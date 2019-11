Apenas 15% das pessoas têm autoconhecimento. Como mudar isso?

Embora o autoconhecimento seja muito importante, a maioria das pessoas não tem um bom conhecimento sobre si próprio.

Uma pesquisa conduzida pela psicóloga organizacional Tasha Eurich mostrou isso. A americana entrevistou 5 000 pessoas e descobriu que apenas 15% sentiam que se conheciam bem.

No 13º episódio do Rádio Peão, o podcast semanal da VOCÊ S/A, vamos ajudar você a entrar para esse grupo de pessoas que se conhece bem.

Quem conversa sobre o tema com as editoras Elisa Tozzi e Mariana Poli são Karen Vogel, psicóloga, psicoterapeuta e professora da The School of Life; e Luiz Carlos Cabrera, presidente da L. Cabrera Consultores, professor da FGV Eaesp e colunista da VOCÊ S/A.

O programa está dividido em dois blocos. No primeiro bloco, nós mostramos por que o autoconhecimento parece algo tão difícil e discutir quais os impactos do mundo em transformação em que vivemos sobre a autorreflexão. “As pessoas têm dificuldade de reconhecer aquilo que está dentro que, em geral, são os pensamentos e as emoções. Isso é difícil de acessar, a gente tem que parar e observar”, diz Karen.

No segundo bloco, compartilhamos algumas estratégias para exercitar o autoconhecimento e explicamos por que esse exercício é tão importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. “O que nos separou dos animais é que nós temos arbítrio, mas para exercer arbítrio você deve se conhecer bem”, diz Cabrera.

Ouça o episódio completo aqui:

