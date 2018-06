13 atividades em junho para quem tem (ou quer ter) o próprio negócio

São Paulo – Já estamos quase no meio do ano – e, se você quer abrir um negócio neste ou no próximo ano, nunca é cedo demais para começar a estudar. Afinal, essa é a melhor forma de evitar erros de principiante. Caso você já tenha uma empresa, sabe que mais conhecimento é fundamental para se destacar diante da concorrência.

Por isso, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no mês de junho. Há cursos, eventos, palestras e seleções para aceleração, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Veja, a seguir, os eventos de junho para você abrir seu próprio negócio:

1 — ABF Franchising Expo

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 70

Data da atividade: 27 a 30 de junho

Onde: São Paulo

Organizada pela Associação Brasileira de Franchising, a ABF Franchising Expo completa 27 anos como um grande encontro de empreendedores e empresários, com centenas de marcas franqueadoras. O objetivo do evento é trazer conteúdo, experiências e atrações que difundam a importância do sistema de franchising para o cenário econômico do país, defendendo a força da operação em rede como fonte de assertividade e menos risco para os negócios.

2 — Aceleração WOW

Inscrições: até 2 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: Porto Alegre (Rio Grande do Sul) ou São Paulo

A WOW, uma das principais aceleradoras de startups do Brasil, está com inscrições abertas para mais uma rodada do seu programa de aceleração. O programa irá selecionar startups em duas modalidades: early stage, quando já possuem um protótipo, mas ainda não geram receita; e growth stage, startups com tração comprovada e que podem já ter recebido investimentos anteriores.

As startups na fase early stage recebem aporte de R$ 50 mil, enquanto as startups em fase growth stage recebem R$ 150 mil. Além disso, as startups que apresentarem boa performance durante a aceleração podem receber um segundo investimento, um follow-on de mais R$ 100 mil.

3 — Aspectos jurídicos do sistema de franquias: riscos e oportunidades

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 7 de junho

Onde: São Paulo

Quer entender melhor a Lei 8.955/94, que rege o sistema de franquias no Brasil, bem como os direitos e deveres de franqueadores e franqueados, o uso de marca, prazo de renovação de contrato, a atuação de conselho de franqueados e tantos outros aspectos jurídicos que regem o sistema de franquias no Brasil? Os riscos e oportunidades do franchising, abordados sob os pontos de vista jurídicos, serão tratados por Fernando José Fernandes, advogado com mais de 30 anos de experiência no sistema, e Bianca Oglouyan, especialista em varejo, no curso gratuito “Aspectos jurídicos do sistema de franquias: riscos e oportunidades”. O evento é organizado pelo GEF – Grupo de Excelência em Franquias.

4 — BioStartup Lab

Inscrições: até 10 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: julho a setembro

Onde: São Paulo

A Biominas Brasil e a INTERFARMA abrem as inscrições para a segunda edição do BioStartup Lab. O programa de pré-aceleração busca ideias, pesquisas e projetos das áreas de saúde humana e saúde digital. O programa ocorrerá entre 03 de julho e 04 de setembro em São Paulo com atividades presenciais como workshops, mentorias e coachings nas áreas técnicas, de negócios e financeira.

O objetivo do programa é oferecer aos pesquisadores, acadêmicos e empreendedores a aplicação prática do seu projeto, pesquisa ou ideia de maneira alinhada às demandas de mercado e com isso promover a geração de novos negócios e parcerias. Neste sentido, o BioStartup Lab apoia as equipes no desenvolvimento e modelagem de negócios, no processo de validação com o mercado, com acesso diferenciado às associadas da INTERFARMA e instituições parceiras.

5 — Creator Awards

Inscrições: até 15 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: até agosto

Onde: São Paulo (final regional)

A WeWork, plataforma que oferece espaços de trabalho, comunidade e serviços a mais de 248 mil pessoas ao redor do mundo, anuncia a chegada ao Brasil de sua maior iniciativa global: o Creator Awards. Por meio de aportes financeiros que somam mais de 2 milhões de reais, o Creator Awards pretende incentivar que empreendedores, negócios de pequeno porte, empresas em desenvolvimento, ONGs e artistas possam levar adiante os seus projetos e sonhos e contribuir para fazer a diferença.

6 — Crowd Rio

Inscrições: até 5 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: Rio de Janeiro

O Parque Tecnológico da UFRJ e a Telefônica Open Future abrem inscrições para a seleção de 16 startups com projetos de base tecnológica para participar do programa de pré-aceleração Crowd Rio. O programa tem como objetivo impulsionar o talento local e incentivar jovens com vocação empreendedora a colocar em prática suas iniciativas, fornecendo infraestrutura de espaço, suporte técnico e mentoria. Os empreendedores contarão com capacitações, workshops, participação em eventos e Meetups, além de acesso a investidores e ao mercado. Depois de iniciado no ambiente do Crowd, o empreendedor poderá ter a oportunidade de pleitear novo apoio junto ao Open Future, por meio da Wayra, que investe em startups de alto impacto e que possam fazer negócios com a Vivo.

O processo seletivo é aberto a todos que tenham interesse em desenvolver e acelerar projetos inovadores em áreas como IoT (Internet das Coisas), Soluções Digitais em Telecom, Agtech, Big Data, Inteligência Artificial, E2E (End to End), Smart City e Cloud.

7 — Empowering patient data to redefine healthcare

Inscrições: até 18 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: até novembro

Onde: variável

Roche, empresa especializada em biotecnologia, anuncia o Desafio 2018 “Empowering patient data to redefine healthcare”, para startups que tenham abordagens inovadoras em projetos que contemplem a gestão de dados para o setor.

O projeto vencedor será anunciado entre os meses de outubro e novembro e poderá escolher uma entre três opções de premiação: 1) programa de imersão equity-free de três semanas na Digital Health Accelerator da Roche Diagnóstica, em Munique, na Alemanha, com acesso ao coworking, deep-dive com business coaching, interações com a Roche, startups, executivos e investidores locais; 2) subsídio de serviços de consultoria para auxiliar a startup na definição do seu modelo de negócio, estratégia de crescimento ou estruturação interna; 3) missão Vale do Silício (organizada pela StartSe), com programação de uma semana, que inclui visitas, palestras e eventos com empreendedores, investidores, profissionais e professores orientados à inovação de diversas indústrias para motivar a atitude criativa e transformadora.

8 — Impulso – Negócios Inovadores

Inscrições: até 12 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: Brasília

O programa tem o intuito de inspirar a inovação, incentivando novos talentos criativos e empreendedores da cultura digital a desenvolver novas soluções. A iniciativa é promovida pela Brasal e pelo UniCEUB, por meio da CASULO – Incubadora de Empresas. São elegíveis empresas de todo território nacional que sejam inovadoras, de base tecnológica, formalmente registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, com faturamento anual menor que R$ 5 milhões e com todos os sócios maiores de 18 anos.

Durante nove semanas, as empresas selecionadas recebem mentoria da Brasal e da CASULO/UniCEUB e exploram o aprendizado mútuo para descobrir como os negócios de ambas as partes podem ser complementares para o alcance do sucesso de forma conjunta. O ciclo se encerra com o Demo Day, encontro aberto ao público em que as startups apresentam seus projetos. Uma banca formada por profissionais da Brasal, CASULO/UniCEUB e mentores seleciona o primeiro colocado, premiado com R$ 25 mil como incentivo para o aprimoramento da solução.

9 — Método CIS

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 1.700

Data da atividade: 14 e 16 de junho

Onde: Rio de Janeiro

O evento de três dias é um treinamento de inteligência emocional, promovido pela instituição de coaching Febracis. De acordo com a organização, alguns temas trabalhados são “assumir o controle do seu destino”, “eliminar a insegurança” e “tirar sua vida ideal do papel.”

10 — SingularityU Brazil Global Impact Challenge



Inscrições: até 15 de junho, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: setembro a outubro

Onde: Vale do Silício (Estados Unidos)

O SingularityU Brazil Global Impact Challenge é uma competição de startups de educação cujo vencedor participará do SU Ventures Incubator Program na sede da Singularity University, no Vale do Silício, ao longo de dez semanas. A bolsa integral, concedida pela escola Concept, inclui o direito a dois representantes do time participarem do programa entre 3 de setembro e 19 de outubro, estadia e alimentação. Ainda está contemplado treinamento de liderança aos fundadores dos negócios, estruturação às empresas e um ecossistema para inovação e execução. Negócios de todo o Brasil e em qualquer estágio podem participar.

11 — Startup Insight Connection



Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 4 de junho

Onde: Rio de Janeiro

O evento de startups contará com dois palcos que receberão palestras, workshops e pitches de startups ao longo de mais de 10 horas de atividades. Os empreendedores que têm uma ideia de negócio na cabeça, mas que ainda não conseguiram tornar sua startup em realidade, poderão se inscrever para participar do Desafio de Startups. A competição terá uma fase online de seleção seguida por uma apresentação presencial das selecionadas. Para quem já faz parte do ecossistema das startups, a aceleradora organizadora do SIC lança o Clube Sai do Papel, plataforma que oferta benefícios como descontos, gratuidades e preferência na inscrição de cursos e eventos relacionados ao empreendedorismo e inovação.

12 — Superlógica Xperience

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 799

Data da atividade: 7 e 8 de junho

Onde: Campinas (São Paulo)

Mais de 2.500 pessoas irão assistir a conteúdos sobre métricas, vendas, SaaS e customer success, ministrados por referências do mercado. Fundadores de empresas de sucesso, C-Levels, diretores e gerentes vão dar dicas essenciais para o desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio. O evento contará com dois palcos com apresentações simultâneas e painéis sobre temas que fazem parte do dia a dia das startups e empresas que atuam no modelo de receita recorrente, como precificação, customer success, métricas, casos de sucesso, user experience, cultura, pagamentos, funding, inovação e crescimento.

13 — Virada Empreendedora

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 9 e 10 de junho

Onde: São Paulo

Com o tema “Empreendedorismo e Inclusão”, a oitava edição da Virada Empreendedora é um evento de empreendedorismo no Brasil, realizado de forma totalmente colaborativa. Há dez arenas de conteúdo com mais de 100 palestrantes, espaço com executivos e empreendedores experientes disponíveis para dar mentorias, espaço de expositores dedicado a projetos sociais e atividades para jovens de 11 a 17 anos.