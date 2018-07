Snoopy Café já recebe centenas de visitantes e planeja mais unidades

São Paulo – Se você passou no final do mês passado pelo Shopping Morumbi, em São Paulo, provavelmente conferiu uma grande fila para um pequeno quiosque, de 12 m². O Snoopy Café, como o próprio nome já diz, orgulha-se de ter os personagens icônicos das tirinhas Peanuts no cardápio, na decoração e nos produtos à venda. Com isso, atraiu nada menos que 2.200 amantes de Charlie Brown, Lucy e Snoopy nos primeiros quatro dias de funcionamento.

O burburinho de novidade já passou. Agora, afirma a empreendedora Renata Vigna, é hora de investir para manter a recorrência de consumidores na cafeteria. Além de apostar nos produtos com maior margem e em um menu sempre com novidades, o Snoopy Café prepara sua expansão em shopping e até em um aeroporto, com lojas próprias e franqueadas.

Da China até São Paulo

A publicitária Renata Vigna trabalhou durante 17 anos com licenciamento de marcas, incluindo o cãozinho dos Peanuts. Em 2020, ele fará 70 anos de idade. “Praticamente todo mundo conhece o Snoopy, um símbolo atemporal, icônico e unissex. Ele passa valores muito legais, de amizade e caráter, e atrai homens e mulheres, jovens e experientes.”

Com os contatos na palma de mão, Vigna teve a ideia de trazer a terras brasileiras os restaurantes temáticos da história em quadrinhos, vistos em Cingapura, China, Coreia do Sul e Japão. A publicitária resolveu trocar o investimento milionário por um modelo menor para testes, de cafeteria, já visto na terra do Sol nascente. Junto à publicitária está o Grupo Infinity, por trás de marcas como Jamie Oliver e Wendy’s.

Biscoitos no Snoopy Café Biscoitos no Snoopy Café

O Snoopy Café abriu as portas no final de junho, no Shopping Morumbi (São Paulo), após um investimento de 280 mil reais. Nos quatro primeiros dias de operação, o empreendimento atendeu 2.200 pessoas. O volume já se estabilizou, com uma média de 300 a 400 atendimentos por dia.

Com 12 m², o espaço possui um mix de bebidas, doces, salgados e merchandising – diferentemente da Ásia, onde pratos com arroz enformado e macarrão predominam. Cafés e chocolates inspirados nas tirinhas (os waffles virão em breve, com a montagem de uma produção industrial) dividem o espaço com canecas, livros, pelúcias e utensílios de casa das personagens Charlie Brown, Lucy e Snoopy, para ficar nos mais populares.

É justamente nos acessórios que está a receita para o sucesso financeiro. O ticket médio vai de 28 a 45 reais, dependendo do dia da semana: desde quem só toma um café até quem gasta 90 reais em um produto temático. O local recebe, em sua maioria, adultos que sentem nostalgia das tirinhas e levam seus filhos para conhecerem as personagens – e levaram uma lembrancinha para casa.

Canecas no Snoopy Café Canecas no Snoopy Café

“Antes da abertura, os licenciadores achavam que o merchandising representaria 10% da nossa operação. Hoje, ele responde por 49%”, conta Vigna. Mais produtos estão no calendário de lançamentos, como camisetas. É uma forma de manter um fluxo que vá além das comidas que enchem os olhos na primeira visita – ainda que o Snoopy Café aposte também em um cardápio adaptável a datas como Halloween e Natal para fazer os clientes revisitarem o café.

Expansão

É um grande desafio encaixar tanto merchandising em 12 m², porém. Por isso, as próximas unidades do Snoopy Café terão no mínimo 18 m². Até o fim deste ano, mais quatro unidades próprias deverão ser abertas. Três delas estarão em São Paulo, nos shoppings Eldorado, Ibirapuera e Vila Olímpia. A última estará no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, com uma metragem e um cardápio maior, incluindo cachorro-quente e hambúrguer.

Em dezembro, o Snoopy Café começará sua operação de franquias. De acordo com a empreendedora e publicitária, já há mais de 50 pedidos de franqueamento. O investimento inicial será de 250 mil reais, com prazo de retorno de 18 a 24 meses. A taxa de lucratividade vai de 15 a 18% do faturamento, não revelado. Apostar em personalidades sempre é um investimento complicado, pela incerteza de aprovação no futuro – mas melhor histórico não há do que os quase 70 anos do cãozinho Snoopy.