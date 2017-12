Supermercado divulga texto contra casamento gay e gera revolta

São Paulo – O supermercado Hirota decidiu distribuir para seus clientes neste fim de ano uma cartilha contra o casamento gay, o que gerou revolta nas redes sociais. Com o título de “Cartilha com os Valores da Família”, o material afirma que “o casamento homoafetivo está na contramão do propósito divino”.

“O casamento é a união entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. O casamento homoafetivo está na contramão do propósito divino e não pode cumprir seu propósito. A relação conjugal entre homem e homem e mulher e mulher é antinatural, é um erro, uma paixão infame, uma distorção da criação”, diz o texto.

O caso foi divulgado na internet por uma cliente que postou fotos da cartilha em sua conta no Facebook. No post, ela diz que foi ao supermercado com sua noiva e sua irmã, mas que após a mensagem distribuída deixará comprar no estabelecimento.

Até esta terça-feira, o post já teve mais de 700 compartilhamentos e gerou revolta nas redes sociais, com uma enxurrada de críticas ao estabelecimeno. “Preconceito disfarçado de crença religiosa é um dos golpes mais baixos que existem”, diz uma das críticas na página de avaliação do supermercado.

Em nota publicada hoje no Facebook, o supermercado lamentou o ocorrido e pediu desculpas.

“Reiteramos que em momento algum tivemos a intenção de polemizar, ofender ou discriminar qualquer forma de amor”, diz a mensagem. Veja na íntegra: