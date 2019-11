Como se tornar um líder inspirador

O tema do 16º episódio do Rádio Peão está presente em todas as conversas que temos sobre carreira e mercado de trabalho: liderança.

A importância desse assunto não é por acaso. Bons líderes conseguem construir um ambiente em que os bons resultados caminham lado a lado com a felicidade no trabalho. Não é à toa, por exemplo, que a maior parte dos líderes do Guia VOCÊ S/A – As 150 Melhores Empresas para Trabalhar de 2019 é formada por gestores acima da média. De acordo com o nosso levantamento, apenas 10% dos chefes das Melhores Empresas é coercitivo.

Mas quais são os comportamentos e as habilidades de líderes que inspiram suas equipes? E será que existe algum novo estilo de liderança que dê mais resultados nos dias atuais? Essas são algumas das perguntas que as editoras Elisa Tozzi e Mariana Poli fazem a Márcio Fernandes, conselheiro, palestrante e autor de três livros sobre gestão. O último deles, Filosofia de Gestão – Cultura e Estratégia COM pessoas, acabou de ser lançado.

No primeiro bloco, apresentamos um conceito de gestão que coloca as pessoas no centro e que prega que é possível unir a afetividade com a efetividade nos negócios. “A empresa tem que dar lucro, sim, mas é de um jeito certo e que faça sentido para as pessoas. A gente não pode ter uma cultura de medo. As empresas têm que ter resultados incríveis, mas as pessoas têm que se sentir incríveis também”

No segundo bloco, mostramos quais são as atitudes para se tornar um líder com essa mentalidade – e não importa se você já ocupa, ou não, um cargo de gestão. Um dos comportamentos é manter a proximidade com as pessoas. “Sempre procurei explicar detalhadamente o que eu penso e abrir meus ouvidos para o que os outros pensam. E aí vamos conciliando. Eu chamo isso de convergência. Quando as pessoas, ainda que não concordem com tudo o que você faz, têm espaço para se expressar e conseguem ter razão em alguns momentos, elas se sentem melhor”, diz Márcio.

Ouça o episódio completo aqui:

