Esta competência é essencial para enfrentar o futuro do trabalho

Quando os carros são automáticos, o que fazem os motoristas profissionais? E se os robôs estão nos hospitais, nos hotéis e nos bancos, como fica quem trabalha nesses locais? Se a inteligência artificial e a automação se espalharem em larga escala pelo mercado, será mesmo o fim dos empregos?

Essas são as grandes questões quando pensamos sobre o futuro do trabalho.

As mudanças serão inevitáveis, pois todas as atividades vão sofrer algum impacto tecnológico. Em 2013, um estudo da Universidade de Oxford mostrou que um em cada cinco empregos serão roubados pela tecnologia.

Por outro lado, a consultoria Mckinsey, mais recentemente, afirmou que apenas 5% das ocupações poderão ser completamente automatizadas.

Seja lá como for, é preciso estar preparado para as novas formas de trabalhar. Nesse segundo episódio do Rádio Peão, a futurista Elatia Abate, que também é sócia da empresa de recrutamento Fesa, conversa sobre o futuro do trabalho com a editora Mariana Poli e a repórter Luísa Granato.

Para a especialista, a competência fundamental nesse novo mundo é a curiosidade. Ouça o episódio:

