Conheça as 10 maiores redes de franquia do Brasil

São Paulo – A rede de cosméticos O Boticário é, mais uma vez, a maior rede de franquias do país – ao menos em número de unidades em operação.

É o que diz a Associação Brasileira de Franchising (ABF) em sua 2ª edição do estudo “As 50 Maiores Marcas de Franquias no Brasil”. A associação realizou a pesquisa especificamente com suas marcas associadas, que hoje estão em 1.100 franqueadoras.

O Boticário possui, hoje, 3.762 lojas em funcionamento. O segundo lugar ficou com a rede AM PM Mini Market, com 2.415 pontos. Já a medalha de bronze é da Cacau Show, totalizando 2.081 operações. Entraram pela primeira vez na lista as franqueadoras Casa de Bolos, Spa das Sobrancelhas e Não+Pêlo.

Falando de segmentos, o resultado desta edição se assemelha muito ao da primeira: há predominância dos setores de Alimentação (34%) e Serviços Educacionais (18%). Cerca de 66% das franqueadoras listadas têm mais de dez anos de atuação no mercado.

Um destaque é a área de Saúde, Beleza e Bem-Estar, que saltou sua participação de 12 para 16% – que se nota tanto pela permanência da rede o Boticário quanto pelo fato de duas estreantes no ranking serem do setor, além da ascensão de franquias na área de cuidados médicos.

Confira, a seguir, a lista das maiores redes de franquia do Brasil:

1 – O Boticário

O Boticário é uma franqueadora que comercializa produtos para beleza e estética, dos cosméticos aos tratamentos capilares e corporais. A rede do ramo de Saúde, Beleza e Bem-Estar possui hoje 3.762 unidades.

2 – AM PM Mini Market

A AM PM Mini Market é uma franqueadora de lojas de conveniência presentes em postos de combustíveis. A rede do setor de Alimentação possui hoje 2.415 unidades em operação.

3 – Cacau Show

A Cacau Show é uma franqueadora de lojas de doces, com principal foco no chocolate. A rede do setor de Alimentação possui hoje 2.081 unidades.

4 – McDonald’s

O McDonald’s é uma das maiores franqueadoras do país no ramo de fast food. A rede do setor de Alimentação possui hoje 2.009 unidades.

5 – Jet Oil

A Jet Oil é uma franqueadora de centros de troca de óleo. A rede do setor de Serviços Automotivos possui hoje 1.735 unidades.

6 – Lubrax+

A Lubrax+ é uma franqueadora que atua com troca de óleo express. A rede do setor de Serviços Automotivos possui hoje 1.617 unidades.

7 – Kumon

O Kumon é uma franqueadora de cursos livres em áreas como japonês, matemática e português. A rede do setor de Serviços Educacionais possui hoje 1.400 unidades.

8 – BR Mania

A BR Mania é uma franqueadora de lojas de conveniência em postos de combustíveis. A rede do setor de Alimentação possui hoje 1.311 unidades.

9 – Wizard by Pearson

A Wizard by Pearson é uma franqueadora de escolas de idiomas, criada pelo empreendedor Carlos Wizard e depois vendido ao grupo Pearson. A rede do setor de Serviços Educacionais possui hoje 1.195 unidades.

10 – Dia%

O Dia% é uma franqueadora de supermercados varejistas. A rede do setor de Alimentação possui hoje 1.145 unidades.

Confira as outras marcas franqueadoras listadas no ranking: