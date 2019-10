Você age como um protagonista no trabalho?

Uma das competências mais importantes hoje é o accountability. Sem tradução fiel para o português, a expressão tem a ver com responsabilidade, protagonismo, autonomia e coragem – características cada vez mais demandadas no mundo do trabalho.

O tema é tão importante que um estudo feito pela consultoria Lee Hecht Harrison, feito com mais de 2 000 executivos, revelou que, para 73% dos entrevistados o accountability da liderança é fundamental para o sucesso de uma empresa.

Mas como desenvolver esse jeito de pensar e de agir? E como se livrar de hábitos que impedem que o accountability floresça? Essas são algumas das questões abordadas no décimo segundo episódio do Rádio Peão, o podcast semanal da revista VOCÊ S/A.

As editoras Elisa Tozzi e Mariana Poli debatem o tema com Julia Gianzanti, professora da Fundação Instituto de Administração e sócia-fundadora da OrigemRH, consultoria de desenvolvimento de pessoas; e Alexandre Marins, diretor de desenvolvimento de talentos da consultoria Lee Hecht Harrison (LHH).

No primeiro bloco, Alexandre explica o que é accountability e por que desenvolver essa mentalidade é tão importante para os profissionais de hoje. “Tem a ver com senso de dono, porque envolve um grau de responsabilização, de envolvimento e de engajamento, que leva a pessoa ao protagonismo e à ação. Não é uma habilidade que se aprende, é algo que você desenvolve de dentro para fora”, diz o diretor da LHH.

No segundo bloco, Julia e Alexandre mostram como as empresas e as lideranças devem estimular esse comportamento. “Os líderes brasileiros têm uma tendência a ser paternalistas. Isso é uma forma velada de controle, pois é falar o que deve ou não ser feito em vez de convidar a pessoa para o desenvolvimento. A liderança tem que empoderar as equipes”, diz Julia.

Ouça o episódio completo:

Você pode ouvir o podcast Rádio Peão nos navegadores Deezer, Spotify, Pocket Casts, Podcast Addict e YouTube!

