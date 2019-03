SoftBank lança fundo de US$ 5 bilhões para startups na América Latina

O SoftBank Group lançou um fundo de tecnologia de US$ 5 bilhões com foco na América Latina e escolheu Marcelo Claure para administrá-lo.

Inicialmente, o SoftBank está destinando US$ 2 bilhões ao Innovation Fund e será a sócio geral, informou a empresa em comunicado. Claure atuará como CEO do SoftBank Latin America e manterá seus outros cargos na empresa, incluindo os de diretor de operações e de presidente-executivo do conselho da Sprint.

“A América Latina está prestes a se tornar uma das regiões econômicas mais importantes do mundo, e prevemos um crescimento significativo nas próximas décadas”, disse Masayoshi Son, presidente do conselho e CEO do SoftBank.

O novo fundo investirá em toda a América Latina, incluindo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, segundo o comunicado. Entre os setores que serão alvos particulares estão comércio eletrônico, serviços financeiros digitais, assistência médica, mobilidade e seguro. A Bloomberg noticiou neste ano que o SoftBank estava se preparando para lançar o fundo, que é separado do Vision Fund, de US$ 100 bilhões.

Son contratou Claure em 2013, quando a empresa japonesa adquiriu uma participação majoritária na Brightstar, uma empresa de distribuição de telefones liderada por Claure. Son o promoveu no ano seguinte à direção da Sprint, empresa na qual Claure liderou a recuperação da operadora de telefonia celular, e acabou fechando a venda do negócio para a concorrente T-Mobile US. Ele foi nomeado diretor de operações do SoftBank no ano passado e também CEO do SoftBank Group International.

“Há muita inovação e disrupção ocorrendo na região e eu acredito que as oportunidades de negócios nunca estiveram tão fortes”, disse Claure, que nasceu na Bolívia e passou boa parte da infância no país sul-americano.

O SoftBank tem um histórico de investimentos na América Latina. Em 2000, a empresa criou o SoftBank Latin America Ventures para apoiar as empresas do SoftBank Group na região e investir em startups. Em 2017, o SoftBank investiu US$ 100 milhões no aplicativo brasileiro de transporte particular 99. No ano passado, o Vision Fund investiu US$ 100 milhões na startup de entregas Loggi apostando no rápido crescimento do comércio eletrônico no Brasil.

O SoftBank informou também na quinta-feira que está criando um novo grupo operacional na América Latina que fechará parcerias com empresas de seu portfólio para ajudá-las a entrar na região, avançar nos mercados locais e ampliar seu alcance geográfico.