Os 100 maiores investimentos entre as Melhores e Maiores

EMPRESA ORDEM SETOR CONTROLE ACIONÁRIO INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO (em milhões de reais) INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO (em US$ milhões) CRESCIMENTO 2017/2016 PRINCIPAL INVESTIMENTO(1)(em milhões de reais) DESCRIÇÃO DO PRINCIPAL INVESTIMENTO

2017 2016 (em %)

Petrobras 1 1 Energia Estatal 32 004,5 9 674,9 -20,2 19 542,0 Exploração e produção de petróleo

Claro 2 5 Telecomunicações Mexicano 6 645,6 2 009,0 15,2 NI Implantação de rede móvel 4G e instalação para clientes

Telefônica 3 3 Telecomunicações Espanhol 6 640,1 2 007,3 -1,4 NI NI

Vale 4 2 Mineração Brasileiro 6 289,6 1 901,3 -37,4 NI NI

Localiza 5 8 Serviços Brasileiro 4 730,0 1 429,9 60,4 NI NI

Norte Energia 6 4 Energia Estatal 3 208,5 969,9 -48,3 NI NI

Shell Brasil 7 ? Energia Anglo-holandês 2 795,9 845,2 487,8 6 400,0 Desenvolvimento de campos no pré-sal nos blocos BMS-9, BMS-11 e Libra

Metrô 8 11 Transporte Estatal 2 676,8 809,2 31,5 1 039,4 Implantação da Linha 5 (Lilás), trecho Largo Treze-Chácara Klabin, que atenderá às regiões do Largo Treze, Av. Santo Amaro, Av. Vereador José Diniz, Av. Roque Petroni Jr., Av. Morumbi, Marginal Pinheiros, Moema, Ibirapuera, Vila Clementino e Vila Mariana

TIM Celular 9 9 Telecomunicações Italiano 2 299,9 695,3 -12 NI NI

Petrogal Brasil 10 10 Energia Português 2 100,2 634,9 -16,2 NI NI

CPTM 11 35 Transporte Estatal 2 012,8 608,5 194,7 664,2 Implantação de ligação ferroviária entre os municípios de São Paulo e Guarulhos, com acesso ao Aeroporto Internacional André Franco Montoro, com 12,2 km de extensão (4,3 km em superfície e 7,9 km em elevado) e demanda estimada de 130 000 passageiros por dia

Unidas Rent a Car 12 23 Serviços Brasileiro 1 592,5 481,4 41,8 698,8 Expansão da frota de veículos para atender ao aumento da demanda nas áreas de locação e terceirização

Braskem 13 ? Química e Petroquímica Brasileiro 1 475,6 446,1 2,4 2 293,0 Construção de fábrica de polipropileno nos Estados Unidos

Transpetro 14 21 Transporte Estatal 1 417,3 428,4 17,1 1 032,5 Construção de navios, com destaque para a entrada em operação de três embarcações (dois navios da classe suezmax e um gaseiro), além de investimentos na manutenção da infraestrutura de dutos e terminais

Cervejaria Ambev 15 14 Bens de Consumo Belga 1 363,2 412,1 -22,3 80,7 Compra de refrigeradores de cerveja (beer coolers) para todas as unidades

Oi 16 22 Telecomunicações Pulverizado 1 266,8 383 12,2 5 629,0 Melhoria da qualidade da rede móvel 3G, melhoria da rede fixa para o serviço de banda larga, otimização da plataforma do produto Oi TV e implantação e expansão da rede 4G

Atacadão 17 ? Atacado Francês 1 156,4 349,6 14 NI NI

Raízen Energia 18 31 Energia Bras.-anglo-hol. 1 126,0 340,4 -0,3 NI NI

Gol 19 ? Transporte Brasileiro 1 109,2 335,3 84,5 439,7 Aumento de capital na investida Smiles Fidelidade, aquisição de equipamentos de voo, capitalização de manutenção das aeronaves e aquisição de softwares

JBS 20 43 Bens de Consumo Brasileiro 940,8 284,4 79,9 NI NI

Renault 21 33 Autoindústria Francês 916,3 277 25,5 NI NI

Localiza Fleet 22 42 Serviços Brasileiro 899,6 271,9 65,3 NI NI

Suzano Papel e Celulose 23 26 Papel e Celulose Brasileiro 861,2 260,3 -7,5 1 755,1 Manutenção florestal e industrial

Lojas Americanas 24 45 Varejo Brasileiro 836,6 252,9 71,7 939,8 Abertura de novas lojas e obras de melhoria nas já existentes. Em 2017, foram inauguradas 195 lojas

Rede D?OR São Luiz 25 32 Serviços de Saúde Brasileiro 782,8 236,6 6,6 NI NI

Galvani 26 44 Química e Petroquímica Norueguês 730,8 220,9 46,2 646,5 Impantação de fábrica química e de mineração, localizada em Serra do Salitre (MG), com o objetivo de triplicar

BRF 27 18 Bens de Consumo Brasileiro 728,3 220,2 -53,9 NI NI

MRS 28 37 Transporte Brasileiro 703,5 212,7 10 374,8 Expansão e melhoria da infraestrutura e modernização de via permanente

Klabin 29 13 Papel e Celulose Brasileiro 674,4 203,9 -64,6 41,7 Implantação de linha de sacos para produtos de alto valor agregado em Lages (SC)

Sendas 30 ? Varejo Francês 672,1 203,2 27,3 NI NI

Locamerica 31 61 Serviços Brasileiro 657,7 198,8 89 859,9 Aquisição de 19 747 veículos para locação, um aumento de 117% em relação ao ano anterior

ArcelorMittal Brasil 32 39 Siderurgia e Metalurgia Anglo-indiano 646,6 195,5 8,9 206,3 Reforma de alto-forno na fábrica de João Monlevade (MG), aquisição de equipamentos para a Mina do Andrade, localizada em Bela Vista de Minas (MG), e instalação de sistema de filtros na unidade de Tubarão (ES)

CSN 33 ? Siderurgia e Metalurgia Brasileiro 582 175,9 -58,4 87 Melhorias na Usina Presidente Vargas, no município de Volta Redonda (RJ), incluindo atualização tecnológica para aços avançados

São Martinho 34 70 Energia Brasileiro 572,3 173 -20,5 NI NI

RD 35 48 Varejo Brasileiro 553,4 167,3 23 NI NI

GPA 36 38 Varejo Francês 543,2 164,2 -12,8 1 355,0 Abertura e manutenção de lojas, com destaque para o projeto de conversões de Extra Hiper e Assaí (15 lojas no ano), além da inauguração de cinco lojas Assaí, três Pão de Açúcar, seis Minuto Pão de Açúcar, duas Drogarias Extra e dois postos de combustíveis

Adecoagro Vale do Ivinhema 37 55 Energia Amer.-brasileiro 510,2 154,2 24,4 NI NI

Biosev 38 87 Energia Francês 504,2 152,4 -20,9 NI NI

CSP 39 29 Siderurgia e Metalurgia Brasilo-coreano 503,2 152,1 -36,8 NI NI

Copel GET 40 60 Energia Estatal 485,8 146,9 35,6 251 Construção do Complexo Cutia de usinas eólicas, com 13 parques eólicos contendo 149 aerogeradores e potência total de 332 megawatts, no Rio Grande do Norte

Eletronuclear 41 17 Energia Estatal 484,9 146,6 -69,4 332,3 Construção da Usina Nuclear Angra 3, no município de Angra dos Reis (RJ), com 1 405 megawatts de potência e previsão de entrada em operação em janeiro de 2025

Nexa Resources 42 66 Mineração Brasileiro 479,9 145,1 53,4 95,8 Projeto Extensão da Vida Útil de Vazante, que visa explorar os recursos minerais mais profundos da Mina de Vazante (MG)

Ipiranga 43 62 Atacado Brasileiro 442,8 133,9 29,2 NI NI

MRN 44 81 Mineração Brasileiro 433,6 131,1 64,5 NI NI

Marfrig 45 ? Produção Agropecuária Brasileiro 426,8 129 160,6 436,2 NI

Embraer 46 36 Autoindústria Pulverizado 406,1 122,8 -38,2 86,4 Capacitação industrial

Codevasf 47 73 Serviços Estatal 401,4 121,3 39,6 26,7 Esgotamento sanitário nos municípios das bacias do São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim

Coamo 48 56 Produção Agropecuária Brasileiro 390,5 118 -3,8 134,9 Construção de unidade de recebimento em Sidrolândia (MS) e em Itaporã (MS), aquisição de veículos e empilhadeiras para renovação da frota da unidade de transportes em Campo Mourão (PR), construção de armazém de insumos e ampliação da capacidade de armazenagem da unidade de Laguna Carapã (MS)

Fibria 49 52 Papel e Celulose Brasileiro 387,5 117,1 -12,7 4 670,0 Expansão da unidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul (Projeto Horizonte 2)

Kinross Brasil Mineração 50 57 Mineração Canadense 387,1 117 -0,7 380,2 Melhoria e renovação de equipamentos industriais e renovação e ampliação da frota operacional

Cargill Agrícola 51 30 Bens de Consumo Americano 386,2 116,8 -49,2 NI NI

Hydro Paragominas 52 53 Mineração Norueguês 372,1 112,5 -15,7 NI NI

Lojas Renner 53 71 Varejo Pulverizado 355,4 107,4 18,2 222,4 Abertura de lojas com o objetivo de atender ao plano de expansão

Biosev Bioenergia 54 98 Energia Francês 346,5 104,8 -22,9 NI NI

Alto Alegre 55 ? Energia Brasileiro 344,2 104,1 -49 NI NI

Gerdau Açominas 56 41 Siderurgia e Metalurgia Brasileiro 326,9 98,8 -40 189,1 NI

Lar 57 77 Produção Agropecuária Brasileiro 315,7 95,4 13,6 36,8 Construção de oito núcleos de recria de aves matrizes no município de Santa Helena (PR)

Louis Dreyfus Company 58 67 Produção Agropecuária Francês 314,5 95,1 1,2 NI NI

Hospital Albert Einstein 59 83 Serviços de Saúde Brasileiro 314,1 94,9 21,5 363,7 Equipamentos médicos, infraestrutura (retrofits, instalações e telefonia), tecnologia da informação, desenvolvimento do sistema de gestão hospitalar, centro de ensino e pesquisa, ampliação da rede ambulatorial, infraestrutura de energia elétrica, entre outros

M. Dias Branco 60 76 Bens de Consumo Brasileiro 311,8 94,3 12,1 62,5 Construção de um moinho de trigo em Bento Gonçalves (RS) integrado à fábrica de massas e biscoitos

Cenibra 61 ? Papel e Celulose Japonês 309,4 93,5 97,3 167 Modernização da linha de branqueamento de celulose na cidade de Belo Oriente (MG)

CEEE-GT 62 ? Energia Estatal 308,4 93,2 114,3 207 Expansão, manutenção e operação das usinas do parque gerador e das substações e linhas do sistema de transmissão localizadas no estado do Rio Grande do Sul

Ouro Verde 63 63 Serviços Brasileiro 308 93,1 -10 NI NI

Usina Coruripe 64 88 Energia Brasileiro 298,8 90,3 -29,2 NI NI

Brenco 65 ? Energia Brasileiro 285,9 86,4 8,3 NI NI

Jalles Machado 66 ? Energia Brasileiro 285 86,2 -13,6 90 Máquinas, equipamentos e instalações das plantas industriais existentes em Goianésia (GO)

Chesf 67 ? Energia Estatal 273,1 82,5 157 220,6 Implantação de parques eólicos na Região Nordeste

Correios 68 ? Serviços Estatal 269,5 81,5 -11,6 NI NI

Cooperalfa 69 96 Produção Agropecuária Brasileiro 268,8 81,3 22,6 83,9 Aquisição de sete silos no estado do Rio Grande do Sul, construção de uma sementeira em Canoinhas (SC) e abertura de um supermercado em Xaxim (SC)

Fleury Medicina e Saúde 70 ? Serviços de Saúde Brasileiro 266,7 80,6 112,1 186,3 Abertura de 30 novas unidades

JSL 71 94 Transporte Brasileiro 263,7 79,7 19,5 228,9 Compra de veículos para prestação de serviços e locação

Salobo 72 74 Mineração Brasileiro 263 79,5 -7,5 NI NI

Parnaíba Gás Natural 73 ? Energia Brasileiro 258,9 78,3 117,5 NI NI

CenturyLink 74 82 Telecomunicações Americano 257,5 77,8 -1,3 NI NI

Carta Fabril 75 ? Bens de Consumo Brasileiro 256,5 77,5 115,9 139,4 Projeto MP6, que consiste na aquisição e construção de uma máquina para produção de papel tissue de dupla largura (60?000 toneladas por ano) na fábrica de Anápolis (GO)

Votorantim Cimentos 76 58 Indústria da Construção Brasileiro 251,3 76 -31,7 12,9 Instalação de sistema completo de coprocessamento para a utilização de pneus picados e CDR (combustível derivado de resíduo) nos fornos W4 e W5 da unidade de Salto de Pirapora (SP)

Codemig 77 ? Diversos Estatal 250,5 75,7 981,4 NI NI

Farmácia Pague Menos 78 97 Varejo Brasileiro 247 74,7 14 204,9 Inauguração de 170 lojas no país

Cielo 79 69 Serviços Brasileiro 244,8 74 -19,6 431,2 Renovação do parque de equipamentos de captura e construção de uma plataforma para processamento e liquidação de transações

Petrobras Distribuidora 80 59 Atacado Estatal 242,7 73,4 -32,7 117,5 Ampliação e melhorias de bases e terminais

Hydro Alunorte 81 24 Química e Petroquímica Norueguês 237,1 71,7 -77,4 NI NI

Whirlpool 82 ? Eletroeletrônico Americano 235,1 71,1 14,3 NI NI

TecBan 83 ? Indústria Digital Brasileiro 232 70,1 35,6 412,3 NI

Dasa 84 75 Serviços de Saúde Brasileiro 231,1 69,9 -17,2 251,6 Implantação dos sistemas de produção e atendimento e renovação de parque tecnológico, reforma e ampliação de unidades de atendimento e compra de equipamentos de imagem

Grupo Colombo 85 ? Produção Agropecuária Brasileiro 229,8 69,5 -47 NI NI

Usina Delta 86 89 Energia Brasileiro 229,7 69,5 -50,3 307,9 Plantio canavieiro para garantir a produção de açúcar e etanol nas próximas safras em Minas Gerais

Clealco 87 ? Energia Brasileiro 225,6 68,2 -5,4 NI NI

Algar Telecom 88 91 Telecomunicações Brasileiro 224,9 68 -2,2 NI NI

Aurora Alimentos 89 ? Bens de Consumo Brasileiro 217,6 65,8 96,4 111,8 Aquisição dos frigoríficos da Cotrel em Erechim (RS), com o objetivo de ampliar a capacidade de abate de 1?600 cabeças de suíno por dia e de 120?000 aves por dia

CBA 90 ? Siderurgia e Metalurgia Brasileiro 215,8 65,2 46,2 5 Aquisição e instalação de filtros prensa na refinaria de Alumínio (SP)

FMC Agricultura Solutions 91 ? Química e Petroquímica Americano 211,6 64 4 471,4 1 Substituição de painéis elétricos na unidade fabril de Uberaba (MG)

Basf 92 ? Química e Petroquímica Alemão 209,5 63,3 17,4 NI NI

SJC Bioenergia 93 65 Energia Brasileiro 204,3 61,8 -62,1 NI NI

CS Brasil 94 68 Transporte Brasileiro 201,5 60,9 -34,3 196,2 Compra de veículos para utilização na prestação de serviços

Gerdau Aços Longos 95 85 Siderurgia e Metalurgia Brasileiro 200 60,5 -18,9 197 NI

Ímpar 96 100 Serviços de Saúde Brasileiro 199,5 60,3 3,6 240 Expansão de leitos e apartamentos das unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, bem como atualização de parque tecnológico para o aumento do nível de complexidade, incluindo a medicina robótica

Usina Santa Adélia 97 ? Energia Brasileiro 197,4 59,7 -34,3 NI NI

Cerradinho Bionergia 98 ? Energia Brasileiro 195 58,9 -39,5 69,3 Expansão dos canaviais, com o plantio de cerca de 8?300 hectares de cana-de-açúcar

Usiminas 99 93 Siderurgia e Metalurgia Nipo-ítalo-brasileiro 194,6 58,8 -12,2 169,6 Modernização de equipamentos nas usinas de Ipatinga (MG) e Cubatão (SP)