Vida no exterior: 10 franquias para quem quer empreender fora do Brasil

Apesar do grande mercado consumidor brasileiro, algumas redes de franquias enxergam oportunidades melhores em outros mercados: outros países da América Latina; Estados Unidos; Europa; ou até mesmo regiões mais distantes, como Dubai ou Austrália.

EXAME selecionou algumas opções de franquias para quem busca abrir um negócio internacionalmente. As informações foram fornecidas pelas próprias franqueadoras.

Antes de assinar o contrato, porém, é preciso analisar bem a franquia como modelo de negócio e a situação financeira da franqueadora (inclusive conversando com atuais e antigos franqueados).

Se a rede já tiver unidades no país de escolha, melhor ainda para sua investigação. “Lembre que nem sempre o histórico brasileiro refletirá o sucesso internacional”, afirma Daniel Toledo, advogado e dono da empresa de imigração aos Estados Unidos Loyalty Miami.

Veja, a seguir, algumas opções de franquias para quem quer empreender fora do Brasil:

1 — Arranjos Express

–

A Arranjos Express, rede especializada em serviços de costura, foi fundada em Portugal no ano de 2003. A rede entrou no mercado brasileiro em 2012. No total, tem 102 unidades em operação. Neste ano, planeja abrir unidades na Bolívia (onde já tem duas unidades), nos Estados Unidos e no Peru.

Nos Estados Unidos, o faturamento previsto de uma unidade é de 65 mil dólares, com lucratividade de 20%. Na América Latina, o faturamento previsto é de 45 mil dólares, com lucratividade também de 20%.

América Latina

Investimento inicial: 95 mil dólares

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Estados Unidos

Investimento inicial: 150 mil dólares

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

2 — Emagrecentro/Best Shape Med Spa

–

A Emagrecentro, fundada em 1984, tem 166 unidades em operação. Seis delas estão nos Estados Unidos. A rede pretende inaugurar mais dez unidades nos EUA em 2019. O faturamento médio de uma unidade é de 100 mil dólares, com taxa de lucratividade de 50%. Para 2020, o plano é chegar também a Portugal.

Estados Unidos

Investimento inicial: 100 mil dólares

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

3 — Instituto Embelleze

–

A rede de cursos Instituto Embelleze, criada em 2003, tem 350 unidades no Brasil, duas no Equador e uma nos Estados Unidos. Nos EUA, o faturamento médio mensal de uma franquia vai de 25 a 35 mil dólares, com taxa de lucratividade de 20 a 25%.

Investimento inicial: 230 mil dólares

Prazo de retorno: 24 meses

4 — Maple Bear

–

A rede de ensino bilíngue Maple Bear chegou ao Brasil em 2006 e conta com 120 unidades por aqui. A marca usará a operação brasileira para expandir por outros países de interesse da América Latina, como Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru e México (neste último, já tem três unidades). O faturamento médio mensal é de 2 milhões de dólares a partir de 300 alunos, com rentabilidade a partir de 25%.

América Latina

Investimento inicial: 300 a 500 mil dólares

Prazo de retorno: 36 meses

5 — Oakberry

–

A rede de açaí Oakberry foi fundada em 2016 e tem 150 unidades no Brasil, nos Estados Unidos (Miami e Orlando), em Portugal, na Espanha, em Dubai e na Austrália. A expectativa é abrir mais unidades nos Estados Unidos, Austrália e Emirados Árabes, além de chegar em mais países da Europa ainda este ano.

Nos Estados Unidos, o faturamento médio mensal de uma unidade vai de 30 a 80 mil dólares, com taxa de lucratividade média de 10 a 15%. Na Austrália, vai de 40 a 100 mil dólares australianos com taxa de lucratividade média de 15 a 20%. Em Espanha ou Portugal, vai de 25 a 50 mil euros com taxa de lucratividade média de 10 a 15%.

Estados Unidos

Investimento inicial: 80 a 150 mil dólares

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Austrália

Investimento inicial: 100 a 200 mil dólares australianos

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Espanha e Portugal

Investimento inicial: 50 a 100 mil euros

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

6 — OdontoExcellence

–

A rede de serviços odontológicos Odonto Excellence foi fundada em 2009 e conta com 484 unidades ativas no Brasil. Também tem 12 unidades em Angola, 12 unidades no Paraguai e três em Portugal. O faturamento médio mensal respectivo é de 220 milhões de guaranis, 2,5 mil dólares e 3,6 mil dólares. A lucratividade vai de 20 a 30%.

Angola

Investimento inicial: 5 mil dólares

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Paraguai

Investimento inicial: 28 milhões de guaranis

Prazo de retorno: 7 a 10 meses

Portugal

Investimento inicial: 5 mil dólares

Prazo de retorno: 14 a 16 meses

7 — Sóbrancelhas

–

A rede de estética Sóbrancelhas, criada em 2013, tem 180 unidades em operação. 20 delas são na Argentina e uma na Bolívia. A rede continuará a se expandir pela América Latina — com planos para Argentina, Bolívia, Chile e Panamá — e irá aos Estados Unidos. Na Argentina, o faturamento médio mensal de uma unidade é de 300 mil pesos argentinos.

Argentina

Investimento inicial: 850 mil pesos argentinos

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

8 — Sodiê Doces

–

Fundada em 1997, a Sodiê Doces tem 314 unidades em terras brasileiras e uma em Orlando (Flórida, Estados Unidos). O objetivo é chegar a quatro unidades americanas até o final de 2020. O faturamento médio mensal da unidade americana é projetado em 45 mil dólares no primeiro semestre de operação e de 55 mil dólares após seis meses. A taxa de lucratividade é estimada em 15% ou mais.

Estados Unidos

Investimento inicial: 550 mil dólares

Prazo de retorno: 36 meses

9 — SuperGeeks

–

A escola de programação e robótica para adolescentes SuperGeeks foi fundada em 2014. Hoje, tem 62 unidades em operação. A SuperGeeks tem uma unidade piloto nos Estados Unidos e planeja abrir mais duas lá e outras cinco em Portugal. O faturamento médio anual vai de 115 a 397 mil reais, com taxa de lucratividade média de 20 a 25%.

Portugal

Investimento inicial: 55 mil euros

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

10 — Top English

–

Fundada em 1997, a rede de idiomas Top English tem 37 unidades — uma delas no Japão e outra em Orlando (Flórida, Estados Unidos). A marca espera abrir mais duas unidades nos EUA e uma em Portugal até o final deste ano. O faturamento médio mensal de uma unidade americana é de 6 mil dólares, com lucratividade de 40%.

Estados Unidos

Investimento inicial: 8 mil dólares

Prazo de retorno: 3 meses