Startups de patinetes ainda atraem fundos apesar de questões regulatórias

A startup de patinetes elétricos Tier Mobility elevou uma rodada de financiamento de US$ 60 milhões para mais de US$ 100 milhões, mesmo sob o crescente escrutínio regulatório do setor.

A Tier, com sede em Berlim, disse na sexta-feira que incluiu a RTP Global, a Novator Partners e um terceiro investidor, cujo nome não foi revelado, para a chamada captação de recursos Série B anunciada em outubro. Um dos veículos do fundo soberano de Abu Dhabi também investe na empresa.

A popularidade dos patinetes elétricos tem crescido, mas não o nível de tolerância de reguladores. Montreal proibiu recentemente esses veículos sob o argumento de que eram estacionados ilegalmente com muita frequência. Nos Estados Unidos, uma série de cidades restringe onde os patinetes podem ser usados. Na Europa, a Alemanha propôs regras para exigir permissão para estacionar em espaços públicos. No ano passado, a França também introduziu várias regras de segurança para garantir que os patinetes tenham luzes e sistemas de freios adequados.

O diretor-presidente da Tier, Lawrence Leuschner, disse que usará os US$ 40 milhões extras para pesquisa e desenvolvimento, aquisições e desenvolvimento de novos tipos de veículos para complementar a frota de dezenas de milhares de patinetes elétricos. A Tier não quis comentar sobre o valor da empresa.

A demanda por patinetes elétricos em várias cidades do mundo fez com que as maiores do setor atingissem valuations multibilionários. A popularidade dos pioneiros da América do Norte levou ao surgimento de concorrentes na Europa nos últimos dois anos. Em janeiro, a Bird Rides, da Califórnia, disse que havia fechado um acordo para comprar a rival alemã Circ por valor não revelado. A Bird também disse que levantou outros US$ 75 milhões com investidores, além da rodada de US$ 275 milhões divulgada em outubro, mesmo mês em que a Tier anunciou o plano original de captação de recursos da Série B.

No Reino Unido, é ilegal andar de patinetes elétricos em vias públicas. Mas o governo avalia atualizar a legislação para permitir a circulação desses veículos como parte de uma revisão regulatória em andamento este ano.

Leuschner disse na sexta-feira que a Tier encontrou um novo negócio de varejo na reforma e venda de patinetes antigos retirados da frota após alguns meses de uso.

“Desde novembro, vendemos entre 4 mil e 5 mil dos modelos que apresentamos na Alemanha durante o verão”, disse em entrevista. Os modelos custam 699 euros (US$ 755) e incluem capacete, seguro, licenciamento e garantia de um ano, afirmou.

A Tier captou US$ 136 milhões desde que foi fundada em 2018 e agora opera em mais de 50 cidades com a oferta de mais de 17 milhões de viagens, principalmente na Europa.