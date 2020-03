“Salve os empregos para salvar seu negócio”, diz Semenzato

José Carlos Semenzato está acostumado com desafios. O empresário, jurado do programa de televisão Shark Tank, começou a trabalhar aos 13 anos vendendo coxinha no interior de São Paulo e hoje é dono da SMZTO Holding de Franquias, que atua na gestão e na aceleração de negócios no franchising. O empresário fala à Exame sobre as franquias brasileiras em meio à crise do coronavírus em entrevista ao vivo da série exame.talks.

A SMZTO tem experiência investindo em franquias de diferentes setores. Dentro do portfólio do grupo estão redes de depilação, educação e alimentação, como a Espaçolaser, o Instituto Embelleze e a Oakberry. Para 2020, Semenzato projetava que o grupo chegaria a 2,5 mil franquias, gerando 50.000 empregos e movimentando 3,4 bilhões de reais.

Com a crise causada pela pandemia de coronavírus, os planos foram pausados. “Neste cenário que se apresenta, se igualarmos o cenário de 2019, já está ótimo, vamos lutar para que isso seja verdade”, diz Semenzato.

Alguns setores investidos pela SMZTO estão conseguindo continuar a operação, com pequenos ajustes. As redes de alimentação, por exemplo, apostam no delivery e com isso devem conseguir faturar em abril cerca de 20% do que seria a receita normal para o período.

“Esses 20% não pagam as contas, mas ajudam a pagar pelo menos a folha de pagamento. Já está ótimo”, diz Semenzato.

Para ele, o momento não é para pânico, mas os empresários precisam queimar as reservas acumuladas em prol dos colaboradores. “Vamos cuidar das pessoas”, diz Semenzato. “Não é hora de ser egoísta”.

Dicas para franquias

Semenzato lista algumas medidas que os empreendedores podem tomar neste momento para sobreviver à crise. Para ele, em primeiro lugar, é preciso “sentar em cima do caixa” e evitar gastos, já que é difícil prever a duração da crise. Depois, é preciso estudar os pacotes liberados pelo governo, cortando os gastos com os impostos.

O empreendedor precisa negociar também o pagamento de aluguel com os shoppings e proprietários de lojas de rua. “Não peça logo de cara seis meses de carência, vá mês a mês, peça agora a prorrogação de abril. Depois, em maio, você avalia novamente”, diz Semenzato.

Ele também recomenda que os lojistas falem com os fornecedores. Na visão dele, se o lojista é um bom pagador, não tem razão para os fornecedores não aceitarem uma renegociação do pagamento de abril.

Com essas reduções, o maior custo ficaria sobre a folha de pagamento — que precisa ser priorizada, na visão do empresário. “Não adianta nada destruir o varejo agora”, diz. “Mantendo os funcionários, é possível retomar a operação daqui a um, dois ou três meses”.

Para aqueles não tem um “colchão de economias” para pagar a folha nesse momento, Semenzato recomenda que seja tomado um crédito junto ao banco para poder pagar os funcionários durante o período de crise. “Salve as pessoas para salvar seu negócio”, afirma.

Criatividade é a saída

A crise pode ser uma oportunidade para os negócios. Em 1995, quando tinha 17 unidades da rede de escola de informática Microlins, Semenzato estava endividado e foi salvo pelo sistema de franchising. “Devolvi os computadores para os bancos, porque não teria como pagar. Cada franqueado assumiu uma das minhas escolas e anos depois tinha 750 franquias”, diz.

“Transformei a crise em oportunidade, peguei o problema e transformei em solução”, afirma. Apesar disso, ele reconhece que, no momento atual, nenhum empresário, seja pequeno ou grande, vai poder resolver o problema sozinho. “Eu, com 30 anos de empreendedorismo, estou de mãos atadas. A única forma de atravessarmos essa ponte é unidos”, diz.

O jurado do Shark Tank recomenda que as pessoas aproveitem o tempo em casa para pensar fora da caixinha. A rede de depilação Espaçolaser conseguiu, na semana passada, com 95% das lojas fechadas, vender 25% do que foi vendido na mesma semana de 2019. Para isso, um “exército de vendas” entrou em ação. “Ligue, interaja com o cliente, pergunta se pode ajudar em algo. Fale de uma promoção”, diz Semenzato.

Já na rede de escolas Instituto Gourmet, investida em fevereiro pelo grupo, a aposta para o momento de crise é em aulas online. “Ficar parado jamais, temos que achar alternativas”, afirma.

O legado da crise

Para quem ainda não investiu em negócio, Semenzato diz que não é hora de “abandonar o sonho”. O empresário recomenda que as pessoas que estão estudando para adquirir uma franquia usem os próximos meses para estudar e tirar dúvidas com outros franqueados da rede. “Não é hora de assinar contrato agora, mas dá para tirar dúvidas sobre o franqueador”.

Quando o ápice da crise passar, aí sim será a hora de investir e de reavaliar os negócios. Para o empresário, aqueles empreendedores que não tinham um dinheiro guardado, precisarão pensar em maneiras de economizar. “Falta no brasileiro planejamento e cultura de guardar um pouco para esses momentos difíceis”, afirma.

Ele acredita que o período que estamos vivendo vai deixar um legado importante para as empresas. Empresários que não acreditavam no mundo digital terão que repensar sua estratégia no futuro, investindo em alternativas online, segundo Semenzato. “Já está rolando também nas rodas de empresários que a gente não precisa tanto de escritório assim — olha o legado aí”.

A entrevista foi conduzida pelos repórteres Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro.

Assista ao vídeo completo:

