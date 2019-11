Por dentro das 150 Melhores Empresas para Trabalhar, segundo VOCÊ S/A

Como é ser funcionário de uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar do Brasil? O que elas oferecem de diferente das demais? E por que quem trabalha nelas é mais feliz, mais engajado e mais produtivo?

Para responder a essas – e outras perguntas – nós convidamos para o 15º episódio do Rádio Peão, o podcast semanal da VOCÊ S/A, quatro repórteres que viajaram o país visitando companhias pré-classificadas em nossa pesquisa de clima de 2019, feita em parceria com pesquisadores da FIA (Fundação Instituto de Administração).

Neste programa, as editoras Elisa Tozzi e Mariana Poli conversam com as jornalistas Alexa Meirelles, Juliana Américo, Luísa Granato e Luciana Lima. No primeiro bloco, elas trazem bastidores, curiosidades e aprendizados do processo. No segundo, falam detalhadamente das práticas que diferenciam as Melhores Empresas das demais.

Vale ressaltar que o processo que elege as 150 Melhores Empresas para Trabalhar leva cerca sete meses e possui várias fases, entre elas: participação dos empregados, que respondem a um questionário de clima; análise técnica das práticas de RH; e auditoria de um jornalista.

Neste ano, nosso time de repórteres esteve em 202 companhias, espalhadas por 87 cidades, nas cinco regiões do país. Fomos literalmente de norte a sul mapeando as organizações com alto Índice de Felicidade no Trabalho (IFT). Nossa equipe percorreu 40 000 quilômetros, ouviu 4 000 trabalhadores e produziu cerca de 800 horas de conversas qualitativas sobre temas caros ao trabalhador brasileiro, como liderança, transparência, qualidade de vida, gestão estratégica, sustentabilidade e diversidade.

Ouça o episódio completo aqui:

