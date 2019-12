O que o vício no celular diz sobre você?

Várias pesquisas mostram que estar 100% do tempo online prejudica a produtividade e a criatividade e ainda pode influenciar no surgimento de doenças como ansiedade, depressão, estresse, déficit de atenção e transtorno obsessivo compulsivo. Mesmo assim, os brasileiros estão abusando.

Um levantamento feito pela Motorola em parceria com Nancy Etcoff, psicóloga da Universidade de Harvard, descobriu que 41,5% dos brasileiros estão viciados em seus celulares.

Mas por que estamos usando excessivamente esses dispositivos? E quais são as estratégias que profissionais, empresas e líderes devem desenvolver para encontrar um equilíbrio digital? Esses são alguns dos temas que vamos tratar no 18º episódio do Rádio Peão, o podcast semanal da VOCÊ S/A.

Quem conversa sobre o assunto com as editoras Elisa Tozzi e Mariana Poli é Cristiano Nabuco, psicólogo e coordenador do Grupo de Dependência Tecnológica do Programa dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O programa está dividido em dois blocos. No primeiro, discutimos por que smartphones, redes sociais, e-mails e mensagens são tão viciantes. “À medida em que esses aplicativos começaram a ser desenvolvidos, uma parte expressiva dos usuários começou a perder o controle do uso. Há uma série de padrões obscuros por trás destas plataformas digitais. Elas são feitas para aumentar o tempo máximo de engajamento. As empresas de tecnologia valem mais do que as de petróleo e energia e nós somos o substrato dessas empresas. Existem engenheiros trabalhando 24 horas para tornar esses aplicativos mais viciantes”, diz Cristiano.

No segundo bloco, damos dicas de como encontrar o equilíbrio digital. “Se você desde o início começa a ter uma relação mais consciente com a tecnologia não respondendo mensagens de Whatsapp quando elas chegam, as pessoas começam a ter uma expectativa diferente sobre você. Estabeleça a maneira como a tecnologia vai entrar na sua vida e não simplesmente fique com o telefone o tempo todo, respondendo enquanto guia o carro, porque você vai pagar um pedágio muito caro por isso”, diz Cristiano.

Ouça o episódio completo aqui:

