Estas são as técnicas dos bons negociadores

Embora a negociação esteja presente no nosso dia a dia, muita gente entra em pânico só de pensar no assunto. Isso assusta tanto os brasileiros que nós somos, de acordo com uma pesquisa do LinkedIn, o povo que tem mais medo de negociar questões relacionadas à salário de carreira.

Para ajudar você a perder esse receio, a negociação é o tema do sexto episódio do Rádio Peão. Quem conversa com as editoras Elisa Tozzi e Mariana Poli são Simone Simon, especialista em Negociação pela Harvard Law School, professora de marketing da FGV, e autora do livro Faça ser Fácil e o consultor Breno Paquelet, que tem certificação em Negociações Estratégicas pela Harvard Business School e é autor do livro Pare de Ganhar Mal, que acabou de ser lançado.

O programa é dividido em dois blocos. No primeiro, os convidados explicam quais são os pilares e as dificuldades de uma boa negociação. “As pessoas têm muito medo de negociar porque elas partem do princípio que isso é algo ruim, do mal. Pensam que vão entrar num campo de batalha e que vão perder. A negociação é vista como uma guerra, mas deveria ser vista como um momento de construção, de relacionamento, de propostas e de troca para que você consiga atingir o que deseja e fazer com que haja ganhos de longo prazo”, diz Simone.

No segundo bloco, entramos na parte prática e mostramos o passo a passo para você negociar seus objetivos pessoais, seja um aumento de salário ou mais flexibilidade no trabalho. “Existem alguns momentos para negociar o salário. Durante a contratação você tem uma possibilidade de ter um salto maior na sua remuneração. Quando você entra na empresa, o salário com o qual você entrou passa a ser uma etiqueta de valor colocada em você e qualquer aumento é pensado e decidido sobre essa base”, diz Breno.

