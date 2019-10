Como se tornar um talento digital?

Nos próximos três anos, as empresas devem investir 345 bilhões de reais em transformação tecnológica no Brasil, segundo projeção da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. E, claro, elas vão precisar de gente capaz de conduzir essas mudanças.

Neste cenário, uma competência vem ganhando cada vez mais relevância: a destreza digital. De acordo com a consultoria norte-americana Gartner, que conduziu um levantamento a respeito do tema com 3 500 profissionais, quem possui essa qualidade é adaptável; colaborativo; tem jogo de cintura; pensamento sistêmico e perspicácia nos negócios.

Não à toa, a mesma pesquisa mostra que esses talentos se dão até três vezes melhor em ambientes disruptivos do que que outros colegas. A boa notícia é que você não precisa ser formado em TI para desenvolver tais qualidades.

Mas o que fazer para adquirir essa tal de destreza digital? É disso que tratamos no nono episódio do Rádio Peão, o podcast semanal da revista VOCÊ S/A.

No primeiro bloco, você vai entender por que o mercado vive uma corrida tão acirrada por talentos digitais. No segundo, encontrará dicas práticas para se tornar um desses profissionais, aumentando sua empregabilidade. Participam da conversa Mariana Achutti, sócio-fundadora das escolas de educação corporativa Sputnik e Perestroika; e Edney Souza, diretor acadêmico da Digital House. Quem conduz o bate-papo com os dois especialistas em inovação são as editoras Elisa Tozzi e Mariana Poli.

Ouça o episódio completo aqui:

Você pode ouvir o podcast Rádio Peão nos navegadores Deezer, Spotify, Pocket Casts, Podcast Addict e YouTube!

