Será que os robôs vão mesmo roubar nossos empregos?

Apesar do avanço da inteligência artificial no mundo corporativo, o cenário apocalíptico do fim dos empregos está descartado por grande parte dos especialistas em futuro do trabalho.

Na visão deles, a tecnologia até irá destruir algumas ocupações, mas também fará surgir muitas outras. E aí surgem as dúvidas. Se vamos ter de mudar de carreira e trabalhar lado a lado com máquinas inteligentes, como será o nosso dia a dia? E que tipos de mudanças os robôs vão nos impor exatamente?

No 17º episódio do Rádio Peão, vamos responder a essas e outras perguntas, mostrando quais são as transformações que estão por vir nos próximos 5, 10, 20 anos e o que será preciso fazer para lidar com elas.

Para debater tudo isso, convidamos Ligia Zotini, pesquisadora, futurista e fundadora da Voicers, startup de educação digital, que conversa com a editora Mariana Poli e a repórter Luísa Granato.

No primeiro bloco, vamos entender se o medo que sentimos dos robôs têm fundamento, mostrando as aplicações e o impacto da tecnologia no mercado de trabalho. Já no segundo , falaremos sobre as incógnitas que permanecem, sobre os problemas que ainda podem surgem e sobre como os profissionais devem agir para se adaptar à avalanche tecnológica.

Ouça o episódio completo aqui:

Você pode ouvir o podcast Rádio Peão nos navegadores Deezer, Spotify, Pocket Casts, Podcast Addict e YouTube!

