341,6 11,7 12,0 1,5 657,4 0,95 67,5 27,5 NI 8 745 NI 304,9 NI -59,0 7 543,0 71,9 Americano 8 Atacadão3,6, São Paulo, SP 9 20 Atacado 31 609,6 9 555,5 4,4 480,0 483,4 3 712,2 3 671,4 12,9 13,2 5,0 -123,6 0,83 44,4 9,2 1 426,7 NI NI NI 504,6 759,4 – – Francês 9 Claro3,6, São Paulo, SP 10 8 Telecomunicações 31 011,6 9 374,7 -6,1 -278,2 -419,4 4 157,4 3 921,9 -6,7 -10,7 -3,0 -1 016,4 0,43 77,9 60,2 NI NI NI NI NI 2 607,0 NI NI Mexicano 10 Bunge3,6,B, Gaspar, SC 11 11 Bens de Consumo 29 555,7 8 934,6 -2,3 107,6 137,1 2 767,5 2 745,3 3,9 5,0 1,2 1 649,6 1,47 46,3 22,8 NI 7 358 NI NI NI 188,9 5 665,3 63,4 Holandês 11 FCA Automóveis1, Betim, MG 12 15 Autoindústria 26 973,3 8 153,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 19 386 NI 540,5 NI NI 1 394,0 17,1 Italiano 12 GPA3,6, São Paulo, SP 13 13 Varejo 26 387,0 7 976,7 -1,7 177,8 187,1 3 174,4 3 123,6 5,5 5,9 2,2 306,2 0,95 54,8 19,7 1 822,2 63 956 27,1 663,2 380,9 418,7 – – Francês 13 BRF3,6, Itajaí, SC 14 10 Bens de Consumo 25 944,9 7 843,1 -14,3 -322,8 -340,3 3 476,7 3 385,8 -9,3 -10,0 -4,1 900,8 0,76 71,6 36,0 2 544,5 NI NI NI 947,1 685,7 3 180,9 40,6 Brasileiro 14 JBS3,6, São Paulo, SP 15 12 Bens de Consumo 23 730,3 7 173,6 -18,6 150,9 161,5 7 468,6 7 342,1 2,0 2,2 2,1 -1 573,6 0,49 54,8 33,0 859,1 NI NI NI 758,1 -590,4 2 546,6 35,5 Brasileiro 15 Cervejaria Ambev3,6,B, São Paulo, SP 16 14 Bens de Consumo 22 062,3 6 669,4 1,7 2 018,1 2 216,4 13 976,3 13 908,3 12,2 13,5 30,3 -2 589,7 0,34 49,7 28,1 6 578,0 30 911 207,3 584,8 3 892,6 2 362,4 46,5 0,7 Belga 16 Via Varejo3,6, São Caetano do Sul, SP 17 17 Varejo 21 428,4 6 477,8 7,9 52,0 58,9 904,5 894,5 5,7 6,5 0,8 -251,2 1,02 82,6 17,2 1 643,8 48 431 34,1 737,5 253,8 429,0 – – Francês 17 Samsung1, Manaus, AM 18 18 Eletroeletrônicos 18 934,9 5 724,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Coreano 18 ArcelorMittal Brasil3,6,B, Belo Horizonte, MG 19 25 Siderurgia e Metalurgia 18 903,2 5 714,4 16,5 31,2 0,1 4 121,4 4 003,3 0,7 0,0 0,5 1 136,8 0,60 55,6 39,9 1 214,5 10 254 121,5 441,4 336,6 666,0 2 276,4 39,8 Anglo-indiano 19 Amil3,6,B, São Paulo, SP 20 22 Serviços de Saúde 18 901,5 5 713,9 7,1 -31,4 16,1 3 493,9 3 483,3 -0,9 0,5 -0,5 56,0 1,70 26,7 5,0 NI NI NI NI NI 76,7 NI NI Americano 20 Sendas3,6,8, São João de Meriti, RJ 21 27 Varejo 18 827,3 5 691,4 12,4 158,4 154,8 961,9 943,2 16,1 16,0 2,8 -65,6 0,89 57,2 12,4 1 129,2 29 051 42,7 262,7 608,3 315,0 – – Francês 21 ADM2, Vitória, ES 22 30 Bens de Consumo 17 825,2 5 388,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 3 218 NI NI NI NI – – Americano 22 JBS Foods1, São Paulo, SP 23 19 Bens de Consumo 17 740,0 5 362,8 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 23 Correios3,6, Brasília, DF 24 21 Serviços 17 601,7 5 321,0 -5,3 250,9 201,7 -349,2 -391,3 NA NA 4,7 -397,1 0,36 109,4 72,4 4 645,8 107 989 41,6 3 023,9 822,1 325,0 – – Estatal 24 Volkswagen2, São Bernardo do Campo, SP 25 31 Autoindústria 16 927,6 5 117,2 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 15 365 NI 824,6 NI NI 1 694,1 33,1 Alemão 25 Louis Dreyfus Company3,6, São Paulo, SP 26 33 Produção Agropecuária 16 481,6 4 982,4 18,2 103,1 101,3 483,2 470,6 21,3 21,5 2,1 369,1 0,86 82,7 41,1 NI 3 419 NI 102,4 NI 170,0 4 146,4 83,2 Francês 26 TIM Celular3,6, São Paulo, SP 27 26 Telecomunicações 16 035,8 4 847,6 0,7 377,7 347,0 5 185,3 5 055,8 7,1 6,7 7,8 -36,9 0,70 46,3 22,6 NI NI NI NI NI 1 736,6 NI NI Italiano 27 CRBS3,6, Jaguariúna, SP 28 24 Bens de Consumo 15 737,1 4 757,3 -3,2 -412,3 -404,6 362,6 353,4 -113,7 -114,5 -8,7 296,1 1,26 78,6 32,5 3 535,4 10 351 335,5 164,7 3 645,8 522,4 – – Belga 28 Sabesp3,6, São Paulo, SP 29 28 Infraestrutura 14 831,4 4 483,5 0,0 867,3 761,6 5 498,6 5 294,1 15,2 13,8 19,3 -59,8 0,26 55,2 43,4 2 569,2 13 672 184,8 599,4 714,7 1 589,4 – – Estatal 29 Walmart Brasil1, Barueri, SP 30 32 Varejo 14 010,8 4 235,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 30 Embraer3,6, São José dos Campos, SP 31 23 Autoindústria 13 382,2 4 045,4 -22,8 220,6 240,6 4 125,0 4 068,7 5,3 5,8 5,5 2 632,2 0,89 60,8 38,8 1 112,8 15 711 70,2 690,1 145,4 391,2 3 628,7 89,7 Pulverizado 31 Eletropaulo3,6,8,B, Barueri, SP 32 39 Energia 13 369,6 4 041,6 9,0 -237,8 -255,3 581,4 546,7 -40,9 -46,7 -5,9 -309,2 0,72 86,7 56,0 2 925,4 7 355 399,8 225,6 2 245,3 321,1 – – Brasileiro 32 Toyota1, São Bernardo do Campo, SP 33 29 Autoindústria 13 300,1 4 020,6 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Japonês 33 Copersucar-Cooperativa3,6,7, São Paulo, SP 34 38 Produção Agropecuária 13 236,6 4 001,4 6,2 -0,6 NI 25,5 25,3 -2,5 NI 0,0 -115,1 0,97 98,6 59,0 NI NI NI NI NI 1 008,0 NI NI Brasileiro 34 Carrefour1, São Paulo, SP 35 35 Varejo 13 071,7 3 951,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 40 000 NI NI NI NI NI NI Francês 35 Amaggi Commodities3,6, Cuiabá, MT 36 44 Atacado 12 934,3 3 910,0 17,5 90,8 98,1 757,7 751,1 11,2 12,2 2,3 605,4 0,88 69,0 35,2 84,3 1 498 52,4 36,8 14,0 99,5 2 747,8 70,3 Brasileiro 36 RD3,6,8, São Paulo, SP 37 41 Varejo 12 901,9 3 900,2 12,3 151,2 154,5 988,5 974,2 14,4 14,9 3,9 426,3 1,23 49,1 11,5 1 302,9 32 057 42,8 423,8 545,4 338,4 – – Brasileiro 37 Cemig Distribuição3,6,8, Belo Horizonte, MG 38 43 Energia 12 500,4 3 778,8 12,2 0,7 -35,5 1 187,3 1 129,8 0,1 -3,1 0,0 32,3 0,59 78,1 53,6 3 008,5 4 394 614,7 344,7 2 609,5 251,2 NI NI Estatal 38 Itaipu Binacional2, Brasília, DF 39 37 Energia 12 373,3 3 740,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 3 102 NI 233,0 NI NI 380,8 10,2 Estatal 39 Magazine Luiza3,6,B, Franca, SP 40 52 Varejo 11 979,3 3 621,3 21,6 120,1 117,6 633,4 627,0 18,2 18,0 3,3 329,7 1,12 71,7 16,4 991,0 27 112 41,1 399,1 362,4 267,7 – – Brasileiro 40 Renault 3,6,B, São José dos Pinhais, PR 41 54 Autoindústria 11 410,0 3 449,2 17,1 118,2 107,0 538,2 521,4 21,8 20,3 3,4 26,0 0,79 75,9 21,7 NI 7 329 NI 249,0 NI 311,7 1 138,1 33,0 Francês 41 Ale3,6, Natal, RN 42 36 Atacado 11 370,2 3 437,2 -13,0 9,9 9,3 76,8 74,7 12,1 11,6 0,3 6,6 0,84 85,2 27,4 87,0 1 229 70,3 39,4 -3,7 74,7 – – Brasileiro 42 Lojas Americanas3,6, Rio de Janeiro, RJ 43 45 Varejo 11 168,2 3 376,1 2,4 70,0 71,8 1 415,2 1 397,1 4,8 5,0 2,1 1 361,2 0,86 73,2 41,7 960,8 23 125 43,4 160,9 189,1 634,9 – – Brasileiro 43 TAM1, São Paulo, SP 44 40 Transporte 10 761,9 3 253,3 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 44 CSN3,6, São Paulo, SP 45 50 Siderurgia e Metalurgia 10 545,5 3 187,9 11,4 21,8 3,1 2 181,9 2 124,4 1,0 0,1 0,7 -463,7 0,28 83,1 61,6 967,4 13 796 72,7 277,9 168,1 593,6 731,6 22,9 Brasileiro 45 Coamo3,6, Campo Mourão, PR 46 42 Produção Agropecuária 10 510,5 3 177,3 -6,2 211,7 223,9 1 412,2 1 399,1 14,0 15,0 6,7 966,5 1,50 51,1 16,8 370,8 7 460 50,1 152,1 52,5 249,6 1 264,2 39,8 Brasileiro 46 BG Brasil1, Rio de Janeiro, RJ 47 48 Energia 10 406,6 3 145,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Anglo-holandês 47 Usiminas3,6, Belo Horizonte, MG 48 72 Siderurgia e Metalurgia 10 129,9 3 062,3 28,2 59,5 70,4 4 236,1 4 164,1 1,4 1,7 1,9 786,7 0,78 40,7 31,7 735,0 8 503 86,3 261,3 357,0 459,5 412,1 13,5 Nipo-ítalo-bra. 48 Light Sesa3,6,B, Rio de Janeiro, RJ 49 59 Energia 9 951,2 3 008,2 9,3 38,0 28,1 798,7 773,0 4,7 3,6 1,3 -209,6 0,87 78,8 44,8 2 593,4 3 847 673,7 83,9 2 196,4 420,3 – – Brasileiro 49 Globo3,6, Rio de Janeiro, RJ 50 46 Comunicações 9 929,2 3 001,6 -7,9 507,6 559,5 4 367,8 4 344,9 11,6 12,9 16,9 1 546,8 1,74 31,9 15,5 NI NI NI NI NI 57,5 NI NI Brasileiro 50 Oi Móvel1, Brasília, DF 51 49 Telecomunicações 9 817,9 2 967,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Pulverizado 51 General Motors1, São Caetano do Sul, SP 52 47 Autoindústria 9 746,6 2 946,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 52 Gol3,6, Rio de Janeiro, RJ 53 58 Transporte 9 700,6 2 932,5 1,7 36,6 -8,7 -754,1 -783,9 NA NA 1,2 -1 161,3 0,29 132,2 62,7 1 098,2 14 808 73,9 409,4 81,0 268,1 469,9 16,0 Brasileiro 53 Suzano Papel e Celulose3,6, Salvador, BA 54 55 Papel e Celulose 9 541,3 2 884,3 -0,7 606,5 546,4 3 638,4 3 513,2 16,2 15,1 21,0 778,2 0,40 58,4 46,3 1 268,7 7 830 162,9 253,3 263,5 1 194,5 1 906,1 66,1 Brasileiro 54 Copel Distribuição3,6,8,B, Curitiba, PR 55 62 Energia 9 501,6 2 872,3 8,3 109,9 105,0 1 684,3 1 648,3 6,4 6,2 3,8 222,9 0,94 52,4 27,9 2 317,9 5 746 393,9 203,1 2 013,1 173,3 – – Estatal 55 CPFL Paulista3,6,8,B, Campinas, SP 56 71 Energia 9 469,1 2 862,5 19,2 92,5 84,8 428,8 414,3 20,6 19,5 3,2 -364,4 0,89 83,8 37,8 1 817,2 3 307 546,9 76,8 1 521,7 260,1 – – Chinês 56 Yara Brasil1, Porto Alegre, RS 57 51 Química e Petroquímica 9 442,1 2 854,3 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Norueguês 57 Spal3,6, São Paulo, SP 58 64 Bens de Consumo 9 090,2 2 748,0 6,9 189,7 160,3 1 394,7 1 340,4 13,6 12,0 6,9 -38,2 0,29 69,6 52,3 NI NI NI NI NI 440,9 NI NI Mexicano 58 Furnas3,6, Rio de Janeiro, RJ 59 16 Energia 8 665,2 2 619,5 -57,5 345,2 424,7 6 109,5 6 073,8 5,6 6,9 13,2 327,6 1,45 48,2 36,9 1 724,3 3 188 493,1 405,2 569,8 936,6 – – Estatal 59 Copersucar3,6,7, São Paulo, SP 60 61 Atacado 8 598,2 2 599,2 -2,6 76,2 78,4 196,3 195,2 38,7 40,0 2,9 -145,8 0,72 86,2 24,4 103,1 NI NI NI 14,7 95,4 NI NI Brasileiro 60 Mercedes-Benz1, São Bernardo do Campo, SP 61 57 Autoindústria 8 579,1 2 593,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Alemão 61 Honda Automóveis2, Sumaré, SP 62 63 Autoindústria 8 525,7 2 577,3 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 3 207 NI NI NI NI 79,0 3,1 Japonês 62 Klabin3,6,B, São Paulo, SP 63 78 Papel e Celulose 8 521,8 2 576,1 15,6 206,6 160,9 2 278,3 2 186,9 8,7 7,0 8,0 2 348,8 0,57 75,5 63,4 1 087,1 13 905 78,5 412,7 324,8 986,4 1 041,6 40,4 Brasileiro 63 Cofco Brasil3,6, São Paulo, SP 64 91 Atacado 8 438,7 2 551,0 14,8 22,5 -15,3 -278,4 -312,5 NA NA 0,9 -335,2 0,41 108,1 62,3 NI NI NI NI NI NI NI NI Chinês 64 Coelba3,6,8,B, Salvador, BA 65 77 Energia 8 262,7 2 497,8 11,2 62,7 53,5 985,3 957,0 6,1 5,4 2,5 -276,0 0,87 74,3 43,4 1 327,3 2 897 477,5 91,4 1 007,4 325,5 – – Espanhol 65 Unilever Brasil1B, São Paulo, SP 66 56 Bens de Consumo 8 173,0 2 470,7 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Anglo-holandês 66 Aurora Alimentos3,6, Chapecó, SC 67 68 Bens de Consumo 8 172,8 2 470,6 -0,3 89,2 88,2 576,6 565,3 15,1 15,2 3,6 324,2 1,01 60,8 28,1 609,5 27 848 22,5 248,0 149,1 132,8 677,5 27,4 Brasileiro 67 Basf3,6,B, São Paulo, SP 68 65 Química e Petroquímica 8 157,9 2 466,1 -2,9 -94,8 -94,8 1 084,6 1 065,3 -8,7 -8,9 -3,8 380,9 1,07 64,7 21,6 NI 3 846 NI NI NI 144,6 317,0 12,9 Alemão 68 Brasil China Dist. de Motos e Peças3,6, Cabo de S. Agost. , PE 69 • Atacado 8 116,9 2 453,7 47,4 12,9 13,0 12,4 12,4 NA 104,7 0,5 -1,3 1,03 96,8 4,0 NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 69 Makro1, São Paulo, SP 70 82 Atacado 7 969,9 2 409,3 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Holandês 70 Telemar1, Rio de Janeiro, RJ 71 53 Telecomunicações 7 811,6 2 361,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Pulverizado 71 Gerdau Aços Longos3,6,B, Rio de Janeiro, RJ 72 76 Siderurgia e Metalurgia 7 800,8 2 358,2 2,3 120,4 144,4 2 404,3 2 383,2 4,9 6,0 5,1 198,5 1,01 39,4 25,1 NI NI NI 281,1 NI 542,6 432,6 18,3 Brasileiro 72 Marfrig3,6, São Paulo, SP 73 92 Produção Agropecuária 7 715,8 2 332,5 23,1 -134,9 -146,2 747,1 723,3 -18,1 -20,2 -5,8 589,1 0,58 86,5 70,4 479,1 15 821 34,4 202,1 18,7 171,3 1 016,0 43,6 Brasileiro 73 Petróleo Sabbá3,6,7, Manaus, AM 74 93 Atacado 7 417,9 2 242,4 20,0 60,5 62,6 210,3 207,4 26,9 28,2 2,7 124,9 1,48 48,3 17,3 NI NI NI NI NI 109,9 NI NI Bras.-ang.-hol. 74 Shell Brasil3,6, Rio de Janeiro, RJ 75 340 Energia 7 352,9 2 222,8 NA -407,7 -438,8 4 580,3 4 518,2 -8,9 -9,7 -18,3 -599,0 0,21 77,8 65,9 NI 826 NI NI NI 701,4 1 968,3 88,6 Anglo-holandês 75 Syngenta1, São Paulo, SP 76 69 Química e Petroquímica 7 310,0 2 209,8 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Suíço 76 Cemig GT3,6, Belo Horizonte, MG 77 86 Energia 7 259,7 2 194,6 6,3 120,2 129,5 1 468,0 1 449,2 7,8 8,6 5,5 -241,0 0,61 70,9 51,3 979,2 1 343 669,5 111,9 424,0 596,7 NI NI Estatal 77 Cencosud2, São Paulo, SP 78 73 Varejo 7 154,4 2 162,8 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 25 588 NI 247,2 NI NI – – Chileno 78 Celesc3,6,8, Florianópolis, SC 79 90 Energia 7 053,8 2 132,3 12,1 21,2 10,1 337,9 318,3 6,2 3,1 1,0 -192,5 0,70 86,4 33,4 1 685,0 3 298 507,1 131,3 1 433,0 133,1 – – Estatal 79 Cielo3,6,B, Barueri, SP 80 75 Serviços 6 940,5 2 098,1 -10,4 1 123,6 1 165,3 3 073,6 3 068,6 31,5 32,7 53,6 1 722,4 1,01 88,5 8,4 1 396,7 1 366 987,8 92,1 747,8 1 153,4 – – Brasileiro 80 C. Vale3,6, Palotina, PR 81 81 Produção Agropecuária 6 933,7 2 096,0 -2,5 23,4 24,2 476,7 468,8 4,8 5,1 1,1 247,4 1,00 70,8 18,5 224,4 9 130 26,5 114,9 52,6 109,4 317,7 15,2 Brasileiro 81 Rede (Redecard)3,6, Barueri, SP 82 95 Serviços 6 832,5 2 065,5 NA 454,9 502,7 4 794,5 4 719,5 9,2 10,3 22,0 3 884,4 1,26 75,5 0,3 1 066,8 1 832 641,9 70,7 448,5 1 474,1 – – Brasileiro 82 Whirlpool3,6,B, São Paulo, SP 83 87 Eletroeletrônicos 6 785,9 2 051,4 0,0 124,0 131,8 683,4 676,7 13,8 14,8 6,0 -104,5 0,73 62,6 16,0 666,4 15 348 43,1 355,5 272,9 82,2 365,6 17,8 Americano 83 Mosaic3,6,B, São Paulo, SP 84 80 Química e Petroquímica 6 737,5 2 036,7 -5,8 21,0 25,8 397,2 394,8 5,3 6,5 1,0 -24,1 1,22 67,9 2,3 NI 1 183 NI 46,4 NI 29,4 16,3 0,8 Americano 84 Petronac3,6, Recife, PE 85 130 Atacado 6 704,1 2 026,6 43,5 40,3 40,5 58,7 58,5 66,6 67,2 2,0 66,5 1,43 66,3 37,9 NI NI NI NI NI 65,4 NI NI Brasileiro 85 Ford1, São Bernardo do Campo, SP 86 79 Autoindústria 6 680,5 2 019,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 86 Minerva Foods3,6, Barretos, SP 87 88 Produção Agropecuária 6 657,0 2 012,4 1,4 -78,9 -85,0 31,0 21,5 -229,3 -340,6 -3,9 466,7 0,50 99,0 70,7 210,4 NI NI NI 33,9 251,2 1 319,7 65,6 Brasileiro 87 SHB3, Itajaí, SC 88 • Bens de Consumo 6 615,2 1 999,8 NI NI -13,3 NI -3,7 NI NA NI 338,9 0,66 100,2 57,5 NI NI NI NI NI 119,6 NI NI Brasileiro 88 Rede D’Or São Luiz3,6, Rio de Janeiro, RJ 89 100 Serviços de Saúde 6 599,4 1 995,0 10,7 290,6 288,4 1 331,7 1 303,4 18,3 18,5 14,6 529,9 0,55 62,8 49,7 NI 25 052 NI 469,6 NI 535,8 – – Brasileiro 89 Lojas Renner3,6,B, Porto Alegre, RS 90 97 Varejo 6 560,1 1 983,1 8,7 217,0 221,5 986,1 974,4 20,3 21,0 10,9 275,2 1,15 47,7 13,4 1 202,4 17 290 72,2 249,1 561,8 370,0 4,7 0,2 Pulverizado 90 Transpetro3,6, Rio de Janeiro, RJ 91 85 Transporte 6 483,5 1 959,9 -6,2 56,7 36,6 1 323,4 1 277,8 NA NA 2,9 NA NA 65,6 52,8 1 471,4 6 363 229,9 568,2 451,7 315,5 – – Estatal 91 Bayer3,6,B, São Paulo, SP 92 66 Química e Petroquímica 6 353,8 1 920,7 -23,5 -139,1 -127,7 749,0 742,9 -18,6 -17,2 -7,2 155,9 1,17 77,2 4,2 NI 4 307 NI 313,5 NI -94,6 67,8 3,5 Alemão 92 Raízen Energia3,6,7,B, São Paulo, SP 93 83 Energia 6 350,6 1 919,8 -10,1 408,9 432,9 2 950,7 2 892,9 12,7 13,7 21,3 599,9 0,73 48,3 35,3 729,0 NI NI NI 134,9 552,5 1 055,3 55,0 Bras.-ang.-hol. 93 B2W Digital3,6, Rio de Janeiro, RJ 94 67 Varejo 6 345,0 1 918,1 -23,6 -128,8 -124,4 1 198,9 1 180,8 -10,7 -10,5 -6,7 1 022,4 1,05 68,1 41,5 261,2 7 390 25,7 NI 20,1 153,9 NI NI Brasileiro 94 Gerdau Açominas3,6, Ouro Branco, MG 95 103 Siderurgia e Metalurgia 6 280,6 1 898,6 7,0 27,0 20,8 1 861,5 1 817,0 1,4 1,1 1,4 423,6 0,80 45,1 26,4 NI NI NI 165,9 NI 278,0 591,1 31,1 Brasileiro 95 LG-SP1, Taubaté, SP 96 89 Eletroeletrônicos 6 243,9 1 887,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Coreano 96 Eletronorte3,6,8, Brasília, DF 97 60 Energia 6 063,9 1 833,1 NA 530,2 578,6 4 843,3 4 800,9 10,2 11,3 28,9 -92,7 1,31 44,7 29,9 1 485,0 3 075 463,3 492,8 382,2 757,9 – – Estatal 97 Farmácia Pague Menos3,6,8, Fortaleza, CE 98 105 Varejo 6 053,9 1 830,1 3,9 23,1 24,7 288,3 284,5 7,9 8,6 1,3 183,1 1,10 67,5 19,0 590,9 22 161 27,6 253,7 257,5 86,9 – – Brasileiro 98 Natura3,6,B, São Paulo, SP 99 102 Bens de Consumo 5 957,0 1 800,8 0,8 203,0 202,6 500,7 494,2 35,3 35,7 11,3 -380,6 0,39 86,0 45,4 840,6 2 155 380,7 164,9 492,7 202,3 – – Brasileiro 99 Novelis2,B, São Paulo, SP 100 109 Siderurgia e Metalurgia 5 913,2 1 787,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1 459 NI 79,5 NI NI 235,8 13,2 Indiano 100 Elektro Redes3,6,8,B, Campinas, SP 101 118 Energia 5 900,3 1 783,6 18,0 113,6 113,2 626,4 613,8 15,5 15,8 6,4 -38,1 1,02 68,2 31,9 1 137,9 3 689 307,7 61,1 881,1 263,9 – – Espanhol 101 M Dias Branco3,6,8, Eusébio, CE 102 107 Bens de Consumo 5 714,9 1 727,6 -2,0 249,1 255,2 1 529,3 1 509,0 15,7 16,3 14,4 592,6 2,41 18,3 8,8 722,4 16 679 43,4 220,1 220,1 292,1 NI NI Brasileiro 102 Drogaria São Paulo3,6, São Paulo, SP 103 117 Varejo 5 688,0 1 719,5 10,7 48,6 49,2 239,0 235,7 19,5 20,0 2,8 171,8 1,18 64,4 16,5 461,7 15 527 29,5 186,0 107,8 128,1 – – Brasileiro 103 Hydro Alunorte3,6, Barcarena, PA 104 99 Química e Petroquímica 5 627,4 1 701,2 -6,1 24,1 17,5 1 380,9 1 344,8 1,6 1,2 1,4 -310,7 0,67 44,6 16,5 93,2 1 968 47,0 NI -37,3 205,8 1 449,4 85,2 Norueguês 104 Comgás3,6,8, São Paulo, SP 105 101 Energia 5 622,4 1 699,7 -5,5 206,2 193,5 638,9 609,8 20,6 19,9 12,1 52,8 0,60 76,0 40,5 621,1 922 672,9 47,9 302,9 458,9 – – Brasileiro 105 Blueway3,7, Rio de Janeiro, RJ 106 • Atacado 5 621,5 1 699,4 NA NI 35,3 NI 25,6 NI 136,6 NI 15,6 1,19 83,7 0,0 NI NI NI NI NI 97,0 NI NI Bras.-ang.-hol. 106 Azul1, Barueri, SP 107 96 Transporte 5 573,9 1 685,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 107 Mosaic P&K2, Uberaba, MG 108 98 Química e Petroquímica 5 474,4 1 654,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 6 714 NI 287,3 NI NI 12,1 0,7 Americano 108 Moto Honda2, Manaus, AM 109 112 Autoindústria 5 467,7 1 652,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 5 785 NI NI NI NI 119,9 7,3 Japonês 109 Enel Distribuição Rio3,6,8,B, Niterói, RJ 110 129 Energia 5 419,8 1 638,4 15,4 -25,8 -31,1 1 038,0 1 014,8 -2,5 -3,1 -1,6 -160,0 0,97 63,7 35,2 1 083,9 970 1 097,7 37,0 905,9 192,6 – – Italiano 110 Celpe3,6,8, Recife, PE 111 121 Energia 5 399,7 1 632,3 8,6 24,7 17,0 482,3 464,7 4,8 3,4 1,5 -105,6 0,74 76,4 44,4 896,1 2 314 419,1 74,4 710,1 166,3 – – Espanhol 111 Ternium Brasil1,7, Rio de Janeiro, RJ 112 111 Siderurgia e Metalurgia 5 368,9 1 623,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Ítalo-argentino 112 Souza Cruz1, Rio de Janeiro, RJ 113 94 Bens de Consumo 5 309,9 1 605,2 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Inglês 113 P&G Industrial2, São Paulo, SP 114 106 Bens de Consumo 5 304,8 1 603,6 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 111,7 NI NI 43,3 2,7 Americano 114 NotreDame Intermédica3,6, São Paulo, SP 115 145 Serviços de Saúde 5 259,6 1 590,0 25,1 119,1 121,6 420,0 415,7 25,3 26,1 7,5 94,0 1,02 65,8 30,2 NI 11 032 NI NI NI 176,3 NI NI Brasileiro 115 Nidera Sementes3,6, Patos de Minas, MG 116 74 Produção Agropecuária 5 256,9 1 589,1 -32,6 -95,4 -96,0 159,7 156,3 NA -61,4 -6,0 55,6 0,89 85,1 16,7 NI NI NI NI NI NI NI NI Chinês 116 Celpa3,6,B, Belém, PA 117 127 Energia 5 229,7 1 580,9 8,7 188,7 185,5 797,0 780,7 22,4 22,5 11,9 338,1 0,96 69,6 46,2 934,9 1 416 649,5 27,2 640,8 284,4 – – Brasileiro 117 Fibria3,6,B, São Paulo, SP 118 114 Papel e Celulose 5 165,4 1 561,5 -2,5 314,0 328,1 4 476,4 4 406,6 6,9 7,3 20,1 94,7 0,42 62,1 46,7 224,2 2 994 75,3 109,0 157,1 411,5 1 469,7 94,1 Brasileiro 118 Havan2, Brusque, SC 119 • Varejo 5 107,4 1 544,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 10 968 NI 126,6 NI NI – – Brasileiro 119 Central Nacional Unimed3,6,B, São Paulo, SP 120 122 Serviços de Saúde 5 045,6 1 525,3 2,6 37,7 40,1 175,2 174,9 21,5 22,9 2,5 111,2 1,48 64,5 6,4 95,5 1 362 69,1 47,3 31,6 21,3 – – Brasileiro 120 Lar3,6, Medianeira, PR 121 119 Produção Agropecuária 5 031,7 1 521,1 1,3 33,2 30,1 369,0 359,5 8,8 8,2 2,2 76,1 0,86 72,9 20,7 141,0 9 416 15,5 99,4 36,1 89,6 449,6 29,6 Brasileiro 121 Gavilon do Brasil2,7, São Paulo, SP 122 200 Atacado 4 983,4 1 506,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 158 NI 10,9 NI NI 1 307,1 86,8 Japonês 122 Zaffari & Bourbon3,6, Porto Alegre, RS 123 115 Varejo 4 981,6 1 505,9 0,4 144,3 144,9 632,1 622,4 NA 23,3 9,6 95,3 0,95 68,2 24,0 NI 11 856 NI NI NI 240,1 NI NI Brasileiro 123 Celg D3,6,8, Goiânia, GO 124 139 Energia 4 976,5 1 504,4 18,0 50,4 33,4 1 076,2 1 062,8 4,7 3,1 3,4 -58,8 0,55 62,6 42,1 NI 1 098 NI 87,0 NI 129,8 – – Italiano 124 Oi3,6, Rio de Janeiro, RJ 125 104 Telecomunicações 4 966,9 1 501,5 -15,2 -1 838,6 -1 924,1 -4 128,2 -4 173,5 NA NA -122,5 -3 261,0 0,41 134,3 72,3 1 625,2 14 514 114,1 NI 875,8 1 184,0 NI NI Pulverizado 125 Cnova3,6, São Caetano do Sul, SP 126 128 Varejo 4 951,0 1 496,7 4,5 -62,0 -66,0 -109,6 -110,7 NA NA -4,1 -305,0 0,85 111,0 3,5 NI 1 867 NI 35,2 NI -23,2 – – Francês 126 Chesf3,6, Recife, PE 127 34 Energia 4 934,4 1 491,7 NA 248,4 315,6 4 190,7 4 183,6 5,9 7,5 16,7 325,8 1,57 43,7 33,7 1 131,5 4 147 259,5 342,1 353,0 477,9 – – Estatal 127 Unimed Rio3,6,8, Rio de Janeiro, RJ 128 113 Serviços de Saúde 4 914,6 1 485,7 -7,9 24,8 18,5 -267,6 -268,0 NA NA 1,7 -371,2 0,54 152,5 60,2 188,7 1 430 128,0 36,3 43,8 28,4 – – Brasileiro 128 Tag3,6,8, Rio de Janeiro, RJ 129 84 Transporte 4 892,6 1 479,0 -30,7 731,8 708,0 3 856,0 3 766,0 NA NA 49,5 567,7 0,76 28,2 18,7 1 382,5 0 NA 0,0 576,1 1 284,8 NI NI Estatal 129 Weg Equipamentos3,6,8,B, Jaraguá do Sul, SC 130 124 Bens de Capital 4 875,6 1 473,9 0,2 270,7 287,5 1 461,6 1 453,3 16,6 17,7 18,4 384,7 0,88 50,6 22,3 584,3 13 469 43,2 273,2 170,1 343,1 560,3 38,0 Brasileiro 130 Repsol Sinopec3,6, Rio de Janeiro, RJ 131 198 Energia 4 863,7 1 470,3 50,3 299,8 381,7 8 290,2 8 214,5 3,5 4,5 20,4 -289,6 0,29 12,7 6,6 232,2 126 1 688,5 19,8 51,4 750,0 1 413,9 96,2 Espanhol 131 Heringer3,6,8, Viana, ES 132 108 Química e Petroquímica 4 862,9 1 470,0 -11,0 -36,4 -38,0 52,9 49,5 -68,8 -76,8 -2,5 -311,4 0,87 94,1 4,6 39,3 2 935 13,4 54,4 -45,6 27,8 9,0 0,6 Brasileiro 132 CBMM3,6, Araxá, MG 133 126 Siderurgia e Metalurgia 4 860,4 1 469,3 1,2 497,2 499,8 592,2 582,1 43,6 44,2 33,8 176,3 0,94 71,6 20,2 1 128,2 1 851 604,9 108,5 339,7 855,0 1 408,3 95,8 Brasileiro 133 Lojas Riachuelo3,6, São Paulo, SP 134 134 Varejo 4 854,3 1 467,4 8,2 85,4 92,8 902,0 893,0 9,2 10,1 5,8 278,9 1,27 46,2 13,1 701,8 30 624 25,7 332,5 248,2 145,9 – – Brasileiro 134 Cedae3,6,8, Rio de Janeiro, RJ 135 133 Infraestrutura 4 840,2 1 463,2 7,5 111,5 84,6 1 866,1 1 801,7 5,9 4,6 7,6 97,0 0,44 55,8 46,3 734,7 5 531 129,4 330,6 285,3 229,7 – – Estatal 135 Localiza3,6, Belo Horizonte, MG 136 170 Serviços 4 822,2 1 457,7 34,9 174,9 152,9 822,1 786,2 20,1 18,3 12,0 272,1 0,41 70,4 51,9 425,5 6 188 77,0 133,0 86,5 210,3 0,4 0,0 Brasileiro 136 GE1,B, São Paulo, SP 137 125 Eletroeletrônicos 4 700,7 1 421,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 137 Enel Distribuição Ceará3,6,8, Fortaleza, CE 138 140 Energia 4 664,6 1 410,1 8,3 131,5 131,7 794,7 780,8 15,6 15,9 9,3 -33,0 1,11 54,4 20,9 951,1 1 163 825,9 41,5 735,7 239,7 – – Italiano 138 Ultragaz3,6, São Paulo, SP 139 143 Atacado 4 639,0 1 402,4 9,8 32,6 33,5 309,3 304,7 10,5 11,0 2,3 97,6 1,27 46,4 34,6 263,9 3 272 76,7 105,2 50,2 117,3 – – Brasileiro 139 Electrolux3,6,B, Curitiba, PR 140 147 Eletroeletrônicos 4 589,9 1 387,5 10,9 27,0 28,3 290,9 286,8 9,1 9,6 1,9 5,4 1,06 71,6 5,4 NI 6 712 NI 165,8 NI 81,9 49,8 3,6 Sueco 140 Eletrobras3,6, Brasília, DF 141 168 Energia 4 580,2 1 384,6 26,3 -792,1 -533,2 12 800,2 12 799,1 -6,2 -4,2 -57,2 2 590,8 0,70 65,1 54,5 -2 533,2 816 -2 817,8 109,1 367,4 -2 770,3 – – Estatal 141 CBA3,6,B, São Paulo, SP 142 141 Siderurgia e Metalurgia 4 540,1 1 372,5 5,9 158,6 156,5 1 708,2 1 678,0 9,3 9,3 11,6 361,6 1,03 49,3 35,0 598,4 5 164 115,8 166,3 210,5 253,6 144,0 10,5 Brasileiro 142 McDonald’s2, Barueri, SP 143 131 Varejo 4 529,0 1 369,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 30 719 NI 252,9 NI NI – – Argentino 143 Nestlé1,B, São Paulo, SP 144 116 Bens de Consumo 4 477,4 1 353,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Suíço 144 Engie Brasil Energia3,6,B, Florianópolis, SC 145 135 Energia 4 473,1 1 352,2 -0,2 597,0 605,6 2 096,5 2 064,9 22,7 23,3 44,2 -245,0 0,30 54,7 34,4 901,4 1 039 865,5 77,5 387,2 740,8 0,2 0,0 Francês 145 Glencore3,6, Rio de Janeiro, RJ 146 164 Atacado 4 464,7 1 349,7 19,5 20,9 21,4 61,2 60,9 34,1 35,2 1,5 31,9 1,27 67,2 8,1 NI NI NI NI NI 13,5 NI NI Anglo-suíço 146 Nissan do Brasil Automóveis2,7, Rio de Janeiro, RJ 147 • Autoindústria 4 423,4 1 337,2 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 2 400 NI 89,3 NI NI 193,8 14,5 Japonês 147 Salobo3,6, Rio de Janeiro, RJ 148 165 Mineração 4 422,4 1 336,9 18,5 471,0 472,7 2 915,3 2 864,7 NA NA 35,2 NA NA 19,5 8,6 NI 1 959 NI 79,1 NI 722,2 1 320,1 98,7 Brasileiro 148 Hospital São Paulo3,6, São Paulo, SP 149 142 Serviços de Saúde 4 421,8 1 336,7 4,1 -3,5 -5,9 -20,2 -22,4 NA NA -0,3 -55,0 0,96 100,7 46,6 961,3 45 228 21,3 857,8 1,8 0,9 – – Brasileiro 149 Armazém Mateus1, São Luís, MA 150 137 Varejo 4 420,5 1 336,3 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 150 Infraestrutura 144 Copasa MG3,6,8, Belo Horizonte, MG 4 366,4 1 319,9 3,6 182,2 169,4 1 937,5 1 887,6 9,0 8,6 13,8 127,9 0,62 42,0 30,7 793,2 11 262 70,2 297,2 226,6 459,5 – – Estatal 151 Martins Atacado3,6, Uberlândia, MG 152 146 Atacado 4 295,5 1 298,5 2,5 10,3 12,0 113,6 113,2 8,9 10,3 0,8 113,0 1,24 74,8 15,1 121,9 3 730 31,9 67,4 39,8 15,6 – – Brasileiro 152 Votorantim Cimentos3,6, São Paulo, SP 153 120 Indústria da Construção 4 200,2 1 269,7 -15,3 -221,3 -206,1 2 612,1 2 577,7 -8,5 -8,0 -17,4 15,6 0,34 60,7 47,7 503,9 6 308 70,9 204,2 369,0 -99,0 1,0 0,1 Brasileiro 153 NTS3,6, Rio de Janeiro, RJ 154 689 Transporte 4 175,3 1 262,2 NA 576,4 547,0 1 245,3 1 192,0 31,5 30,7 45,7 NA NA 59,8 55,2 NI 43 NI 5,1 NI 1 028,5 – – Canadense 154 Votener3,6, São Paulo, SP 155 177 Energia 4 156,7 1 256,6 20,0 -21,7 -19,5 179,8 179,7 NA -10,8 -1,7 47,3 1,24 64,1 24,7 NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 155 Unimed BH3,6, Belo Horizonte, MG 156 157 Serviços de Saúde 4 155,9 1 256,3 7,4 113,2 116,5 485,2 480,6 22,5 23,3 9,0 101,1 1,46 43,6 19,8 226,1 4 077 56,4 40,6 89,3 103,1 – – Brasileiro 156 Lojas Cem3,6, Salto, SP 157 176 Varejo 4 113,5 1 243,5 18,6 139,8 153,1 815,8 815,5 16,1 17,7 11,2 817,1 3,70 26,5 2,4 NI NI NI NI NI 168,4 NI NI Brasileiro 157 Peugeot Citroën1, Porto Real, RJ 158 162 Autoindústria 4 111,9 1 243,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Francês 158 Paranapanema3,6,8, Dias d’Ávila, BA 159 110 Siderurgia e Metalurgia 4 111,1 1 242,8 -23,5 -36,9 -41,0 276,8 268,6 -13,3 -15,3 -3,0 358,1 0,87 78,4 47,3 25,4 2 084 12,1 59,8 -66,6 -64,9 599,9 48,3 Brasileiro 159 Petrogal Brasil3,6, Rio de Janeiro, RJ 160 218 Energia 4 086,8 1 235,4 36,3 205,6 166,8 1 222,3 1 166,6 16,1 13,6 16,6 195,0 0,26 66,9 57,4 458,6 74 6 794,5 12,3 69,5 589,1 942,8 76,3 Português 160 CPFL Piratininga3,6,8, Campinas, SP 161 191 Energia 4 058,4 1 226,8 23,2 49,8 46,0 145,5 139,4 31,5 30,3 4,1 -76,6 0,84 86,8 46,2 780,9 1 288 613,2 31,0 652,3 127,5 – – Chinês 161 Liquigás3,6, São Paulo, SP 162 161 Atacado 4 057,6 1 226,6 7,5 17,4 18,1 284,7 279,6 5,6 5,9 1,4 47,0 1,18 33,3 14,0 243,2 3 126 75,4 100,0 79,3 48,3 – – Estatal 162 EDP São Paulo3,6,B, São Paulo, SP 163 189 Energia 4 036,5 1 220,2 22,2 59,1 58,7 340,8 334,3 16,4 16,6 4,8 53,7 1,03 69,6 36,1 854,7 1 194 709,9 36,0 736,9 125,7 – – Português 163 Rodoil3,6, Caxias do Sul, RS 164 262 Atacado 4 005,7 1 210,9 56,4 12,2 12,0 18,9 18,5 51,4 51,5 1,0 15,9 0,85 79,7 32,9 NI 159 NI 5,1 NI 26,0 – – Brasileiro 164 Robert Bosch1, Campinas, SP 165 158 Autoindústria 3 966,1 1 198,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 6 832 NI NI NI NI 344,6 28,7 Alemão 165 Mateus Supermercados1, São Luís, MA 166 150 Varejo 3 944,8 1 192,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 166 Sanepar3, Curitiba, PR 167 167 Infraestrutura 3 928,5 1 187,6 7,4 222,7 207,4 1 584,4 1 557,6 13,2 12,5 18,8 -5,3 0,44 48,7 36,4 804,0 7 165 110,8 229,5 213,3 418,8 – – Estatal 167 Energisa Mato Grosso3,6,8, Cuiabá, MT 168 174 Energia 3 910,1 1 182,0 11,0 4,0 1,4 557,5 543,8 0,7 0,3 0,3 8,0 0,98 69,2 42,5 729,5 2 423 308,8 36,7 601,2 155,8 – – Brasileiro 168 Royal FIC3,6, São Paulo, SP 169 153 Atacado 3 890,3 1 176,0 -1,0 -3,7 -3,3 36,0 35,6 -10,3 -9,3 -0,3 32,5 1,15 75,0 44,2 71,7 230 333,6 6,6 24,2 27,3 – – Brasileiro 169 CEG3,6,8, Rio de Janeiro, RJ 170 192 Energia 3 890,0 1 175,9 18,5 107,7 102,4 419,5 406,3 22,2 21,7 9,2 -76,4 0,52 56,2 28,2 311,8 474 672,0 38,9 140,6 211,8 – – Espanhol 170 TData3,6, Barueri, SP 171 261 Telecomunicações 3 871,0 1 170,2 51,0 385,1 390,8 484,1 483,5 55,2 56,0 32,9 NA NA 53,7 2,0 NI 1 215 NI 72,9 NI 503,8 – – Espanhol 171 Mondeléz Brasil1, Curitiba, PR 172 136 Bens de Consumo 3 858,0 1 166,3 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 172 HyperaPharma3,6, São Paulo, SP 173 171 Farmacêutico 3 818,4 1 154,3 9,0 271,7 291,7 2 369,1 2 339,1 10,2 11,1 23,5 521,3 1,65 21,7 5,3 329,0 2 266 116,2 131,2 -58,8 310,2 – – Brasileiro 173 Avon1,B, São Paulo, SP 174 138 Bens de Consumo 3 792,1 1 146,3 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 174 Embratel TVSAT Telec 3,6, Rio de Janeiro, RJ 175 166 Telecomunicações 3 786,2 1 144,6 1,7 -11,9 -0,8 574,1 574,1 -2,1 -0,1 -1,0 241,1 2,60 38,4 6,3 NI NI NI NI NI 1,1 NI NI Mexicano 175 Rio Paraná Energia3,6,8, São Paulo, SP 176 185 Energia 3 778,5 1 142,2 12,7 241,2 255,5 2 645,9 2 608,7 8,2 8,8 21,1 5,6 1,22 53,9 44,0 1 005,5 278 3 663,1 16,6 151,7 915,4 – – Chinês 176 Profarma3,6, Rio de Janeiro, RJ 177 151 Atacado 3 763,1 1 137,6 -4,6 -38,4 -34,1 226,0 225,5 -17,0 -15,1 -3,4 92,9 1,25 62,5 2,2 213,7 2 606 78,6 41,7 162,2 13,0 – – Brasileiro 177 Pfizer1,B, São Paulo, SP 178 175 Farmacêutico 3 742,7 1 131,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 178 Supermercado Condor1, Curitiba, PR 179 163 Varejo 3 722,8 1 125,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 179 Cooxupé3,6, Guaxupé, MG 180 152 Atacado 3 695,5 1 117,2 -6,0 19,8 23,0 290,4 288,3 6,8 7,9 1,8 369,0 1,29 67,8 24,9 74,8 2 354 32,1 43,5 10,9 35,8 649,9 58,2 Brasileiro 180 Geap3,6, Brasília, DF 181 • Serviços de Saúde 3 676,0 1 111,3 2,6 73,8 73,5 61,2 61,0 120,7 120,4 6,6 -117,6 1,12 88,0 12,6 24,6 NI NI NI 8,8 -39,8 NI NI Brasileiro 181 CSP3,6, São Gonçalo do Amarante, CE 182 768 Siderurgia e Metalurgia 3 654,3 1 104,7 NA -439,1 -493,1 621,0 543,9 -70,7 -90,7 -39,7 -60,2 0,19 86,5 68,7 NI NI NI NI NI -136,6 1 059,8 95,9 Bras.-coreano 182 Aliança1, São Paulo, SP 183 149 Transporte 3 644,8 1 101,8 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1 116 NI NI NI NI NI NI Dinamarquês 183 EDP Comercializadora3,6, São Paulo, SP 184 347 Energia 3 607,0 1 090,4 85,4 31,2 31,8 32,0 31,9 50,8 51,7 2,9 28,0 1,26 78,8 0,1 84,6 30 2 685,2 2,8 51,9 45,7 – – Português 184 Eletrobras Amazonas3,6,8, Manaus, AM 185 243 Energia 3 602,2 1 088,9 28,5 -723,6 -786,2 -3 600,3 -3 608,4 NA NA -66,5 -1 769,7 0,42 208,8 132,3 281,5 1 707 164,1 NI 292,6 -61,0 NI NI Estatal 185 DuPont3,6,B, Barueri, SP 186 156 Química e Petroquímica 3 550,4 1 073,3 -8,7 -3,0 4,5 662,9 657,9 -0,4 0,7 -0,3 434,8 1,40 62,7 21,1 NI 1 732 NI 86,5 NI -87,7 20,8 1,9 Americano 186 MRS3,6, Rio de Janeiro, RJ 187 178 Transporte 3 546,2 1 072,0 2,8 157,9 139,4 1 114,3 1 074,8 13,4 12,3 14,7 -143,2 0,36 54,1 35,5 614,3 6 016 101,6 123,3 246,0 444,2 – – Brasileiro 187 MAN Latin America1, São Paulo, SP 188 211 Autoindústria 3 544,3 1 071,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1 398 NI 50,6 NI NI 323,6 30,2 Alemão 188 Roche3,6,B, São Paulo, SP 189 204 Farmacêutico 3 514,3 1 062,3 9,7 117,6 125,6 581,7 580,1 19,0 20,4 11,1 NA NA 21,8 2,6 286,2 1 168 242,9 97,7 65,7 174,0 63,6 6,0 Suíço 189 Biosev Bioenergia3,6,7, Sertãozinho, SP 190 221 Energia 3 509,7 1 061,0 17,7 -50,9 -70,1 -320,0 -329,4 NA NA -4,8 -120,4 0,45 121,3 77,5 NI NI NI NI NI 212,9 NI NI Francês 190 Monsanto1,B, São Paulo, SP 191 155 Química e Petroquímica 3 502,7 1 058,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 191 Aperam3,6,B, Belo Horizonte, MG 192 179 Siderurgia e Metalurgia 3 494,1 1 056,3 1,9 -5,5 -7,4 633,2 618,5 -0,9 -1,2 -0,5 169,8 0,63 53,4 37,0 220,5 2 336 95,4 67,7 88,1 84,8 192,9 18,3 Anglo-indiano 192 Cocamar3,6, Maringá, PR 193 173 Produção Agropecuária 3 477,6 1 051,3 0,1 36,9 37,8 312,1 307,4 11,6 12,0 3,5 82,8 1,07 64,7 12,1 101,2 2 482 41,0 40,9 10,7 59,7 170,7 16,2 Brasileiro 193 Caramuru Alimentos3,6, Itumbiara, GO 194 154 Produção Agropecuária 3 462,7 1 046,8 -11,8 9,3 7,7 193,7 188,3 4,8 4,0 0,9 168,9 0,73 78,6 54,7 97,0 2 509 36,8 43,4 31,6 38,8 483,6 46,2 Brasileiro 194 Copel GET3,6,8, Curitiba, PR 195 148 Energia 3 462,0 1 046,6 -16,3 212,7 223,4 2 583,9 2 545,6 7,9 8,4 20,3 -268,6 0,69 45,4 33,0 681,4 1 751 397,2 80,7 222,1 443,5 – – Estatal 195 CPFL Brasil3,6, Campinas, SP 196 306 Energia 3 448,2 1 042,4 57,5 28,0 28,6 29,1 29,0 46,5 47,5 2,7 142,0 0,74 93,0 59,1 94,8 105 982,4 5,7 50,8 50,2 – – Chinês 196 Cálamo3,6,B, Curitiba, PR 197 186 Atacado 3 434,8 1 038,3 3,0 149,1 153,3 363,4 362,4 35,3 36,4 14,4 -244,2 0,43 71,6 31,3 NI NI NI NI NI 129,4 NI NI Brasileiro 197 Rumo Malha Norte3,6, Rondonópolis, MT 198 252 Transporte 3 424,0 1 035,1 25,6 159,5 150,1 1 003,6 975,7 NA NA 15,4 NA NA 72,2 59,0 NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 198 Cemar3,6,B, São Luís, MA 199 201 Energia 3 422,3 1 034,6 4,0 148,0 148,0 753,2 740,0 18,1 18,4 14,3 430,9 1,11 62,4 40,4 624,8 1 163 544,5 26,1 433,7 237,3 – – Brasileiro 199 RGE Sul3,6,8, São Leopoldo, RS 200 217 Energia 3 421,7 1 034,4 14,0 -6,6 -7,6 495,4 485,3 -1,3 -1,6 -0,6 7,2 1,04 61,0 42,3 636,7 2 304 261,4 37,2 551,2 52,8 – – Chinês 200 RGE3,6,8, Caxias do Sul, RS 201 214 Energia 3 402,8 1 028,6 9,8 34,4 34,1 530,7 520,2 6,3 6,4 3,3 -112,8 1,08 60,1 28,6 701,8 1 713 405,4 26,0 593,1 138,5 – – Chinês 201 Embrapa3,6, Brasília, DF 202 202 Diversos 3 394,3 1 026,1 2,6 -103,0 -116,6 -572,5 -578,7 NA NA -10,0 -18,0 0,13 237,6 219,0 NI NI NI NI NI -43,1 NI NI Estatal 202 PB-LOG3,6, Rio de Janeiro, RJ 203 123 Transporte 3 381,2 1 022,1 -30,8 213,8 238,5 1 189,3 1 189,3 NA NA 20,9 NA NA 18,2 0,8 403,1 0 NA 0,0 280,4 239,6 NI NI Estatal 203 Camil3,6,7, São Paulo, SP 204 159 Bens de Consumo 3 370,7 1 019,0 -12,3 70,5 75,3 551,4 547,2 11,7 12,6 6,9 391,7 1,14 45,0 35,0 277,2 3 176 72,5 60,6 130,8 104,6 27,7 2,7 Brasileiro 204 Duratex3,6,B, São Paulo, SP 205 184 Indústria da Construção 3 350,5 1 012,8 -0,2 46,8 55,9 1 444,1 1 425,4 3,2 3,9 4,6 242,7 0,80 39,3 23,8 287,8 11 400 25,6 145,5 90,2 99,6 109,2 10,8 Brasileiro 205 VSB3,6, Jeceaba, MG 206 413 Siderurgia e Metalurgia 3 342,8 1 010,5 NA 4,2 3,1 1 260,6 1 238,3 0,3 0,3 0,4 156,8 1,38 33,6 10,6 407,3 5 673 75,9 159,1 123,4 82,1 505,4 50,0 Francês 206 EMS3,6, Hortolândia, SP 207 239 Farmacêutico 3 340,8 1 009,9 18,7 90,1 92,6 262,7 260,0 25,4 26,3 8,9 -29,8 1,04 63,0 10,4 NI 4 787 NI 190,7 NI 121,5 3,1 0,3 Brasileiro 207 Drogarias Pacheco3,6, Rio de Janeiro, RJ 208 197 Varejo 3 330,3 1 006,7 2,3 32,3 34,6 200,7 199,6 15,2 16,3 3,2 147,7 1,82 47,7 3,4 250,6 10 060 23,5 92,9 62,2 64,7 – – Brasileiro 208 Atem’s Distribuidora3,6, Manaus, AM 209 331 Atacado 3 327,0 1 005,7 62,2 33,1 32,7 64,9 63,8 48,8 49,0 3,3 12,3 0,97 72,2 8,1 NI NI NI NI NI 57,3 NI NI Brasileiro 209 B33,6, São Paulo, SP 210 281 Serviços 3 307,7 999,9 NA 359,3 391,9 7 444,1 7 345,7 4,7 5,1 35,9 609,5 0,60 36,4 23,2 713,1 1 793 455,1 200,3 180,4 579,3 – – Pulverizado 210 Copacol3,6, Cafelândia, PR 211 205 Produção Agropecuária 3 273,9 989,7 2,3 50,3 48,7 356,8 348,9 13,8 13,6 5,1 107,6 0,90 62,6 19,1 227,0 9 427 24,9 93,7 53,4 109,1 333,8 33,7 Brasileiro 211 Infraero3,6, Brasília, DF 212 220 Infraestrutura 3 270,2 988,6 9,5 -534,0 -553,4 374,2 372,1 -142,7 -148,7 -54,0 333,1 0,61 78,7 58,2 648,6 9 978 61,9 471,0 83,2 -0,4 – – Estatal 212 Comigo3,6, Rio Verde, GO 213 160 Produção Agropecuária 3 248,1 981,9 -14,3 32,5 36,3 445,8 441,3 7,3 8,2 3,3 274,1 1,79 38,6 8,3 120,6 2 322 52,8 54,5 46,7 46,3 268,1 27,3 Brasileiro 213 Anglo American Minério3,6, Belo Horizonte, MG 214 • Mineração 3 235,7 978,2 NA 342,9 267,5 607,0 529,6 NA NA 35,1 -393,6 0,26 88,7 75,2 NI 2 132 NI 98,1 NI 343,7 978,2 100,0 Inglês 214 HP1,B, Barueri, SP 215 190 Indústria Digital 3 233,7 977,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 215 Bianchini3,6, Porto Alegre, RS 216 181 Bens de Consumo 3 231,5 976,9 -5,5 15,9 16,4 158,0 155,6 9,8 10,2 1,6 35,2 1,05 65,1 7,7 NI NI NI NI NI 29,1 NI NI Brasileiro 216 Seara Agro-Pecuários1, Sertanópolis, PR 217 193 Atacado 3 228,6 976,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 217 Eldorado Brasil3,6, São Paulo, SP 218 244 Papel e Celulose 3 218,9 973,1 15,9 248,0 215,6 653,4 611,7 NA NA 25,5 -1 531,6 0,40 80,0 13,6 661,8 3 801 154,5 NI 62,1 557,3 NI NI Brasileiro 218 HPE Autos1, São Paulo, SP 219 172 Autoindústria 3 198,1 966,8 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 219 Prosegur3,6, Belo Horizonte, MG 220 195 Transporte 3 184,2 962,6 -2,5 3,5 3,9 367,1 360,1 0,9 1,0 0,4 69,1 1,18 41,8 20,1 NI 40 991 NI 481,4 NI 62,8 – – Espanhol 220 Biosev3,6,7, São Paulo, SP 221 182 Energia 3 180,2 961,4 -5,6 -160,4 -185,0 -186,5 -208,9 NA NA -16,7 -16,7 0,36 112,1 77,1 219,4 NI NI NI 66,8 275,0 NI NI Francês 221 Embasa3,6,8, Salvador, BA 222 225 Infraestrutura 3 129,2 945,9 6,3 47,8 54,4 1 699,5 1 673,6 2,8 3,2 5,1 94,6 1,75 28,6 20,9 348,4 4 577 75,0 198,8 123,9 158,3 – – Estatal 222 CEEE3,6,8, Porto Alegre, RS 223 229 Energia 3 124,3 944,5 7,5 -7,7 -26,5 -362,7 -375,0 NA NA -0,8 -306,0 0,38 130,9 73,6 783,1 2 399 318,9 109,1 591,9 22,0 – – Estatal 223 Potencial Petróleo3,6, Araucária, PR 224 265 Atacado 3 096,7 936,1 23,2 6,9 7,0 17,4 17,2 32,7 33,5 0,7 29,6 0,99 70,3 54,7 41,9 222 209,9 4,3 17,0 11,2 – – Brasileiro 224 IBM1,B, Rio de Janeiro, RJ 225 209 Indústria Digital 3 076,3 930,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 225 Kimberly-Clark1, São Paulo, SP 226 132 Bens de Consumo 3 072,4 928,8 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 4 314 NI 135,4 NI NI 3,7 0,4 Americano 226 Accenture3,6, São Paulo, SP 227 242 Serviços 3 044,6 920,4 8,4 27,4 33,5 375,4 374,8 6,9 8,5 3,0 190,3 2,17 40,4 2,7 NI 11 900 NI NI NI 80,8 NI NI Americano 227 Sotreq3,6, Rio de Janeiro, RJ 228 216 Atacado 3 039,9 919,0 2,2 2,7 2,2 183,5 179,4 1,4 1,2 0,3 108,0 0,92 75,0 29,2 NI 3 934 NI 84,3 NI 51,4 3,6 0,4 Brasileiro 228 Novartis3,6,B, São Paulo, SP 229 207 Farmacêutico 3 031,5 916,4 -4,2 77,7 79,6 150,5 149,4 NA NA 8,5 177,3 1,16 79,0 30,9 426,4 1 779 232,5 134,6 205,3 148,1 40,8 4,5 Suíço 229 Pepsico1, São Paulo, SP 230 169 Bens de Consumo 3 030,6 916,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 230 Santo Antônio Energia3,6,8, São Paulo, SP 231 224 Energia 3 016,4 911,9 2,3 -235,9 -325,0 1 815,2 1 681,2 -13,0 -19,3 -25,9 -228,3 0,14 75,1 69,6 262,9 458 578,5 20,6 122,4 343,5 – – Brasileiro 231 Norsa3,6, Fortaleza, CE 232 234 Bens de Consumo 3 007,6 909,2 4,6 39,5 38,2 476,4 465,6 8,3 8,2 4,3 64,0 0,71 63,8 31,8 NI NI NI NI NI 170,7 NI NI Brasileiro 232 Rhodia3,6, São Paulo, SP 233 249 Química e Petroquímica 3 007,6 909,2 9,8 30,0 30,9 414,9 409,2 6,9 7,2 3,3 117,7 1,42 43,5 10,8 195,4 2 364 81,7 121,1 38,8 71,7 212,9 23,4 Belga 233 Sonda3,6, São Paulo, SP 234 210 Varejo 3 001,4 907,3 -4,1 34,3 33,6 125,3 123,0 25,9 25,8 3,8 27,4 1,09 56,4 8,1 151,9 8 546 17,1 115,2 48,4 -4,1 – – Brasileiro 234 EDP Espírito Santo3,6, Vitória, ES 235 228 Energia 2 998,2 906,4 2,7 38,8 38,9 245,2 239,4 12,5 12,7 4,3 20,8 0,98 77,6 49,1 661,3 952 693,2 36,2 542,1 118,8 – – Português 235 Albras3,6, Barcarena, PA 236 247 Siderurgia e Metalurgia 2 995,5 905,5 8,6 70,4 76,9 640,0 633,3 NA NA 7,8 167,3 2,62 23,3 3,6 168,3 1 188 142,3 NI 69,3 138,8 NI NI Norueguês 236 Dasa3,6, Barueri, SP 237 226 Serviços de Saúde 2 984,6 902,2 1,8 40,6 39,7 1 026,6 1 008,3 3,9 3,9 4,5 -38,9 0,54 44,1 23,0 428,8 16 492 26,2 184,4 111,0 165,1 – – Brasileiro 237 Nexa Resources3,6,B, Três Marias, MG 238 269 Mineração 2 969,6 897,7 19,2 -2,6 6,3 1 407,5 1 391,2 -0,2 0,5 -0,3 203,2 0,41 55,3 47,3 394,6 3 686 108,2 123,9 137,6 156,8 232,1 25,9 Brasileiro 238 Raízen Mime1,7, Jaraguá do Sul, SC 239 212 Atacado 2 959,8 894,7 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Bras.-anglo-hol. 239 Laticínios Bela Vista3,6, Bela Vista de Goiás, GO 240 241 Bens de Consumo 2 957,8 894,1 4,5 22,3 24,5 227,5 225,7 9,6 10,7 2,5 164,4 1,79 44,1 6,6 193,9 2 359 83,6 42,0 124,3 48,5 86,3 9,6 Brasileiro 240 JSL3,6, São Paulo, SP 241 208 Transporte 2 923,0 883,6 -3,2 6,7 -0,8 219,4 207,6 3,1 -0,4 0,8 122,1 0,33 87,8 70,0 496,7 15 278 33,9 207,2 152,2 128,2 34,0 3,8 Brasileiro 241 Martin Brower2,B, Osasco, SP 242 215 Transporte 2 921,4 883,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 893 NI NI NI NI 3,2 0,4 Americano 242 Coopercitrus3,6, Bebedouro, SP 243 255 Atacado 2 896,3 875,5 7,6 18,1 20,9 287,6 285,5 6,3 7,3 2,1 100,9 1,11 73,1 6,3 24,6 2 747 9,3 53,8 12,4 28,0 1,8 0,2 Brasileiro 243 Atento3,6, São Paulo, SP 244 223 Serviços 2 893,4 874,7 -2,2 19,0 17,6 84,1 80,9 21,5 20,7 2,2 25,4 0,77 84,2 52,4 NI 77 288 NI NI NI 93,1 – – Americano 244 Energia Sustentável do Brasil3,6, Rio de Janeiro, RJ 245 267 Energia 2 890,3 873,7 15,2 51,6 -26,4 3 033,2 2 896,1 1,7 -0,9 5,9 -16,4 0,13 56,9 52,9 NI 312 NI NI NI 571,4 NI NI Franco-bras. 245 Brasil Kirin – Itu1, Itu, SP 246 187 Bens de Consumo 2 883,4 871,6 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Holandês 246 Sanofi-Aventis3,6,B, São Paulo, SP 247 233 Farmacêutico 2 873,5 868,7 -0,2 34,1 41,0 437,7 435,1 NA 9,4 3,9 336,8 2,04 40,7 11,0 NI NI NI NI NI NI NI NI Francês 247 Hospital Albert Einstein3,6,8,B, São Paulo, SP 248 245 Serviços de Saúde 2 870,3 867,7 3,4 74,4 77,2 832,0 819,9 8,9 9,4 8,6 217,2 1,76 23,8 9,2 458,3 13 218 35,1 386,9 2,1 113,7 – – Brasileiro 248 Eletronuclear3,6, Rio de Janeiro, RJ 249 256 Energia 2 848,5 861,1 6,3 -105,2 -164,1 -1 521,6 -1 556,1 NA NA -12,2 -107,6 0,20 156,0 137,8 301,8 1 780 161,3 179,6 186,2 24,2 – – Estatal 249 Comexport Trading3,6, Vitória, ES 250 360 Atacado 2 842,1 859,2 55,0 18,9 20,1 70,0 70,0 23,1 24,6 2,2 68,5 1,33 74,5 4,3 85,9 255 377,8 9,6 45,8 37,3 4,9 0,6 Brasileiro 250 Casas Pernambucanas3,6, São Paulo, SP 251 230 Varejo 2 814,3 850,8 -2,7 39,4 40,9 332,8 328,7 11,4 12,0 4,6 -36,0 0,78 65,4 17,8 NI 10 213 NI 129,1 NI 136,5 – – Brasileiro 251 Nextel1, São Paulo, SP 252 219 Telecomunicações 2 802,2 847,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 252 Cigás3,6, Manaus, AM 253 • Energia 2 794,9 844,9 8,9 20,0 19,6 44,1 42,9 33,5 33,5 2,4 166,8 0,99 98,4 36,5 NI NI NI NI NI 23,7 NI NI Estatal 253 Castrolanda3,6,8, Castro, PR 254 240 Produção Agropecuária 2 787,8 842,7 -1,5 23,9 23,7 319,7 313,6 7,5 7,5 2,8 120,2 1,06 53,9 17,3 NI 3 153 NI 42,1 NI 46,1 71,1 8,4 Brasileiro 254 Google1, São Paulo, SP 255 248 Indústria Digital 2 710,8 819,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 255 Integrada3,6, Londrina, PR 256 235 Produção Agropecuária 2 706,0 818,0 -5,4 19,6 19,2 170,3 166,8 11,1 11,0 2,4 32,5 0,97 72,8 17,2 83,2 1 677 50,6 21,6 8,6 51,8 274,8 33,6 Brasileiro 256 Nova Energia3,6, São Paulo, SP 257 660 Energia 2 702,7 817,0 216,1 19,3 19,5 18,3 18,3 63,0 63,7 2,4 20,7 1,10 88,5 4,5 28,9 19 1 407,5 1,8 12,2 26,9 – – Brasileiro 257 CEB Distribuição3,6, Brasília, DF 258 309 Energia 2 696,5 815,1 24,9 18,1 14,6 129,7 123,3 13,9 11,9 2,2 17,0 0,69 86,2 35,1 546,9 908 578,7 NI 484,7 52,5 NI NI Estatal 258 Cooperativa Agrária3,6,8, Guarapuava, PR 259 251 Produção Agropecuária 2 692,4 813,9 -1,6 35,5 34,8 377,4 369,9 9,3 9,3 4,4 163,4 0,96 64,3 24,9 178,1 1 227 143,4 36,8 57,1 81,6 171,9 21,1 Brasileiro 259 Cooperalfa3,6, Chapecó, SC 260 257 Produção Agropecuária 2 685,5 811,8 0,9 34,8 34,9 347,4 341,4 10,0 10,2 4,3 128,6 1,20 42,2 15,2 89,1 3 126 29,5 45,1 13,8 44,9 59,5 7,3 Brasileiro 260 Metrô3,6, São Paulo, SP 261 254 Transporte 2 674,1 808,4 1,0 -80,9 -93,4 9 480,5 9 285,3 -0,9 -1,0 -10,0 -210,5 0,49 10,3 4,7 512,4 9 402 54,0 429,5 60,9 -8,7 – – Estatal 261 Angeloni2, Criciúma, SC 262 287 Varejo 2 666,5 806,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 9 924 NI 101,0 NI NI – – Brasileiro 262 Allied3,6, Jundiaí, SP 263 297 Atacado 2 656,0 802,9 NA 5,7 7,6 259,2 256,6 2,1 2,8 0,7 99,1 1,08 61,8 10,7 NI 905 NI 32,2 NI 32,9 – – Americano 263 Fiagril1,7, Cuiabá, MT 264 246 Atacado 2 641,0 798,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Chinês 264 Norte Energia3,6, Altamira, PA 265 771 Energia 2 638,6 797,6 NA 166,3 4,9 3 726,7 3 492,5 4,5 0,1 20,9 -773,8 0,07 70,8 63,0 341,9 339 877,9 NI 122,5 337,4 NI NI Estatal 265 Cateno3,6, Barueri, SP 266 260 Serviços 2 634,1 796,3 0,7 199,9 207,4 3 750,0 3 683,2 5,1 5,3 25,1 514,9 4,19 3,9 0,9 379,0 59 7 219,7 3,3 98,2 393,0 – – Brasileiro 266 Multigrain1, São Paulo, SP 267 253 Atacado 2 629,6 794,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Japonês 267 Greenergy Brasil3,6, São Paulo, SP 268 502 Atacado 2 626,9 794,1 109,0 16,4 16,4 19,0 19,0 86,2 86,5 2,1 1,8 1,75 57,1 0,1 342,6 12 NA 4,0 317,9 26,4 NI NI Inglês 268 Dow Agro1, São Paulo, SP 269 227 Química e Petroquímica 2 624,5 793,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 269 White Martins1,B, Rio de Janeiro, RJ 270 232 Química e Petroquímica 2 620,4 792,2 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 270 Unimed do Estado de SP3,6, São Paulo, SP 271 258 Serviços de Saúde 2 612,8 789,8 -1,3 6,3 6,8 51,9 51,6 12,1 13,2 0,8 41,8 1,22 73,9 8,1 NI 952 NI NI NI 2,6 NI NI Brasileiro 271 Corsan3,6,8, Porto Alegre, RS 272 272 Infraestrutura 2 604,4 787,3 6,6 121,5 115,7 626,6 608,8 18,2 17,8 15,4 -46,0 0,66 57,5 42,0 550,4 5 755 94,0 215,3 150,0 176,5 – – Estatal 272 CPTM3,6, São Paulo, SP 273 274 Transporte 2 600,5 786,1 5,2 -177,9 -190,1 2 997,9 2 933,2 -5,9 -6,5 -22,6 -111,3 0,66 31,6 27,2 180,0 8 185 21,9 259,9 28,6 -56,2 – – Estatal 273 Eurofarma3,6, São Paulo, SP 274 278 Farmacêutico 2 594,5 784,3 6,9 107,0 111,5 566,1 560,9 17,2 18,0 13,6 143,9 1,33 30,3 8,6 554,3 4 206 130,6 217,1 198,8 185,5 6,9 0,9 Brasileiro 274 Belagrícola2, Londrina, PR 275 231 Produção Agropecuária 2 577,3 779,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1 244 NI 26,9 NI NI 249,4 32,0 Brasileiro 275 Siemens3,6,7,B, São Paulo, SP 276 237 Eletroeletrônicos 2 571,0 777,2 -9,9 -13,5 -11,9 163,5 162,3 -8,3 -7,3 -1,7 3,0 1,07 80,4 15,5 NI 3 152 NI 244,2 NI 11,1 – – Alemão 276 ISA CTEEP3,6, São Paulo, SP 277 70 Energia 2 568,1 776,3 NA 353,5 412,8 3 320,9 3 320,7 10,2 11,9 45,5 448,3 2,44 33,2 28,8 743,3 1 472 503,4 68,6 306,1 545,9 – – Colombiano 277 Unimed Porto Alegre3,6,B, Porto Alegre, RS 278 284 Serviços de Saúde 2 563,3 774,9 8,6 35,0 36,6 155,9 155,1 21,7 22,8 4,5 119,5 1,69 52,0 8,0 362,9 1 949 188,5 36,3 34,9 38,2 – – Brasileiro 278 Supermercado Savegnago3,6, Sertãozinho, SP 279 283 Varejo 2 559,5 773,7 8,3 14,6 14,7 67,8 66,7 18,3 18,7 1,9 18,2 0,99 65,2 11,3 NI NI NI NI NI 30,9 NI NI Brasileiro 279 São Martinho3,6,7,B, Pradópolis, SP 280 273 Energia 2 547,7 770,2 3,0 87,3 87,5 1 077,1 1 049,0 7,9 8,2 11,3 49,6 0,47 55,8 35,9 281,4 12 456 24,6 170,2 32,9 180,5 467,4 60,7 Brasileiro 280 Soluções Usiminas3,6, Belo Horizonte, MG 281 353 Siderurgia e Metalurgia 2 535,1 766,4 30,3 11,3 15,2 330,8 328,4 3,4 4,6 1,5 187,8 3,03 24,5 10,2 NI 1 377 NI 45,1 NI 30,6 0,3 0,0 Nipo-ítalo-bras. 281 Móveis Gazin3,6,B, Douradina, PR 282 266 Varejo 2 532,6 765,6 0,8 46,2 50,5 314,9 313,6 13,3 14,6 6,0 279,1 1,78 50,9 20,3 288,4 7 685 38,9 111,5 117,0 -72,5 NI NI Brasileiro 282 Zema Petróleo3,6,8, Araxá, MG 283 279 Atacado 2 529,7 764,7 5,0 6,7 6,9 37,7 37,3 16,9 17,6 0,9 18,9 1,38 52,9 13,3 37,8 106 351,6 2,6 25,5 15,5 – – Brasileiro 283 Alpargatas3,6, São Paulo, SP 284 238 Têxtil 2 526,5 763,7 -11,4 101,9 109,5 665,1 660,9 14,3 15,5 13,3 316,2 1,84 32,3 11,6 449,0 15 447 27,9 155,2 127,9 132,8 91,5 12,0 Brasileiro 284 GR3,6,7, São Paulo, SP 285 • Serviços 2 515,9 760,6 -13,4 31,5 31,5 171,2 168,9 17,6 17,9 4,1 65,5 1,03 51,4 22,6 NI 24 642 NI 240,5 NI 69,6 – – Inglês 285 Supermercado Líder3, Belém, PA 286 288 Varejo 2 489,3 752,5 NA NI 7,7 NI 56,1 NA 13,6 NI 10,0 0,83 76,4 16,9 208,5 12 369 17,5 80,4 15,2 NI – – Brasileiro 286 Itambé Alimentos3,6, Belo Horizonte, MG 287 236 Bens de Consumo 2 475,0 748,2 -13,4 0,7 1,5 205,3 202,0 0,3 0,7 0,1 24,8 1,20 49,5 8,6 NI NI NI NI NI 21,2 NI NI Brasileiro 287 3M3,6, Sumaré, SP 288 270 Química e Petroquímica 2 473,8 747,8 -0,7 40,8 40,4 173,1 170,0 23,2 23,5 5,5 69,5 1,10 62,2 21,2 NI 3 103 NI 114,4 NI 88,7 60,6 8,1 Americano 288 GSK2, Rio de Janeiro, RJ 289 • Farmacêutico 2 470,0 746,7 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 2 256 NI 51,1 NI NI 381,4 51,1 Inglês 289 Frimesa3,6,8, Medianeira, PR 290 291 Produção Agropecuária 2 465,6 745,4 6,5 19,6 18,4 158,0 153,8 11,8 11,3 2,6 15,4 0,79 64,1 18,4 213,7 7 240 30,5 78,5 112,8 44,1 98,9 13,3 Brasileiro 290 ABB1, São Paulo, SP 291 250 Bens de Capital 2 457,5 742,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 2 583 NI NI NI NI NI NI Suíço 291 Usina Coruripe3,6,7,B, Coruripe, AL 292 271 Energia 2 431,9 735,2 7,7 60,5 51,6 239,4 223,7 23,9 21,7 8,2 173,1 0,79 79,2 58,3 NI NI NI NI NI 176,3 NI NI Brasileiro 292 CEG Rio3,6,8, Rio de Janeiro, RJ 293 349 Energia 2 429,0 734,3 26,1 29,9 28,1 120,5 116,6 22,6 21,9 4,1 13,1 0,53 59,8 37,3 69,1 0 NA 0,9 30,0 59,6 – – Espanhol 293 Serpro3,6, Brasília, DF 294 298 Indústria Digital 2 419,3 731,3 7,6 38,7 37,2 196,6 192,4 NA NA 5,3 0,4 1,02 82,0 61,9 739,5 7 107 102,3 409,0 206,6 52,7 – – Estatal 294 Três Corações3,6, Eusébio, CE 295 330 Bens de Consumo 2 415,9 730,3 17,3 75,1 77,4 249,1 247,5 27,0 27,9 10,3 24,5 1,09 40,4 4,2 NI NI NI NI NI 61,5 NI NI Brasilo-holandês 295 Vigor3,6, São Paulo, SP 296 259 Bens de Consumo 2 407,4 727,8 -8,5 5,4 6,0 491,4 482,3 NA 1,2 0,7 153,4 0,90 50,7 26,6 NI NI NI NI NI 51,6 NI NI Mexicano 296 Fleury Medicina e Saúde3,6,B, São Paulo, SP 297 305 Serviços de Saúde 2 405,0 727,0 9,7 100,3 96,9 528,8 515,9 17,3 17,1 13,8 188,3 0,73 51,1 33,4 449,8 8 693 52,6 145,8 85,0 186,3 0,4 0,1 Brasileiro 297 VLI Multimodal3,6,B, Belo Horizonte, MG 298 316 Transporte 2 399,9 725,5 12,8 63,8 94,3 2 699,7 2 678,0 2,3 3,5 8,8 258,8 0,42 35,4 29,4 178,9 932 197,2 47,6 40,0 303,0 – – Brasileiro 298 Frisia3,6, Carambeí, PR 299 280 Produção Agropecuária 2 380,8 719,7 -0,8 24,0 24,4 247,8 243,6 9,5 9,8 3,3 114,8 1,09 60,6 23,9 70,8 1 089 68,3 19,5 15,9 36,5 – – Brasileiro 299 Esho3,6, Duque de Caxias, RJ 300 328 Serviços de Saúde 2 369,8 716,4 14,5 4,3 16,5 1 108,0 1 099,1 0,4 1,5 0,6 42,8 0,61 17,7 11,5 NI NI NI NI NI 24,9 NI NI Brasileiro 300 Beira Rio3,6, Novo Hamburgo, RS 301 324 Têxtil 2 367,6 715,7 12,7 89,7 93,8 349,4 347,9 23,6 24,8 12,5 314,9 2,34 35,9 17,7 492,4 10 495 48,2 83,1 217,2 96,3 84,7 11,8 Brasileiro 301 Prevent Senior3,6, São Paulo, SP 302 338 Serviços de Saúde 2 360,2 713,5 18,1 49,8 49,6 105,4 103,5 36,6 37,0 7,0 9,4 0,99 59,6 9,5 295,1 9 350 35,2 163,8 89,9 73,6 – – Brasileiro 302 Ajinomoto2,7, Laranjal Paulista, SP 303 282 Bens de Consumo 2 350,1 710,4 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 2 876 NI NI NI NI NI NI Japonês 303 Multiplus3,6, Barueri, SP 304 293 Diversos 2 345,1 708,9 1,4 155,5 156,3 73,1 72,5 66,0 66,5 21,9 45,3 1,09 86,0 0,9 225,5 275 836,6 6,8 95,9 185,4 – – Brasileiro 304 Alcoa3,6,B, Poços de Caldas, MG 305 374 Mineração 2 342,8 708,2 33,1 24,3 56,5 2 012,4 2 007,0 1,2 2,8 3,4 138,9 2,95 8,9 1,4 NI 959 NI 41,1 NI 59,5 202,1 28,5 Americano 305 Oxiteno Nordeste3,6, Camaçari, BA 306 304 Química e Petroquímica 2 327,9 703,7 5,7 78,3 81,5 386,8 383,4 18,8 19,7 11,1 169,4 2,38 28,5 1,6 118,6 322 377,0 14,7 20,8 106,4 106,2 15,1 Brasileiro 306 Queiroz Galvão3,6, Rio de Janeiro, RJ 307 206 Indústria da Construção 2 323,6 702,4 -27,0 -93,9 -86,0 377,1 375,6 -24,9 -22,9 -13,4 324,1 1,03 64,1 54,5 308,4 4 459 66,2 105,0 99,0 122,4 302,4 43,0 Brasileiro 307 Citrosuco1,6,7, Matão, SP 308 222 Produção Agropecuária 2 321,9 701,9 NA NI NI NI 293,1 NA NI NI -169,3 0,58 80,9 32,9 NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 308 NC Energia3,6,8, Rio de Janeiro, RJ 309 549 Energia 2 321,7 701,8 110,0 28,1 29,0 73,3 73,3 35,0 36,2 4,0 19,9 0,95 69,0 15,4 117,1 32 3 657,9 0,8 91,4 38,5 545,4 77,7 Espanhol 309 Cisco1, São Paulo, SP 310 285 Indústria Digital 2 315,5 700,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 500 NI NI NI NI NI NI Americano 310 FUABC – Org. Social de Saúde3,6, Santo André, SP 311 • Serviços de Saúde 2 303,0 696,2 -2,3 -18,2 -19,0 -28,2 -28,8 NA NA -2,6 -54,5 0,65 118,3 7,9 NI NI NI NI NI -16,5 NI NI Brasileiro 311 MRV3,6,B, Belo Horizonte, MG 312 276 Indústria da Construção 2 287,9 691,6 -7,4 168,3 197,5 1 676,6 1 675,3 9,5 11,2 24,3 833,7 1,33 55,1 35,5 211,7 4 758 45,5 96,4 71,3 38,3 – – Brasileiro 312 Tereos Açúcar e Energia3,6,7, Olímpia, SP 313 334 Energia 2 286,8 691,3 13,4 -41,4 -37,9 847,2 828,5 -4,9 -4,6 -6,0 164,9 0,95 50,5 30,1 NI 7 786 NI NI NI 150,1 NI NI Francês 313 SAP2,B, São Paulo, SP 314 443 Indústria Digital 2 284,4 690,6 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1 762 NI NI NI NI – – Alemão 314 Panvel Farmácias3,6, Eldorado do Sul, RS 315 299 Varejo 2 280,4 689,4 2,2 17,1 18,1 130,3 129,0 12,7 13,6 2,5 82,1 1,31 55,4 12,6 197,0 6 397 30,6 80,7 71,1 36,6 – – Brasileiro 315 Petrovia3,6, Ipojuca, PE 316 382 Transporte 2 278,1 688,7 32,6 12,6 13,5 61,0 61,0 NA NA 1,8 57,2 2,86 33,8 0,3 NI NI NI NI NI 19,0 NI NI Brasileiro 316 BMTE3,6, Rio de Janeiro, RJ 317 180 Energia 2 270,9 686,5 -33,6 30,6 20,5 937,1 911,8 3,3 2,2 4,5 135,2 0,18 54,1 50,9 NI 120 NI 6,0 NI 181,4 – – Chinês 317 Energisa Mato Grosso do Sul3,6,8, Campo Grande, MS 318 329 Energia 2 268,6 685,8 9,2 26,4 26,3 252,2 246,8 9,1 9,2 3,9 106,2 0,99 71,0 49,1 446,9 1 429 317,1 32,4 354,6 90,0 – – Brasileiro 318 Servimed2, Bauru, SP 319 300 Atacado 2 265,9 685,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1 274 NI 23,5 NI NI – – Brasileiro 319 Movida Rent a Car3,6, São Paulo, SP 320 396 Serviços 2 263,5 684,3 41,2 21,4 15,6 572,5 558,3 3,7 2,8 3,1 -114,4 0,51 46,2 11,9 167,1 2 736 64,4 43,3 51,1 71,9 – – Brasileiro 320 Marisa3,6, São Paulo, SP 321 289 Varejo 2 254,7 681,6 -3,2 -21,4 -18,3 293,1 290,1 -7,3 -6,3 -3,1 14,5 1,13 57,7 14,5 343,7 13 538 24,5 NI 152,9 20,2 – – Brasileiro 321 Grendene3,6,8, Sobral, CE 322 319 Têxtil 2 253,5 681,2 6,4 185,1 199,8 975,3 972,7 17,0 18,4 27,2 754,2 8,60 10,0 1,1 380,8 20 852 18,6 158,0 86,4 159,1 179,4 26,3 Brasileiro 322 Aché3,6, São Paulo, SP 323 323 Farmacêutico 2 246,8 679,2 6,5 166,6 170,9 462,7 458,2 27,2 28,1 24,5 177,1 1,25 37,1 19,6 472,8 3 692 130,2 150,7 184,7 181,2 0,8 0,1 Brasileiro 323 Coop3,6, Santo André, SP 324 302 Varejo 2 235,1 675,7 0,4 16,8 17,8 166,0 164,1 9,4 10,2 2,5 72,3 1,61 38,7 6,4 125,5 5 767 22,4 66,6 34,5 28,4 – – Brasileiro 324 Tambasa3,6, Contagem, MG 325 325 Atacado 2 228,1 673,5 6,1 39,9 43,5 192,1 191,6 15,9 17,4 5,9 169,6 2,73 33,9 0,5 NI NI NI NI NI 52,2 NI NI Brasileiro 325 Cenibra3,6, Belo Oriente, MG 326 346 Papel e Celulose 2 226,2 673,0 14,4 135,4 132,9 979,5 959,5 13,2 13,3 20,1 88,0 0,87 30,2 13,6 193,9 4 197 46,7 79,0 -16,0 203,0 653,3 97,1 Japonês 326 Innova3,6,8, Manaus, AM 327 313 Química e Petroquímica 2 225,4 672,7 3,3 48,9 47,7 521,8 511,3 9,4 9,3 7,3 42,3 1,04 35,8 12,3 137,2 944 143,4 30,8 45,8 108,1 40,5 6,0 Brasileiro 327 Serasa Experian3,6,7, São Paulo, SP 328 301 Serviços 2 224,2 672,4 -0,1 139,4 138,9 286,1 277,3 34,1 34,7 20,7 55,9 0,97 58,4 41,1 NI NI NI NI NI 303,4 NI NI Irlandês 328 Ball Embalagem3,6, Rio de Janeiro, RJ 329 333 Siderurgia e Metalurgia 2 207,6 667,4 8,6 236,1 248,7 831,6 827,7 21,7 23,0 35,4 38,3 1,05 36,2 5,0 NI NI NI NI NI 171,0 NI NI Americano 329 Tupy3,6, Joinville, SC 330 320 Siderurgia e Metalurgia 2 197,1 664,2 3,8 40,1 46,4 605,3 599,6 6,0 7,0 6,0 82,1 0,85 53,8 30,5 198,6 8 690 23,0 138,0 0,1 51,3 463,6 69,8 Brasileiro 330 Cosern3,6,8, Natal, RN 331 352 Energia 2 193,0 662,9 16,2 57,3 56,9 263,3 257,7 18,2 18,3 8,6 2,7 0,99 69,9 38,8 406,7 789 518,8 32,9 295,2 111,1 – – Espanhol 331 CCR Metrô Bahia3,6,B, Salvador, BA 332 337 Transporte 2 192,5 662,8 9,2 9,5 0,6 177,4 166,2 5,3 0,4 1,4 -88,2 0,56 87,7 70,2 151,9 1 522 114,7 24,4 8,4 49,6 – – Brasileiro 332 Saneago1, Goiânia, GO 333 307 Infraestrutura 2 182,8 659,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Estatal 333 Votorantim Siderurgia3,6, Resende, RJ 334 322 Siderurgia e Metalurgia 2 165,4 654,6 2,4 -52,4 -51,8 631,1 618,5 -8,3 -8,4 -8,0 25,6 0,62 41,3 24,6 174,1 2 888 60,2 72,8 147,3 -46,1 24,6 3,8 Brasileiro 334 AutoBan3,6,8, Jundiaí, SP 335 326 Infraestrutura 2 164,2 654,2 3,8 225,9 215,6 160,4 146,6 60,0 59,4 34,5 -153,1 0,53 87,2 62,3 543,4 1 267 425,3 22,5 160,1 454,2 – – Brasileiro 335 FCA3,6,8, Belo Horizonte, MG 336 377 Transporte 2 157,0 652,1 23,0 -0,1 2,2 1 351,1 1 326,7 0,0 0,2 0,0 -80,0 1,43 17,7 4,2 158,0 5 560 29,0 95,7 37,4 113,4 – – Brasileiro 336 Ericsson3,6, São Paulo, SP 337 351 Eletroeletrônicos 2 145,7 648,7 13,1 10,0 12,4 157,5 156,9 6,3 7,7 1,5 -12,1 1,16 80,5 8,1 NI 1 616 NI 112,8 NI 14,3 185,6 28,6 Sueco 337 Arosuco3,6, Manaus, AM 338 294 Bens de Consumo 2 139,3 646,7 -7,5 54,1 79,0 1 226,5 1 223,2 3,5 5,1 8,4 NA NA 10,3 0,4 642,1 682 921,9 12,9 162,5 565,5 3,4 0,5 Belga 338 Fertipar3,6, Curitiba, PR 339 277 Química e Petroquímica 2 136,4 645,8 -12,3 105,6 112,8 478,7 477,2 18,9 20,3 16,3 88,4 1,38 29,6 2,9 63,5 808 78,1 19,4 15,3 43,6 11,9 1,8 Brasileiro 339 Copagaz3,6,B, São Paulo, SP 340 • Atacado 2 133,8 645,1 12,2 15,8 16,0 99,4 97,9 15,0 15,5 2,4 35,3 1,39 34,3 16,1 104,7 1 704 60,4 46,0 19,9 45,8 – – Brasileiro 340 Coopavel3,6, Cascavel, PR 341 303 Produção Agropecuária 2 123,3 641,9 -4,2 9,3 7,4 91,8 88,0 10,1 8,4 1,5 2,4 0,76 82,1 20,7 90,2 5 892 15,9 59,0 20,4 46,4 118,7 18,5 Brasileiro 341 Belgo Bekaert Arames3,6, Contagem, MG 342 311 Siderurgia e Metalurgia 2 112,1 638,5 -2,1 50,8 53,4 282,3 279,2 14,8 15,7 8,0 127,2 2,19 27,5 3,7 202,4 2 521 78,8 58,9 73,5 71,3 48,5 7,6 Ang.-ind.-belga 342 Cisa3,6, Vitória, ES 343 295 Atacado 2 102,3 635,5 -8,8 13,7 14,9 78,2 78,1 16,0 17,4 2,2 38,4 1,08 79,1 12,5 88,1 235 334,9 16,0 46,6 32,1 1,8 0,3 Brasileiro 343 Eletrosul3,6, Florianópolis, SC 344 194 Energia 2 094,9 633,3 -35,9 85,4 103,7 1 817,7 1 802,8 4,6 5,7 13,5 196,2 1,14 41,1 31,4 471,4 1 229 366,4 105,1 132,7 261,3 – – Estatal 344 AWA Brasil3,6, São Paulo, SP 345 399 Mineração 2 092,1 632,4 27,4 82,2 90,5 1 995,1 1 964,6 4,1 4,6 13,0 137,6 3,77 8,3 1,8 NI 818 NI 35,8 NI 231,4 42,6 6,7 Americano 345 Agrex do Brasil3,6,7, Goiânia, GO 346 290 Atacado 2 089,0 631,5 -15,8 3,0 2,3 88,3 85,8 3,4 2,7 0,5 -8,3 0,85 83,1 26,6 NI NI NI NI NI -14,3 NI NI Japonês 346 Supermercado Bahamas3,6, Juiz de Fora, MG 347 336 Varejo 2 084,5 630,1 3,7 12,1 12,3 59,5 58,6 18,7 19,1 1,9 26,0 1,09 66,0 9,7 94,9 6 995 13,9 61,4 34,6 22,6 – – Brasileiro 347 P&G3,6, Manaus, AM 348 315 Bens de Consumo 2 072,8 626,6 -2,6 -155,2 -147,8 1 171,3 1 152,5 -13,3 -12,8 -24,8 552,0 1,05 48,3 41,7 NI NI NI 60,5 NI 35,7 63,5 10,1 Americano 348 ZF2, Sorocaba, SP 349 440 Autoindústria 2 053,1 620,7 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 2 996 NI NI NI NI 110,7 17,8 Alemão 349 Redeflex1, Cuiabá, MT 350 327 Varejo 2 050,9 620,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 350 Larco Distribuidora de Combustível3,6, Salvador, BA 351 373 Atacado 2 050,4 619,8 16,4 2,4 2,2 5,1 4,8 46,6 44,8 0,4 13,4 0,79 88,2 56,7 11,6 207 58,7 4,5 2,4 8,6 – – Brasileiro 351 FMC Agricultura Solutions3,6, Campinas, SP 352 379 Química e Petroquímica 2 044,5 618,1 17,0 -10,0 -11,0 100,0 98,5 -10,0 -11,2 -1,6 184,7 0,99 90,6 28,8 NI 480 NI 25,7 NI 49,1 3,5 0,6 Americano 352 Supermercados Cidade Canção2, Maringá, PR 353 • Varejo 2 024,1 611,9 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 6 741 NI 76,2 NI NI – – Brasileiro 353 TecBan3,6,8, Barueri, SP 354 369 Indústria Digital 2 006,2 606,5 11,6 23,8 19,6 148,6 141,8 16,0 13,8 3,9 25,3 0,37 74,8 54,1 258,8 4 044 68,0 51,5 57,8 128,0 – – Brasileiro 354 Arlanxeo3,6, Duque de Caxias, RJ 355 365 Química e Petroquímica 2 004,8 606,1 9,8 54,8 58,6 317,4 314,4 15,1 16,3 9,0 185,5 2,01 34,0 20,5 73,8 594 124,3 43,0 14,5 91,3 176,4 29,1 Germano-saud. 355 Hospital Sírio-Libanês3,6,B, São Paulo, SP 356 348 Serviços de Saúde 2 000,6 604,8 3,0 78,7 77,9 481,3 472,5 16,3 16,5 13,0 127,5 1,12 32,8 17,4 NI 6 944 NI 152,6 NI 105,5 – – Brasileiro 356 Atlas Schindler3,6,B, São Paulo, SP 357 318 Bens de Capital 1 988,2 601,0 -6,2 94,3 94,0 168,2 165,6 46,0 46,4 15,7 37,9 1,18 55,2 13,6 410,9 5 465 75,7 168,3 143,6 149,9 12,8 2,1 Suíço 357 ALZ Grãos3,6, Luís Eduardo Magalhães, BA 358 • Atacado 1 977,5 597,8 213,9 1,4 1,1 32,5 31,5 4,2 3,3 0,2 -4,5 0,88 80,1 7,6 -4,0 116 -36,7 2,6 0,8 -4,6 586,0 98,0 Brasileiro 358 Volvo1,B, Curitiba, PR 359 312 Autoindústria 1 977,2 597,7 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Sueco 359 JDE1, Barueri, SP 360 405 Bens de Consumo 1 975,1 597,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1 573 NI NI NI NI 1,2 0,2 Holandês 360 Matrix Energy Trading3,6, São Paulo, SP 361 674 Energia 1 965,1 594,0 134,5 12,3 12,5 17,4 17,4 52,4 53,3 2,1 16,4 1,27 78,2 0,0 22,9 30 1 142,7 1,7 9,2 18,3 – – Brasilo-suíço 361 Clamed Farmácias3,6, Joinville, SC 362 370 Varejo 1 952,1 590,1 9,2 12,8 13,2 52,1 51,6 22,3 23,1 2,2 25,9 1,21 69,5 1,5 128,0 5 663 23,5 83,4 7,2 22,1 – – Brasileiro 362 Statoil3,6, Rio de Janeiro, RJ 363 447 Energia 1 948,2 588,9 35,6 -51,8 -66,5 3 469,8 3 394,8 -1,5 -2,0 -8,8 -305,0 0,48 33,8 25,1 NI NI NI NI NI 279,2 NI NI Norueguês 363 ACSC – Ass. Cong. de Santa Catarina3,6, São Paulo, SP 364 296 Serviços de Saúde 1 944,8 587,9 2,1 52,8 54,5 352,7 348,5 15,0 15,7 9,0 85,5 1,59 29,1 8,9 293,3 14 208 19,4 237,0 3,1 58,9 – – Brasileiro 364 DPaschoal3,6, Campinas, SP 365 314 Varejo 1 942,2 587,1 -9,3 -5,8 -4,9 65,6 65,2 -8,8 -7,5 -1,0 67,8 1,28 70,8 23,8 95,4 3 202 28,5 52,2 25,2 5,3 – – Brasileiro 365 Postal Saúde3,6, Brasília, DF 366 335 Serviços de Saúde 1 932,9 584,3 -2,2 6,4 6,9 36,3 36,2 17,6 19,0 1,1 38,5 1,18 82,2 4,7 22,5 512 45,5 13,1 2,7 1,9 – – Brasileiro 366 Positivo Tecnologia3,6, Curitiba, PR 367 416 Indústria Digital 1 932,5 584,2 8,6 -17,1 -14,4 153,7 153,1 -11,1 -9,4 -2,9 92,3 1,27 70,1 8,1 127,4 1 890 60,1 42,9 69,7 24,2 0,4 0,1 Brasileiro 367 Mahle3,6, Mogi Guaçu, SP 368 358 Autoindústria 1 925,7 582,1 4,2 70,7 71,7 416,2 409,6 16,0 16,4 12,1 153,9 1,13 36,4 20,6 289,3 6 966 42,4 119,2 112,7 93,4 253,4 43,5 Alemão 368 Comlurb3,6, Rio de Janeiro, RJ 369 343 Infraestrutura 1 924,3 581,7 -1,9 0,9 -1,0 -89,8 -89,9 NA NA 0,2 -14,8 0,51 185,2 76,0 NI NI NI NI NI 2,0 NI NI Estatal 369 Extrafarma3,6, Belém, PA 370 389 Varejo 1 920,1 580,4 14,3 -2,5 -0,6 481,5 474,7 -0,5 -0,1 -0,4 105,8 2,03 20,4 3,6 128,8 6 732 20,5 77,3 25,9 18,0 – – Brasileiro 370 Getnet3,6, Campo Bom, RS 371 • Serviços 1 910,8 577,6 87,5 125,6 128,4 548,0 541,8 21,7 22,4 21,7 234,5 1,03 91,8 0,7 NI NI NI NI NI 318,0 NI NI Espanhol 371 Ímpar3,6, São Paulo, SP 372 383 Serviços de Saúde 1 892,6 572,1 11,2 37,8 36,0 194,3 189,1 18,6 18,2 6,6 0,5 0,68 59,5 23,5 280,5 8 269 34,3 131,1 82,3 89,5 – – Brasileiro 372 Oracle1, São Paulo, SP 373 350 Indústria Digital 1 878,3 567,8 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 373 Record TV3,6, São Paulo, SP 374 344 Comunicações 1 873,2 566,3 -4,4 25,6 22,8 73,8 69,9 32,1 30,1 4,5 -30,2 0,56 84,8 44,4 NI 2 869 NI 100,1 NI 45,0 33,0 5,8 Brasileiro 374 UPL do Brasil3,6,7, Ituverava, SP 375 378 Química e Petroquímica 1 847,7 558,6 5,6 2,2 4,4 181,2 180,2 1,2 2,4 0,4 205,7 1,32 67,6 27,0 73,2 496 148,5 29,6 4,9 44,0 0,4 0,1 Indiano 375 Compesa3,6, Recife, PE 376 391 Infraestrutura 1 845,0 557,7 10,5 59,9 55,4 1 557,8 1 524,2 3,8 3,6 10,7 113,8 0,61 24,7 18,4 285,9 3 455 82,7 94,9 117,4 94,4 – – Estatal 376 Taurus3,6, Dourados, MS 377 354 Atacado 1 842,0 556,8 -2,0 8,1 8,6 48,5 48,1 15,8 16,9 1,5 30,0 3,95 17,8 1,4 41,9 59 729,3 2,2 31,3 14,3 – – Brasileiro 377 Granol3,6, São Paulo, SP 378 213 Produção Agropecuária 1 818,3 549,7 -41,6 -9,0 -14,7 167,2 157,7 -5,4 -9,3 -1,6 -21,1 0,46 77,4 49,5 NI NI NI NI NI 1,7 NI NI Brasileiro 378 Microsoft Mobile1, São Paulo, SP 379 359 Eletroeletrônicos 1 812,3 547,8 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 379 Burger King3,6, Barueri, SP 380 453 Varejo 1 811,1 547,5 27,4 0,1 1,2 494,7 488,9 0,0 0,2 0,0 262,7 1,75 32,8 13,6 222,7 12 021 20,0 103,4 67,9 56,0 – – Brasileiro 380 Ruff3,6,8, Campinas, SP 381 371 Atacado 1 800,2 544,2 2,0 8,1 8,6 33,5 33,4 22,9 24,1 1,5 28,7 4,36 19,8 6,5 23,2 98 234,6 3,1 11,1 12,3 – – Brasileiro 381 Alto Alegre3,6,7, Presidente Prudente, SP 382 367 Energia 1 795,6 542,8 -1,3 132,0 125,2 414,7 398,9 30,6 30,1 24,3 365,4 0,80 62,8 46,4 NI 10 479 NI 119,0 NI 202,6 211,9 39,0 Brasileiro 382 GRU Airport3,6, Guarulhos, SP 383 355 Infraestrutura 1 792,6 541,9 -4,3 -96,4 -191,5 -124,4 -220,9 NA NA -17,8 -227,0 0,05 102,5 95,8 161,6 1 120 127,5 41,1 -18,3 331,7 – – Brasileiro 383 Unidasul3,6, Esteio, RS 384 392 Varejo 1 781,6 538,6 6,8 6,8 6,4 28,1 27,3 21,6 21,1 1,3 13,4 0,85 84,4 21,8 146,5 6 902 21,7 62,0 51,0 NI – – Brasileiro 384 Eletrobras Distribuição Alagoas3,6, Maceió, AL 385 490 Energia 1 770,0 535,1 38,9 -136,4 -139,8 -318,5 -318,6 NA NA -25,5 -89,3 0,67 144,7 90,8 202,4 1 183 176,0 36,3 224,2 -81,3 – – Estatal 385 Unimed Fortaleza3,6, Fortaleza, CE 386 406 Serviços de Saúde 1 765,0 533,5 8,9 15,6 15,9 83,8 82,6 18,1 18,8 2,9 38,3 1,14 69,1 28,4 200,9 3 220 63,8 49,9 21,6 21,8 – – Brasileiro 386 Abbott1, São Paulo, SP 387 436 Farmacêutico 1 754,2 530,3 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 12,5 2,4 Americano 387 Nufarm3,6,7, Maracanaú, CE 388 390 Química e Petroquímica 1 753,7 530,1 4,7 17,1 19,6 193,5 192,7 8,6 9,9 3,2 61,8 1,39 64,2 6,1 NI NI NI NI NI 66,0 NI NI Australiano 388 Anglo Gold Ashanti3,6, Santa Bárbara, MG 389 366 Mineração 1 751,7 529,5 -4,0 59,3 59,1 450,9 441,5 11,5 11,6 11,2 10,5 0,90 30,3 16,9 256,9 3 479 62,5 95,0 99,1 136,5 528,7 99,8 Sul-africano 389 Livraria Saraiva (varejo)3,6, São Paulo, SP 390 364 Varejo 1 751,2 529,4 -4,2 -13,9 -12,6 134,4 132,9 -10,4 -9,5 -2,6 63,5 1,19 68,1 15,6 NI 3 186 NI 57,0 NI 6,4 – – Brasileiro 390 Comerc Energia3,6, São Paulo, SP 391 469 Energia 1 746,8 528,0 28,5 8,6 8,8 19,4 19,4 36,8 37,8 1,6 15,9 2,76 30,7 3,3 42,9 229 203,1 8,4 15,7 12,4 – – Brasileiro 391 Brenco3,6,7, São Paulo, SP 392 368 Energia 1 745,8 527,8 -3,8 -143,6 -177,1 119,1 86,3 -120,6 -205,2 -27,2 144,4 0,22 92,7 84,8 NI NI NI NI NI 189,8 NI NI Brasileiro 392 Empresa de Navegação Elcano3,6, Rio de Janeiro, RJ 393 481 Transporte 1 745,5 527,7 33,2 13,1 12,0 69,166,8 19,0 17,9 2,5 36,0 0,82 78,7 46,8 NI NI NI NI NI 37,2 NI NI Espanhol 393 LDC Sucos3,6, São Paulo, SP 394 356 Produção Agropecuária 1 742,3 526,7 -6,8 84,9 82,0 324,3 314,2 23,3 23,2 16,1 104,6 0,73 70,4 35,9 NI 7 704 NI 64,0 NI 113,0 489,7 93,0 Francês 394 Cotrijal3,6, Não-Me-Toque, RS 395 425 Produção Agropecuária 1 738,4 525,5 12,0 13,0 12,9 128,2 125,7 9,9 10,0 2,5 46,3 1,01 66,5 14,7 NI NI NI NI NI 29,4 NI NI Brasileiro 395 M&G Polímeros3,6, Ipojuca, PE 396 372 Química e Petroquímica 1 738,2 525,5 -1,4 -171,9 -171,8 -19,1 -22,0 NA NA -32,7 -118,7 0,41 107,6 23,7 NI NI NI NI NI -144,7 NI NI Tailandês 396 Energia Pecém3,6, São Gonçalo do Amarante, CE 397 503 Energia 1 731,8 523,5 38,1 29,4 22,3 677,6 657,2 4,3 3,4 5,6 51,9 0,50 48,5 39,8 154,6 250 601,7 12,4 60,2 141,2 – – Português 397 CGG Trading1, São Paulo, SP 398 375 Atacado 1 731,0 523,3 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 398 Eletrobras Distribuição Piauí3,6,8, Teresina, PI 399 454 Energia 1 729,3 522,8 21,8 -52,9 -60,2 -436,5 -436,7 NA NA -10,1 -128,5 0,59 162,7 96,6 296,4 2 056 148,4 67,3 173,2 -54,7 – – Estatal 399 Netshoes3,6, São Paulo, SP 400 363 Varejo 1 719,3 519,8 5,2 -53,0 -51,7 132,8 131,9 -39,9 -39,2 -10,2 86,6 1,28 68,4 16,4 NI 2 728 NI 56,7 NI -0,9 – – Americano 400 Liq3,6, São Paulo, SP 401 339 Serviços 1 715,0 518,4 NA -140,5 -142,2 -125,7 -127,8 NA NA -27,1 53,8 0,59 125,0 99,3 471,8 NI NI NI 140,2 -39,8 NI NI Português 401 Columbia Trading3,6, Vitória, ES 402 529 Atacado 1 704,5 515,3 44,0 -2,3 -2,2 7,7 7,7 -29,3 -28,8 -0,4 0,2 1,03 94,5 4,6 NI NI NI NI NI -2,3 NI NI Brasileiro 402 Mediservice3,6, Barueri, SP 403 387 Serviços de Saúde 1 704,2 515,2 1,4 13,1 14,8 100,3 100,3 12,6 14,2 2,5 94,9 2,04 48,4 2,6 14,8 58 269,9 0,9 8,5 12,7 – – Brasileiro 403 CA Technologies1, São Paulo, SP 404 380 Indústria Digital 1 700,6 514,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Americano 404 Laboratório Cristália3,6, Itapira, SP 405 444 Farmacêutico 1 699,9 513,9 16,8 150,1 158,2 709,3 705,7 19,7 20,9 29,2 511,0 2,50 28,1 15,3 324,4 2 810 117,4 70,6 94,3 187,4 7,1 1,4 Brasileiro 405 InterCement3,6, São Paulo, SP 406 317 Indústria da Construção 1 698,4 513,4 -20,0 -491,6 -501,8 -59,1 -79,8 NA NA -95,8 -304,1 0,27 105,1 55,1 -43,8 2 310 -18,4 71,9 303,4 -280,5 – – Brasileiro 406 Marcopolo3,6, Caxias do Sul, RS 407 393 Autoindústria 1 696,5 512,9 2,0 12,3 21,8 575,3 574,0 2,1 3,8 2,4 244,7 1,17 44,5 18,5 137,8 6 255 22,3 139,7 -0,4 6,5 273,9 53,4 Brasileiro 407 Iochpe-Maxion3,6, Cruzeiro, SP 408 534 Autoindústria 1 696,3 512,8 46,5 -4,9 1,9 727,5 721,8 -0,7 0,3 -1,0 5,9 0,99 29,4 7,9 308,9 NI NI NI 126,2 34,8 NI NI Brasileiro 408 Gtfoods Group1, Maringá, PR 409 438 Bens de Consumo 1 695,5 512,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 409 Pif Paf3,6, Belo Horizonte, MG 410 384 Bens de Consumo 1 692,6 511,7 -0,6 17,7 17,6 95,8 94,1 17,7 17,9 3,5 42,9 1,02 63,5 22,9 202,3 8 247 24,2 78,0 88,5 39,9 33,8 6,6 Brasileiro 410 Usina Colombo3,6,7, Ariranha, SP 411 415 Energia 1 682,8 508,7 7,0 46,8 49,5 368,5 361,1 12,3 13,3 9,2 166,4 1,41 47,1 30,0 NI NI NI NI NI 98,2 NI NI Brasileiro 411 Mafra Hospitalar3,6, Ribeirão Preto, SP 412 • Atacado 1 681,3 508,3 39,3 16,8 17,8 106,2 106,0 15,8 16,8 3,3 81,2 1,28 74,9 33,2 NI NI NI NI NI 25,4 NI NI Brasileiro 412 Energisa Paraíba3,6,8, João Pessoa, PB 413 394 Energia 1 676,0 506,6 0,8 70,3 70,3 256,1 251,5 23,6 24,0 13,9 68,1 1,07 62,4 37,5 355,5 1 807 189,7 31,1 243,9 96,0 – – Brasileiro 413 Avibras3,6, São José dos Campos, SP 414 457 Diversos 1 673,7 505,9 18,3 95,5 94,8 691,4 678,8 13,8 14,0 18,9 167,7 1,17 31,4 15,5 241,2 1 828 133,3 63,5 54,5 152,0 472,6 93,4 Brasileiro 414 Construtora Odebrecht3,6, Rio de Janeiro, RJ 415 203 Indústria da Construção 1 666,9 503,9 -41,0 -190,2 -161,7 1 620,3 1 617,9 -11,7 -10,0 -37,7 221,9 1,01 45,2 34,2 NI NI NI NI NI -81,9 NI NI Brasileiro 415 SLC Agrícola3,6, Porto Alegre, RS 416 456 Produção Agropecuária 1 666,3 503,7 17,6 96,7 107,7 763,2 759,7 11,4 12,7 19,2 126,2 0,88 46,7 16,8 227,7 2 375 94,7 46,4 72,1 35,6 126,9 25,2 Brasileiro 416 TRW1, Limeira, SP 417 435 Autoindústria 1 663,3 502,8 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 2 422 NI 65,0 NI NI 37,4 7,4 Americano 417 Usina da Pedra3,6,7, Serrana, SP 418 448 Energia 1 637,7 495,1 14,4 59,5 56,9 295,5 285,7 20,1 19,9 12,0 125,0 0,78 52,4 38,3 NI NI NI NI NI 146,4 NI NI Brasileiro 418 Caesb3,6, Brasília, DF 419 385 Infraestrutura 1 635,6 494,4 -3,9 10,1 4,2 444,1 429,7 2,3 1,0 2,0 13,7 0,42 55,0 38,2 325,2 2 577 128,4 200,5 76,0 36,2 – – Estatal 419 Giassi Supermercado3,6, Içara, SC 420 400 Varejo 1 634,8 494,2 -0,2 21,4 22,3 91,9 91,2 NA NA 4,3 59,1 1,75 43,7 4,1 122,6 5 573 22,5 52,0 44,5 28,4 – – Brasileiro 420 South32 Minerals3,6,7, Rio de Janeiro, RJ 421 • Mineração 1 632,8 493,6 -19,5 31,8 34,3 840,6 825,9 3,8 4,1 6,4 298,5 1,60 25,1 16,1 62,5 17 3 675,8 0,8 11,8 122,4 372,4 75,5 Australiano 421 Enel Green Power Cach Dourada3,6,8, Cach. Dourada, GO 422 571 Energia 1 627,3 491,9 55,8 60,6 60,9 170,0 166,5 24,5 25,0 12,3 15,0 1,04 58,5 4,3 159,6 85 1 911,4 5,7 92,3 111,3 – – Italiano 422 Xingu Rio3,6, Rio de Janeiro, RJ 423 • Energia 1 614,2 488,0 454,5 -49,5 -43,4 420,9 420,9 -11,8 -10,3 -10,2 -241,7 2,18 45,8 8,7 NI NI NI NI NI -30,1 NI NI Chinês 423 Intelbras3,6,B, São José, SC 424 531 Eletroeletrônicos 1 613,2 487,7 38,1 51,8 53,2 159,9 158,9 29,5 30,5 10,6 141,4 1,46 57,0 13,7 NI 3 023 NI 57,3 NI 74,2 2,2 0,5 Brasileiro 424 Zona Sul3,6, Rio de Janeiro, RJ 425 388 Varejo 1 608,4 486,2 -4,3 8,0 8,6 71,4 70,6 10,6 11,5 1,7 15,3 1,24 52,8 13,5 NI 5 234 NI 64,0 NI 9,1 – – Brasileiro 425 Tigre3,6,B, Joinville, SC 426 • Indústria da Construção 1 608,1 486,1 NA 3,6 4,7 188,8 187,9 1,9 2,5 0,7 121,8 1,56 48,5 16,9 NI NI NI NI NI 6,4 NI NI Brasileiro 426 Totvs3,6, São Paulo, SP 427 410 Indústria Digital 1 606,9 485,8 0,5 24,0 28,1 384,5 381,3 6,0 7,0 4,9 68,4 0,80 46,0 25,3 337,1 5 566 61,1 189,1 72,1 72,7 – – Pulverizado 427 Refinaria Riograndense3,6,8, Rio Grande, RS 428 417 Química e Petroquímica 1 603,4 484,7 2,3 32,2 32,1 62,0 60,8 35,7 36,1 6,6 27,3 1,02 65,5 15,0 335,4 305 1 119,9 8,5 296,8 46,4 – – Brasileiro 428 Moove3,6, Rio de Janeiro, RJ 429 419 Atacado 1 602,5 484,4 2,9 -6,3 -11,0 2,7 -2,4 NA NA -1,3 -141,2 0,50 99,5 46,1 NI NI NI NI NI 43,5 NI NI Brasileiro 429 AES Tiete Energia3,6,B, Barueri, SP 430 398 Energia 1 602,4 484,4 -2,4 99,6 90,2 490,3 470,9 16,9 15,9 20,6 -134,1 0,43 71,1 38,1 260,1 428 658,5 24,1 98,0 222,8 – – Americano 430 Rumo Malha Paulista3,6, São Paulo, SP 431 397 Transporte 1 596,9 482,7 -3,1 -30,2 -49,6 -46,8 -66,6 NA NA -6,3 -142,0 0,40 102,7 83,0 NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 431 Sulamed3,6, São Paulo, SP 432 545 Serviços de Saúde 1 595,9 482,4 43,3 9,8 11,2 99,1 99,1 9,6 11,0 2,0 83,1 2,10 46,8 1,1 NI 153 NI 3,8 NI 5,0 – – Brasileiro 432 Sapore3,6,8, Campinas, SP 433 418 Serviços 1 588,7 480,3 1,5 10,5 10,3 14,5 14,0 53,5 54,0 2,2 -16,0 0,86 89,5 13,4 267,5 14 293 18,6 140,0 170,7 31,6 – – Brasileiro 433 Usina Delta3,6,7,8, Delta, MG 434 441 Energia 1 587,5 479,9 7,5 102,8 88,8 559,2 529,9 18,3 16,7 21,4 152,3 0,46 56,4 43,1 NI 4 000 NI 37,7 NI 237,1 187,4 39,1 Brasileiro 434 Hering3,6, Blumenau, SC 435 429 Têxtil 1 582,6 478,4 2,3 75,2 79,7 375,4 372,7 16,6 17,7 15,7 220,8 3,55 20,0 1,5 220,2 7 014 31,0 76,6 66,8 85,7 15,4 3,2 Pulverizado 435 Algar Agro3,6, Uberlândia, MG 436 286 Produção Agropecuária 1 581,4 478,1 -32,5 -55,9 -58,2 15,7 11,9 -356,5 -489,9 -11,7 -112,3 0,64 96,8 19,9 NI NI NI NI NI 10,8 NI NI Brasileiro 436 Capitale Energia3,6, São Paulo, SP 437 • Energia 1 572,5 475,4 129,8 23,1 23,4 32,7 32,7 NA 68,7 4,9 31,6 1,50 65,8 0,0 NI 25 NI 3,8 NI NI – – Brasileiro 437 Panasonic1, Manaus, AM 438 412 Eletroeletrônicos 1 568,6 474,2 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Japonês 438 EDF do Brasil3,6, Rio de Janeiro, RJ 439 357 Energia 1 552,5 469,3 -16,8 -34,6 -32,8 360,9 354,3 -8,8 -8,5 -7,4 -34,0 0,54 35,8 13,0 NI NI NI NI NI 163,2 NI NI Francês 439 Interagrícola3,6, São Paulo, SP 440 402 Atacado 1 547,9 467,9 -5,3 16,0 17,7 59,7 59,7 15,4 17,0 3,4 40,4 1,19 76,5 2,3 NI NI NI NI NI -11,1 NI NI Suíço 440 CCPR3,6, Belo Horizonte, MG 441 403 Produção Agropecuária 1 539,5 465,4 -5,7 63,6 66,0 189,4 189,2 33,6 34,9 13,7 319,2 1,67 58,6 38,6 NI 558 NI 10,8 NI 74,1 – – Brasileiro 441 Usaçúcar1, Maringá, PR 442 424 Energia 1 538,1 465,0 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 442 Focus3,6, São Paulo, SP 443 • Energia 1 528,5 462,1 NA 7,1 7,1 6,6 6,6 88,5 88,7 1,5 9,6 1,12 88,8 5,6 13,9 8 2 531,8 0,1 5,1 11,7 – – Brasileiro 443 J. Macêdo3,6, Fortaleza, CE 444 381 Bens de Consumo 1 524,5 460,9 -11,9 8,9 8,8 174,7 171,3 5,0 5,1 1,9 60,2 0,81 61,8 30,5 137,1 2 479 55,3 NI 62,2 29,3 NI NI Brasileiro 444 Brasilgás3,6, São Paulo, SP 445 460 Atacado 1 516,3 458,4 7,9 -8,1 -7,5 75,6 74,2 -9,1 -8,6 -1,8 22,2 1,09 55,1 42,2 70,4 801 88,3 20,4 45,2 16,5 NI NI Brasileiro 445 Fundação Butantan3,6, São Paulo, SP 446 • Serviços 1 513,8 457,6 13,0 201,1 203,1 442,5 439,8 45,4 46,2 43,9 346,2 2,32 34,0 7,0 NI NI NI NI NI 182,5 NI NI Brasileiro 446 Bahiagás3,6,8, Salvador, BA 447 475 Energia 1 510,0 456,5 13,5 50,0 51,3 186,5 184,5 22,9 23,7 11,0 81,3 3,37 16,1 2,0 89,3 246 374,4 5,6 29,6 62,3 – – Estatal 447 Adama Brasil3,6,B, Londrina, PR 448 408 Química e Petroquímica 1 509,9 456,4 -6,1 7,8 8,6 157,3 155,0 4,6 5,2 1,7 192,5 1,08 68,5 41,9 59,5 565 107,5 36,5 11,6 26,6 8,2 1,8 Israelense 448 Randon3,6, Caxias do Sul, RS 449 458 Autoindústria 1 507,0 455,5 6,6 10,4 14,1 437,7 433,0 2,3 3,2 2,3 202,7 0,89 58,8 34,6 80,5 3 110 25,5 54,8 23,9 16,1 27,0 5,9 Brasileiro 449 Garoto3,6, Vila Velha, ES 450 401 Bens de Consumo 1 506,7 455,5 -7,8 -34,5 -36,1 -45,5 -46,9 NA NA -7,6 -79,1 0,72 112,2 31,1 NI NI NI NI NI -21,1 NI NI Suíço 450 Comercial Carvalho3,6, Teresina, PI 451 407 Varejo 1 505,3 455,1 -6,8 4,8 3,0 -39,6 -40,6 NA NA 1,1 20,1 0,60 122,1 60,4 169,4 5 585 30,1 41,0 80,2 NI – – Brasileiro 451 Cesp3,6,8, São Paulo, SP 452 376 Energia 1 499,2 453,2 -14,6 -53,8 -50,9 2 193,0 2 150,7 -2,4 -2,4 -11,9 -19,3 1,10 36,0 29,5 88,4 464 171,4 50,6 117,4 59,6 – – Estatal 452 Copagril3,6, Marechal Cândido Rondon, PR 453 432 Produção Agropecuária 1 496,4 452,4 -1,1 9,1 8,2 88,4 85,9 10,2 9,5 2,0 28,0 0,85 75,1 21,2 54,9 3 097 18,2 33,4 4,8 24,7 109,7 24,2 Brasileiro 453 Coasul3,6, São João, PR 454 409 Produção Agropecuária 1 488,6 450,0 -7,0 18,5 17,9 100,4 98,1 17,9 17,7 4,1 25,4 0,97 73,2 17,0 58,4 2 727 22,1 26,1 6,9 30,6 96,7 21,5 Brasileiro 454 Cocari1, Mandaguari, PR 455 423 Produção Agropecuária 1 487,4 449,6 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 455 Naturalle Agro1, São Paulo, SP 456 427 Produção Agropecuária 1 482,3 448,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Japonês 456 Macrofértil3,6, Ponta Grossa, PR 457 414 Química e Petroquímica 1 476,7 446,4 -7,2 5,0 5,2 56,4 55,6 8,8 9,3 1,1 -9,4 1,09 83,4 0,7 NI NI NI NI NI 10,6 NI NI Francês 457 Berneck3,6, Araucária, PR 458 465 Indústria da Construção 1 475,4 446,0 7,0 58,0 59,0 425,4 418,7 NA NA 13,0 137,0 0,68 47,8 34,7 124,0 1 793 70,2 34,9 77,1 95,7 174,8 39,2 Brasileiro 458 Magnesita3,6, Contagem, MG 459 421 Indústria da Construção 1 474,5 445,7 -5,5 -57,7 -55,3 594,6 585,3 -9,5 -9,2 -13,0 16,4 0,64 55,4 39,2 NI NI NI NI NI 11,5 NI NI Americano 459 Acrinor2, Camaçari, BA 460 473 Química e Petroquímica 1 474,1 445,6 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 146 NI 7,8 NI NI 114,7 25,7 Brasileiro 460 Gasmig3,6,8, Belo Horizonte, MG 461 508 Energia 1 471,6 444,9 18,5 46,0 45,1 298,6 291,8 14,5 14,5 10,3 -18,8 0,84 44,4 17,9 118,5 214 546,2 11,6 57,4 82,0 – – Estatal 461 Beneficência Portuguesa São Paulo3,6, São Paulo, SP 462 477 Serviços de Saúde 1 456,5 440,3 9,8 41,9 41,1 256,2 250,5 16,4 16,4 9,5 92,6 0,87 52,9 35,0 212,4 7 887 27,9 164,5 0,6 55,0 – – Brasileiro 462 Cisper3,6, São Paulo, SP 463 445 Diversos 1 455,5 440,0 0,2 10,3 6,7 203,7 196,2 5,1 3,4 2,4 119,0 0,60 69,6 53,1 NI 2 335 NI 13,4 NI 70,7 9,5 2,2 Americano 463 Amaggi Agro3,6, Cuiabá, MT 464 463 Produção Agropecuária 1 455,3 439,9 4,3 62,2 55,4 509,2 493,0 11,9 10,9 14,1 253,6 0,64 63,8 46,9 128,8 2 773 46,9 32,9 14,7 68,6 73,8 16,8 Brasileiro 464 Arcom3,6, Uberlândia, MG 465 439 Atacado 1 454,6 439,7 -3,1 26,6 28,5 104,3 104,1 19,0 20,4 6,0 104,3 1,53 57,3 13,0 53,2 1 400 38,9 24,8 6,1 26,2 – – Brasileiro 465 Mineração Maracá3,6, Alto Horizonte, GO 466 • Mineração 1 452,8 439,2 34,2 -16,5 -22,8 262,1 249,5 -6,1 -8,8 -3,8 -23,3 0,37 70,7 50,3 NI NI NI NI NI 222,6 NI NI Canadense 466 Hospital N.S. Conceição3,6, Porto Alegre, RS 467 450 Serviços de Saúde 1 449,3 438,1 1,5 -111,9 -129,3 -932,6 -934,4 NA NA -25,5 -782,9 0,05 721,1 177,9 345,7 NI NI NI 0,2 -30,4 NI NI Estatal 467 Conab3,6, Brasília, DF 468 345 Diversos 1 448,6 437,9 -25,6 -6,8 -6,2 115,3 113,5 -5,9 -5,4 -1,6 -142,2 1,08 84,4 0,3 -29,7 3 895 -6,6 295,7 19,1 -4,6 – – Estatal 468 Agrofel Grãos e Insumos3,6, Porto Alegre, RS 469 437 Atacado 1 445,0 436,8 -4,1 5,0 4,9 12,3 11,7 38,1 39,3 1,1 4,6 0,88 92,7 15,6 25,6 508 51,6 10,5 2,6 15,8 – – Brasileiro 469 CTG Brasil-Rio Paranap. Energia3,6,8, São Paulo, SP 470 466 Energia 1 442,2 436,0 5,3 81,8 73,7 531,4 512,0 13,1 12,1 18,8 -148,2 0,44 61,7 27,4 221,8 290 732,0 24,4 101,8 187,5 – – Chinês 470 Odontoprev3,6, Barueri, SP 471 455 Serviços de Saúde 1 437,4 434,5 1,4 151,2 152,0 282,5 279,1 41,1 41,7 34,8 55,2 1,73 32,3 2,8 150,1 943 161,9 NI 20,9 174,7 – – Pulverizado 471 Petrobahia3,6, Salvador, BA 472 431 Atacado 1 434,9 433,8 -6,3 5,0 5,1 16,1 15,8 22,3 22,9 1,2 9,7 1,04 66,5 24,2 13,1 67 177,3 2,0 3,9 9,6 – – Brasileiro 472 Multilaser3,6, São Paulo, SP 473 530 Eletroeletrônicos 1 417,3 428,4 21,1 63,2 66,9 260,2 260,0 23,5 24,9 14,7 225,5 1,92 46,4 6,1 193,4 2 475 85,8 NI 99,3 66,7 NI NI Brasileiro 473 Huawei1, São Paulo, SP 474 446 Eletroeletrônicos 1 416,3 428,1 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Chinês 474 Omint Saúde3,6, São Paulo, SP 475 476 Serviços de Saúde 1 408,7 425,9 6,1 16,2 17,2 69,9 69,8 22,3 23,7 3,8 47,9 1,64 59,5 31,2 NI NI NI NI NI 17,5 NI NI Argentino 475 Kinross Brasil Mineração3,6, Paracatu, MG 476 321 Mineração 1 407,6 425,5 -33,5 11,8 8,1 1 250,3 1 221,2 0,9 0,7 2,8 74,4 0,60 26,4 18,2 NI 1 546 NI 71,5 NI 109,0 424,2 99,7 Canadense 476 Votorantim Cimentos N/NE3,6, Recife, PE 477 433 Indústria da Construção 1 405,5 424,9 -7,1 58,8 55,8 717,8 700,0 7,4 7,2 13,8 11,5 0,53 36,8 26,4 283,3 1 510 183,1 36,9 186,7 104,5 – – Brasileiro 477 Cocal3,6,7, Paraguaçu Paulista, SP 478 567 Energia 1 394,6 421,6 NA 36,6 32,7 148,2 140,9 24,7 23,2 8,7 81,7 0,66 70,3 41,7 NI NI NI NI NI 95,2 NI NI Brasileiro 478 EDE36, Belo Horizonte, MG 479 471 Serviços 1 393,5 421,3 2,8 364,7 378,2 1 632,6 1 618,5 20,5 21,5 86,6 68,3 1,32 15,8 7,6 225,4 4 372 46,8 85,8 13,7 143,8 – – Brasileiro 479 Adecoagro Vale do Ivinhema3,6, Angélica, MS 480 434 Energia 1 393,2 421,2 -7,8 29,6 25,3 474,2 461,0 6,2 5,5 7,0 229,1 0,52 58,2 48,7 NI 5 106 NI 46,8 NI 198,2 180,7 42,9 Amer.-brasileiro 480 Paquetá Calçados1, Itapajé, CE 481 422 Têxtil 1 390,9 420,5 NA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI Brasileiro 481 Oleoplan3,6, Porto Alegre, RS 482 411 Produção Agropecuária 1 388,1 419,6 -13,1 20,9 21,9 122,5 121,3 16,3 17,2 5,0 14,5 0,97 65,9 20,8 33,1 669 50,9 13,6 6,5 21,9 329,6 78,5 Brasileiro 482 Setta3,6, Ipojuca, PE 483 516 Atacado 1 386,8 419,2 13,8 2,0 2,0 8,4 8,3 22,1 22,5 0,5 10,4 1,06 75,7 31,9 NI NI NI NI NI 3,2 NI NI Brasileiro 483 CJ Selecta3,6, Goiânia, GO 484 515 Produção Agropecuária 1 385,0 418,7 13,3 5,9 4,4 41,2 38,9 14,4 11,4 1,4 18,1 0,60 80,4 49,1 NI NI NI NI NI 25,2 NI NI Coreano 484 Vonpar Refrescos3,6, Porto Alegre, RS 485 308 Bens de Consumo 1 380,3 417,3 -36,2 51,3 51,6 85,1 82,3 48,9 50,5 12,3 43,4 0,97 68,2 21,5 NI NI NI NI NI 85,7 NI NI Brasileiro 485 Unimed Goiânia3,6, Goiânia, GO 486 509 Serviços de Saúde 1 378,4 416,7 11,4 11,9 12,7 69,6 69,2 16,4 17,5 2,9 14,0 1,19 71,8 17,2 161,2 1 381 120,0 20,3 17,5 0,3 – – Brasileiro 486 Lightcom3,6, São Paulo, SP 487 589 Energia 1 372,6 414,9 37,2 33,7 33,8 27,0 27,0 85,1 85,4 8,1 25,9 1,48 67,2 0,0 NI 14 NI 0,6 NI 50,3 – – Brasileiro 487 Frigol3,6,8, São Paulo, SP 488 488 Bens de Consumo 1 371,1 414,5 6,1 4,6 4,1 8,7 8,0 53,0 50,6 1,1 5,5 0,76 92,5 34,1 57,5 2 598 25,0 31,5 11,8 19,4 89,7 21,6 Brasileiro 488 Unidas Rent a Car3,6,B, São Paulo, SP 489 542 Serviços 1 368,9 413,8 22,7 27,5 18,4 258,6 244,5 10,3 7,3 6,6 -130,3 0,34 71,5 36,0 91,7 1 476 64,1 6,8 6,6 117,1 – – Brasileiro 489 HCPA3,6, Porto Alegre, RS 490 485 Serviços de Saúde 1 367,3 413,3 5,5 -35,6 -37,5 132,4 128,1 -26,9 -29,3 -8,6 28,5 0,61 68,2 53,7 -19,3 5 630 -3,4 238,8 59,9 7,5 – – Estatal 490 Copebrás3,6, Cubatão, SP 491 386 Mineração 1 364,0 412,3 -19,3 29,0 30,3 268,2 264,6 NA NA 7,0 133,7 1,56 34,5 23,4 209,9 995 178,2 93,6 52,8 62,8 – – Chinês 491 Copercampos3,6, Campos Novos, SC 492 428 Atacado 1 360,8 411,4 -12,1 8,6 8,5 130,7 128,3 6,6 6,6 2,1 24,8 0,99 67,1 15,0 37,0 1 330 28,4 21,4 1,6 16,9 77,2 18,8 Brasileiro 492 SJC Bioenergia3,6,7, Quirinópolis, GO 493 519 Energia 1 358,6 410,7 13,1 8,1 -2,6 183,9 167,2 4,4 -1,5 2,0 -93,2 0,47 77,3 40,8 NI NI NI NI NI 134,4 NI NI Brasileiro 493 Supermercados ABC ABC3,6, Contagem, MG 494 • Varejo 1 356,7 410,1 10,2 5,2 5,1 37,5 36,8 13,2 13,2 1,3 4,2 0,97 67,9 16,5 68,7 4 814 14,6 39,4 12,0 12,5 – – Brasileiro 494 TBG3,6,8, Rio de Janeiro, RJ 495 426 Transporte 1 352,3 408,8 -12,9 172,2 163,8 167,6 154,8 45,6 44,9 42,1 -108,2 0,24 77,9 45,1 403,3 296 1 360,3 37,9 176,9 319,2 – – Brasileiro 495 Hospital Santa Marcelina3,6, São Paulo, SP 496 449 Serviços de Saúde 1 347,5 407,3 -5,8 -18,1 -18,6 12,0 10,9 -151,7 -170,7 -4,5 -32,5 0,68 91,3 26,2 275,1 NI NI NI 0,1 -16,1 NI NI Brasileiro 496 3 Tentos3,6, Santa Bárbara do Sul, RS 497 520 Atacado 1 346,4 407,0 12,3 11,3 10,8 53,0 51,7 21,4 20,8 2,8 7,9 0,94 81,1 12,7 59,6 637 97,0 11,3 7,4 28,7 49,6 12,2 Brasileiro 497 Santher3,6,8, São Paulo, SP 498 • Papel e Celulose 1 342,8 405,9 -8,5 0,0 -2,5 0,2 -2,5 NA NA 0,0 -168,8 0,54 99,9 5,8 202,2 1 688 103,3 NI 114,4 42,4 NI NI Brasileiro 498 CCR NovaDutra3,6,8, Santa Isabel, SP 499 495 Infraestrutura 1 338,7 404,7 5,8 70,9 66,1 152,7 144,8 33,9 32,9 17,5 -79,5 0,29 66,0 37,2 160,4 1 429 114,2 5,8 65,5 201,0 – – Brasileiro 499 Arysta LifeScience3,6, São Paulo, SP 500 461 Química e Petroquímica 1 334,6 403,5 -4,8 45,2 47,4 221,8 220,3 19,2 20,3 11,2 143,8 1,77 46,1 6,8 NI 417 NI 20,7 NI 73,7 6,3 1,6 Japonês 500