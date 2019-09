Você está pronto para mudar de carreira?

A mudança de carreira está tão presente no nosso imaginário que dois em cada três profissionais sonham em pedir demissão para trabalhar com outra coisa. Só que dar esse passo exige boas doses de autoconhecimento e organização.

No quarto episódio do Rádio Peão, as editoras Elisa Tozzi e Mariana Poli conversam sobre o assunto com dois convidados: Monica Barroso, professora da The School of Life, e Rafael Souto, CEO da consultoria Produtive.

No primeiro bloco, os especialistas falam sobre as motivações para fazer uma transição de carreira e mostram quais são os desafios que os profissionais terão que superar quando quiserem mudar de atuação.

“O primeiro sinal, aquele sentimento de angústia, de ‘o que eu estou fazendo aqui, o que estou fazendo da minha vida?’ é importante, mas não suficiente. É preciso uma auto-reflexão para entender a origem da insatisfação”, diz Monica.

No segundo bloco, é hora dos conselhos práticos: Monica e Rafael mostram quais são os principais erros que as pessoas cometem quando enfrentam essa situação e explicam como se preparar para a transição de acordo com diferentes momentos de carreira.

Segundo Rafael, um dos erros é subestimar o funcionamento prático do mercado. “No fim do dia, uma transição dessa natureza esbarra em ser aceito ou não no mercado. E o mercado de trabalho não é muito aberto ao novo. Há muitas falas simpáticas dos recrutadores, mas as empresas são conservadoras para contratar”, diz o CEO da Produtive.

Ouça o episódio completo aqui:

Você também pode ouvir o podcast Rádio Peão em outros navegadores: Deezer, Spotify, Pocket Casts, Podcast Addict e YouTube!

Ouça os episódios anteriores do Rádio Peão:

#3: Não é mimimi: diversidade dá lucro

#2: Você está preparado para o futuro do trabalho?

#1: Quando vamos voltar a ter emprego no Brasil?