Startup lança cursos para empreendedores faturarem no Carnaval

O Carnaval é uma das épocas mais esperadas do ano pelos brasileiros. Em 2018, o período de folia na maioria das cidades será entre os dias 9 e 13 de fevereiro e, com a data se aproximando, algumas pessoas já começam a preparar fantasias, planejar viagens e, porque não, pensar no feriado prolongado como uma oportunidade para aumentar a renda?

A eduK, startup brasileira especializada em cursos on-line e pioneira no conceito de edutainment no Brasil, que tem com o objetivo fomentar o empreendedorismo no país, listou alguns cursos que estão disponíveis na plataforma e que podem ser soluções para aumentar a renda durante a época festiva. Confira:

–Fantasias de carnaval, com a costureira Coka Samia. O curso estará disponível a partir do dia 16/01 e trará aulas para confecções de diverso modelos de fantasias, entre eles: estrela, Mulher Maravilha e egípcios.

–Fantasias infantis, com a designer de moda Louise Renne Lutkus. O curso já está disponível e ensina a confeccionar as fantasias mais clássicas de carnaval, como palhaço, pirata, baiana e melindrosa. Ainda conta com dicas essências deacabamento e medidas.

– 4 maquiagens para arrasar na folia, com o artista plástico e maquiador Márcio Desidere. O curso já está disponível e ensina a fazer maquiagens de cervo, rainha de copas, sereia e Arlequina. Todos tutoriais com descritivos de produtos, pincéis e passo-a-passo completo.

–Maquiagem de caracterização: especial carnaval e personagens, com o artista plástico e maquiador Márcio Desidere. O curso já está disponível e ensina a fazer maquiagens cênicas com acabamentos profissionais e todos os detalhes necessários para uma caracterização impecável.

Todos os cursos da eduK estão em um catálogo que fica disponível para assinatura, onde os alunos podem ter 7 dias deacesso grátis ou adquirir por meio de três planos de assinatura, que variam de acordo com cada necessidade. Além desses descritos, são lançados periodicamente, outros cursos de temáticas diversas além da programação gratuita conforme agenda do site, que tornam possível empreender e ganhar dinheiro trabalhando com aquilo que se ama. Toda a programação, aqui.