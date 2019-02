Startup transforma fotos do Instagram em quadros

São Paulo – Em agosto de 2012, os empreendedores Allan Campos, 32 anos, Luiz Felipe Grossi, 30 anos, Felipe Barbosa, 30 anos, e João Marques, 33 anos, investiram 60 mil reais para fundar o Instaquadros. A startup transforma fotos tiradas do aplicativo Instagram em quadros e envia para todo o Brasil.

O usuário pode fazer um quadro com suas imagens favoritas ou escolher fotos de outros usuários, disponíveis no site. Ao disponibilizar suas fotos, o usuário ganha 15% do valor da compra, caso a imagem seja escolhida. Pessoas entre 25 e 40 anos são o público alvo do negócio.

No exterior, a Instacanv.as tem modelo semelhante de negócio. O faturamento do Instaquadros vem das vendas diretas. A startup já recebeu investimentos de 250 mil reais e participou do programa aceleração da 21212 Digital Accelerator.