Podcast A+ destaca o Guia EXAME de Compliance; ouça

Podcast A+ | Guia EXAME de Compliance Por FSB 00:00 24:22



São Paulo — Os bastidores da realização da primeira edição do Guia EXAME de Compliance estão neste episódio especial do Podcast A+, produzido pela FSB, parceira da EXAME no projeto ao lado da Fundação Dom Cabral.

Lançado em Brasília no dia 3 de dezembro com a presença do ministro da justiça e da segurança pública Sergio Moro, o Guia premiou 36 empresas destacadas entre mais de 290 participantes . André Lahóz Mendonça de Barros, diretor editorial de EXAME, participou da conversa e conta, nela, os detalhes da elaboração do Guia.