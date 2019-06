Startup da Noruega usa IA para agilizar designs de arquitetos

Uma startup com sede em Oslo tem usado inteligência artificial para tentar reduzir o tempo gasto por arquitetos e incorporadoras para criar novos designs.

A Spacemaker anunciou na segunda-feira que captou US$ 25 milhões para desenvolver seu software e conquistar novos mercados. A rodada foi liderada pela empresa de capital de risco Atomico, com participação da Northzone. As incorporadoras NREP, da Dinamarca, e OBOS, da Noruega, e o fundo de tecnologia imobiliário britânico Round Hill Ventures também investiram.

“A construção é um dos setores menos digitalizados, juntamente com a agricultura e a caça”, disse Havard Haukeland, cofundador e presidente da Spacemaker.

A startup parte da premissa de que o setor de construção é dominado por reuniões e não por software. O produto da Spacemaker permite que arquitetos e incorporadoras avaliem vários parâmetros, como a quantidade de raios solares que um edifício deve receber, o mínimo ruído de tráfego permitido e o número de cômodos que poderiam caber dentro de um terreno.

Assim, o software forneceria vários layouts de desenvolvimento possíveis, dependendo de como as entradas são ponderadas. Em vez de o arquiteto ter que gastar seu tempo consultando especialistas em som e layout, a Spacemaker usará dados disponíveis publicamente, como congestionamento, para mostrar possíveis esquemas de design em questão de horas

Como quase todas as startups de inteligência artificial, o software da empresa é tão bom quanto os dados de entrada, mas, nos países nórdicos, grandes volumes de informação estão disponíveis publicamente. Haukeland, um ex-arquiteto, disse que parte do capital levantado será usado para obter conjuntos de dados apropriados à medida que a empresa se expande para novos mercados.

O número de startups do mercado imobiliário que usa inteligência artificial tem aumentado. A empresa holandesa GeoPhy, financiada pela Index Ventures, compara imagens de satélite, dados de vendas e registros de propriedades com índices de criminalidade, espaços verdes e a densidade de cafés independentes nas proximidades, para determinar os valores dos imóveis.

A Spacemaker, cujos clientes incluem incorporadoras como Skanska e AF Gruppen, emprega 100 pessoas, predominantemente em Oslo, Boston e Nova York.