Veja as principais linhas de crédito disponíveis para pequenas empresas

O novo coronavírus afetou o fluxo de caixa das empresas. Com os negócios fechados por causa da pandemia, é difícil para muitos empreendedores encontrar uma maneira de manter o faturamento. As renegociações de contas nem sempre bastam, e muitos precisam procurar instituições financeiras para tomar empréstimos.

Segundo a fintech BizCapital, especializada em crédito, restaurantes, lanchonetes, cabeleireiros e o setor de serviços foram responsáveis por 40% dos pedidos de empréstimos registrados na última quinzena de março. Em comparação, nos dois meses anteriores, esses setores eram responsáveis por 15% do total de pedidos. O comércio, por sua vez, fez 20% das solicitações no mês passado.

Francisco Ferreira, sócio-fundador da empresa, diz que a demanda aumentou consideravelmente no setor de serviços e no varejo, segmentos prejudicados pela doença. Em contrapartida, mercearias e minimercados precisaram pedir empréstimos para poder repor o estoque das lojas. “São as duas pontas da economia, elas têm uma dinâmica diferente por causa do vírus”, diz Ferreira.

Com a procura crescendo, e novas autorizações do Banco Central, há novas linhas surgindo especialmente para atender a demanda das micro e pequenas empresas durante a crise causada pela pandemia. Especialistas recomendam que os empreendedores optem por essas linhas, que costumam trazer condições melhores.

Para ajudar os empresários, o Sebrae tem reunido as principais linhas de crédito anunciadas pelas instituições financeiras do país. “Observamos que novas linhas de crédito surgiram e muitas que não ofereciam carência passaram a ter”, afirma Adalberto Luiz, analista do Sebrae.

Com base no documento elaborado pela Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae no dia 17 de abril, EXAME selecionou as principais linhas de crédito oferecidas pelos bancos públicos e privados de abrangência nacional. Confira abaixo:

Banco do Brasil

1 – Prorrogação Especial Covid-19

Finalidade: prorrogação extraordinária do vencimento de duas parcelas para as linhas de crédito: BB Giro Digital, BB Giro Empresa e BB Financiamento

Público-alvo: clientes do banco adimplentes

Mais informações: pelo site

2- BB Giro Digital

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual igual ou inferior a um milhão de reais. Se aplica ao comércio, indústria, serviços, cooperativas, associações e MEIs

Prazo total: até 24 meses

Limite do crédito: varia para cada cliente

Mais informações: pelo site

3 – BB Giro Empresa

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual igual ou inferior a um milhão de reais. Se aplica ao comércio, indústria, serviços, cooperativas, associações e MEIs

Taxas: a partir de 0,84% – encargos de acordo com o perfil de cada proponente e risco

Carência: até 90 dias

Prazo total: até 36 meses

Limite do crédito: varia para cada cliente

Mais informações: pelo site

Caixa Econômica Federal

1 – Giro Caixa Fácil (recursos Caixa)

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: pessoa jurídica

Carência: de 60 dias a 6 meses

Prazo total: 60 meses

Limite do crédito: 2 milhões de reais

Mais informações: no site, no Internet Banking ou no telefone 0800 726 0505

2 – Giro Caixa (recursos do PIS)

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: pessoa jurídica

Taxas: a partir de 0,83% ao mês

Prazo total: 24 meses

Mais informações: no site, no Internet Banking ou no telefone 0800 726 0505

3 – Caixa Hospitais

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: pessoa jurídica

Taxas: 0,80% ao mês para operações com prazos de até 60 meses. Para prazos de até 120 meses, a taxa é de 0,87%

Prazo total: de 60 a 120 meses

Mais informações: no site, no Internet Banking ou no telefone 0800 726 0505

Bradesco

1 – Capital de Giro

Finalidade: financiar o ciclo operacional da empresa

Público-alvo: empresas com faturamento de até 5 milhões de reais por ano

Taxas: a partir de 0,94% ao mês

Carência: até 60 dias

Prazo total: até 36 meses

Limite do crédito: até 500 mil reais

Mais informações: pelo site

2 – Giro Fácil Bradesco

Finalidade: compra de matéria-prima, investimento e estoque e ajudar no fluxo de caixa das empreas

Público-alvo: empresas com faturamento de até 5 milhões de reais por ano

Taxas: a partir de 1,85% ao mês (quanto maior o prazo, menor a taxa)

Carência: até 60 dias

Prazo total: até 48 meses

Limite do crédito: até 500 mil reais

Mais informações: pelo site

Sistema Sicredi

1 – Antecipação de Recebíveis

Finalidade: antecipar o valor de recebíveis futuros

Público-alvo: empresas associadas ao Sicredi

Taxas: conforme o recebível, a partir de 1,3% ao mês

Mais informações: pelo site

2 – Giro Fácil

Finalidade: fluxo de caixa

Público-alvo: empresas com faturamento anual de até 16 milhões de reais

Taxas: a partir de 2% ao mês

Carência: até 45 dias

Prazo total: até 36 meses

Limite do crédito: até 150 mil reais

Mais informações: pelo site

3 – Capital de Giro

Finalidade: fluxo de caixa

Público-alvo: empresas associadas ao Sicredi

Taxas: a partir de 1,50% ao mês

Carência: até 6 meses

Prazo total: até 36 meses

Limite do crédito: até 2,5 milhões de reais

Mais informações: pelo site

4 – Capital de Giro Pequenas Empresas

Finalidade: fluxo de caixa

Público-alvo: empresas com faturamento anual até 90 milhões de reais

Taxas: a partir de 1,16% ao mês

Carência: até 24 meses

Prazo total: até 60 meses

Limite do crédito: até 500 mil reais

Mais informações: pelo site

FINEP – Inovação e Pesquisa

1 – Crédito para Reconversão Industrial

Finalidade: apoiar transformação de fábricas para a produção de itens necessários ao combate à doença, usando o conhecimento acumulado de engenharia, capacidade de produção industrial e ativos ociosos da empresa

Público-alvo: empresas de todos os portes

Taxas: TJLP + 0,55 ao ano

Carência: até 24 meses

Prazo total: até 72 meses

Mais informações: pelo site

2 – Crédito para Desenvolvimento e escalonamento de dispositivos médicos

Finalidade: financiar iniciativas que busquem desenvolver, otimizar e escalonar dispositivos de atenção à saúde utilizados em UTIs como forma de aumentar a oferta nacional desses produtos. Serão inovações no nível da própria empresa e, em alguns casos, a nível nacional.

Público-alvo: empresas de todos os portes

Taxas: TJLP + 0,5% ao ano

Carência: até 48 meses

Mais informações: pelo site

3 – FINEP Aquisição Inovadora Saúde

Finalidade: financiar aquisição de dispositivos essenciais para as instituições de saúde no combate ao COVID-19 por meio da promoção da capacidade inovadora do Complexo Industrial da Saúde, notadamente estimulando a demanda de produtos desenvolvidos por PMEs inovadoras

Público-alvo: empresas de todos os portes, especialmente hospitais privados e Santas Casas

Taxas: TJLP + 4% ao ano

Carência: até 24 meses

Mais informações: pelo site