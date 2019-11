Startup brasileira chega em primeiro lugar em competição na China

As startups brasileiras estão ganhando o mundo. A mineira Key2Enable ficou em primeiro lugar – empatada com outra startup – na categoria Internacional Track da competição internacional 5th China College Students ‘Internet Plus’ Innovation and Entrepreneurship Competition, realizada neste mês, na China. A empresa é uma das top 5, dentre 1.09 milhões de projetos inscritos, englobando 124 países.

A Key2Enable cria tecnologia para permitir que pessoas com deficiências intelectuais e motoras desenvolvam habilidades e consigam ter mais autonomia. Apoiada pela organização StartOut, ela vem acumulando diversas vitórias.

A empresa foi vencedora da seletiva do Like a Boss na Bett Educar e da Grande Final do Like a Boss no Startup Summit – onde, por ficarem em primeiro lugar, conquistaram o direito de participar dessa viagem à China e de participarem do campeonato mundial, realizado em Hangzhou. Além disso, a Key2Enable acumula alguns outros reconhecimentos no mercado, sendo recentemente vencedora do Innovation Awards Latam.

“Quando possibilitamos a ida de startups brasileiras para se apresentarem na China, todos ganharam: as startups, pela oportunidade de geração de negócios e internacionalização; o país anfitrião, por atrair novas tecnologias de todo o mundo para dentro; e o Brasil, por se posicionar como um país inovador e com empresas de qualidade no mercado internacional”, explica Natalia Bertussi, analista em inovação do Sebrae.

Para José Rubinger, CCO da Key2enable, a visita ao país superou todas as expectativas. Segundo o empreendedor, a China tem toda estrutura que uma startup precisa para se estabelecer e expandir mercado. “Imaginava que era um país fechado, mas eles estão buscando novas inteligências pelo mundo, estão convidando empresas, criando hubs e coworkings para integração. Além disso, providenciam moradia e investimento. Foi interessante ver essa realidade”.

Rubinger ainda conta que ficar em primeiro lugar na categoria Internacional Track é a prova de que estão no caminho certo. “Independente do continente, estamos fazendo a melhor escolha ao trabalhar com as pessoas com deficiência, focando na inclusão e diversidade. Não pensando nas limitações e sim nas habilidades”.

Além da 5th China College Students, uma outra competição foi realizada em Macau, localizada no sul da China. A Key2Enable abocanhou o primeiro lugar e a Cheap2ship ficou em terceiro. A Cheap2ship é uma solução de redução de custos na contratação de frete internacional.