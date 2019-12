Startup criada há 4 meses já movimentou R$ 10 mi reformando apartamentos

Quando o assunto é reformar um imóvel, a primeira coisa que vem à cabeça é a mão. A preocupação, não sem motivo, é porque muitas vezes a obra nunca sai no preço e no prazo previstos. Pensando nisso, quatro sócios criaram em São Paulo o aplicativo de reformas em apartamentos Home Hero, uma plataforma que centraliza todas as etapas de uma obra, da criação do projeto até a execução.

Para ter acesso, basta baixar o app e pedir por um orçamento. Será feito online um tipo de briefing, em que o usuário pode definir se quer um projeto criado do zero, feito por arquitetos parceiros da Home Hero, ou se prefere a execução de um já existente, com mão de obra (como pedreiros e engenheiros) da plataforma. Ao final, é feito o ajuste do orçamento e firmado o contrato.

Além de reformas, a startup também oferece o serviço de decoração e de escolha dos móveis – planejados ou não – e dos eletrodomésticos.

A pontualidade na entrega da obra e o custo final sem variações pós–contrato são garantidos pela empresa, que inclusive se compromete a pagar multa ao cliente se ambos não forem cumpridos. A obra também tem garantia de um ano.

Diferentemente da concorrente Loft – uma startup de compra, venda e reforma de imóveis de alto padrão, avaliada em R$ 1,5 bilhão -, a empresa é focada em reformas, de apartamentos de diferentes padrões, e não comercializa imóveis. Segundo o CEO, Ythalo Silva, o negócio “não é só conectar os clientes com os fornecedores”, muito menos passar os contatos. A empresa oferece o gerenciamento de todas as etapas junto aos fornecedores, para que o cliente não tenha dor de cabeça.

“Nosso foco é facilitar para os usuários da plataforma um momento tão crucial em suas vidas, como quem casa e vai para o seu apartamento ou quem tem filhos e precisa readequar o espaço”, diz Silva, que garante que o custo total do valor da obra é até 20% mais econômico do que o oferecido por empresas tradicionais.

A empresa foi fundada em julho deste ano por Ythalo Silva (CEO), Fabio Witt (CPO), Murilo Freitas (CTO) e Guilherme Guerra (COO). O grupo já foi sócio da MAR Ventures, investidora de empresas como Easy Carros, Remessa Online, Finpass e Modiax.

A startup conta atualmente com uma rodada de investimentos na casa dos US$ 2 milhões. Para os próximos 12 meses, a meta é atingir pelo menos R$ 100 milhões em reformas na cidade de São Paulo , e, depois disto, olhar para o Sul e para as outras capitais do país em um futuro processo de expansão.

Pelos depoimentos dos quarenta clientes atendidos nos quatro meses de existência, disponíveis no site, a Home Hero parece fazer jus ao seu slogan “você não precisa se preocupar com nada”.