Startup de eventos recebe aporte de R$ 15 mi da Movile

São Paulo – A Sympla, plataforma de eventos que quer facilitar a compra de ingressos e a gestão das atividades, acabou de receber um novo investimento de peso. A Movile, gigante de conteúdo e marketplaces móveis por trás de negócios como iFood e Rappi, acabou de investir mais 15 milhões de reais na startup.

Essa não é a primeira vez que a Movile está de olho na Sympla: em junho de 2016, a empresa já havia investido 13 milhões de reais na ideia. Com o novo aporte, a startup quer refinar seus produtos e serviços.

“Todo o know-how da Movile em transformar empresas em grandes potências brasileiras e mundiais continua sendo um valor agregado muito importante para a evolução da empresa”, afirma o co-fundador Rodrigo Cartacho. “Além do aporte propriamente dito, a Movile sempre contribui ao compartilhar seu conhecimento em atração e capacitação de talentos, gestão, desenvolvimento de produto e estratégia de expansão.”

Do lado da Movile, a Sympla é um componente para cumprir a meta de impactar positivamente a vida de um bilhão de pessoas, afirma Eduardo Lins Henrique, cofundador e diretor de novos negócios da Movile.

Modelo de negócio

A empresa, fundada em 2012 pelos empreendedores David Tomasella, Marcelo Cartacho e Rodrigo Cartacho, propõe um novo modelo de gestão para os organizadores de congressos, cursos, eventos esportivos, festas e shows, por exemplo.

“Buscamos entender os desafios de quem organiza e participa de eventos para proporcionar uma experiência completa, simples e confiável”, afirma Rodrigo Cartacho.

“O organizador pode criar uma página personalizada, ter um controle inteligente de seus participantes, vender e acompanhar o desempenho dessas vendas, realizar check-in dos participantes e muito mais. Já para os participantes, oferecemos milhares de opções de eventos pagos e gratuitos por todo o Brasil.”

A Sympla não abre números absolutos de faturamento, mas afirma ter crescido 120% nos últimos doze meses, transacionando mais de 200 milhões de reais por sua plataforma. Cerca de 175 mil eventos já foram publicados, com 30 mil organizadores ativos. Mais de um milhão de ingressos são vendidos todos os meses.

Novo aporte e planos para o futuro

Os 15 milhões de reais aportados pela Movile serão usados para investir no desenvolvimento de tecnologias novas e na melhoria da experiência mobile, segundo Rodrigo Cartacho. O negócio conta hoje com 180 funcionários e espera continuar contratando. “Iremos lançar novas ferramentas, sempre com o foco de oferecer cada vez mais aos organizadores e compradores a melhor tecnologia em produtos e serviços para eventos.”

“A Movile acredita que a experiência de buscar por um evento e comprar pelo celular é algo que só tem a melhorar”, completa Henrique, da Movile.

Para o executivo, o aporte fará com que a Sympla tenha ainda mais melhorias na usabilidade de sua plataforma para o produtor de eventos e para o comprador, especialmente ao visitar a plataforma pelo smartphone. A empresa de eventos poderá se beneficiar das interações com outros negócios investidos pela Movile e da relação com grandes parceiros, como Amazon, Apple, Facebook e Google.

“Mensalmente, todos os diretores de todas as empresas se reúnem para discutir resultados e ouvir feedbacks dos executivos do grupo. Trocamos boas práticas entre as empresas em relação a marketing, gestão de empresas, gestão de pessoas, financeiro e parcerias estratégicas.”

Para 2018, a Sympla está trabalhando em integrações com redes sociais do mundo e com o redesenho da área do organizador, onde ele tem acesso às ferramentas de configuração e gestão de seus eventos.