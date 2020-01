Setor de franquias brasileiro cresceu 6,9% em 2019, diz associação

2019 foi um ano positivo para o setor de franquias brasileiro. No ano passado, o setor registrou um crescimento de 6,9% em faturamento e de 5,1% em número de unidades em operação. Os dados estão no balanço prévio da Associação Brasileira de Franchising, divulgado nesta quarta-feira 22.

A alta dos segmentos de Casa e Construção e Comunicação, Informática e Eletrônicos impulsionou o setor como um todo, de acordo com a associação. Também houve crescimento de 1,4% no número de marcas que decidiram adotar o modelo de franquias, no segundo ano consecutivo de alta.

Marcelo Maia, diretor executivo da ABF, acredita que a tendência é continuar a aumentar o número de redes que adotam o sistema de franchising. “Há novas verticais no setor, empresas que nasceram digitais e que veem necessidade de se estabelecer no mundo físico”, diz o executivo.

Por dia, foram abertas, em média, 25 novas unidades de franquias no Brasil. A ABF estima que a cada nova operação, nove empregos são gerados no país. Em 2019, o setor empregou cerca de 1,34 milhão de pessoas, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior.

Para 2020, as perspectivas também são otimistas. Os franqueadores esperam crescimento de 8% em faturamento, de 6% em número de unidades e de 1% em novas redes de franquias. André Friedheim, presidente da associação, atribui o otimismo à previsão de alta de 2,31% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e à tendência de redução da taxa básica de juros.

Enquanto em 2019 houve o crescimento de franquias menores, a projeção da ABF para 2020 é que haja a expansão das grandes franquias. “Esperamos que as operações de maior porte sejam adquiridas em franquias, com isso, devemos gerar mais empregos que em 2019”, afirma Maia.

50 maiores franquias de 2019

A ABF divulgou nesta quarta-feira, 22, seu ranking anual de 50 maior redes de franquias no Brasil. O levantamento é feito dentro da base de associados e considera somente o número de unidades que rede tem no país. Dentre as cinquenta maiores franquias, 33 ultrapassaram a marca de mais de 1.000 unidades. No ano passado, só 17 redes alcançaram esse patamar.

O Boticário continua na liderança, com 3.806 unidades espalhadas pelo país. Em segundo lugar, o McDonald’s reassumiu a posição, com alta de 11% no número de unidades, chegando a 2.533 restaurantes em operação. A rede AM/PM, com um total de 2.377 unidades, ficou com o terceiro lugar. Cacau Show, com 2.322 lojas, e o Subway, com 1.864, ficaram com o quarto e quinto lugar na lista.

Em sexto e sétimo lugar, estão as maiores surpresas das dez primeiras colocações da lista. A Acquio, rede de franquias de aluguel de maquininhas, saltou da 15ª para a 6ª posição da lista, com 1.703 unidades. Na sequência aparece a Lubrax +, marca de serviços automotivos, que não estava na lista de 50 maiores em 2018, mas que, em 2019, atingiu a marca de 1.641 unidades em operação.

Completando o top 10, está a rede de educação Kumon, com 1.563 unidades; a rede Jet Oil de serviços automotivos, com 1.491 lojas; e a rede de turismo CVC Brasil, com 1.414 unidades.

A análise das 50 maiores redes de franquias indica um investimento em novos modelos de negócios. Nos dois últimos anos, segundo a ABF, o percentual de lojas caiu de 88% para 85%, enquanto outros formatos (quiosques, unidades móveis e operações em casa) passaram de 12% para 15%.

Confira a lista completa abaixo:

Posição Marca Segmento Unidades 2019 2018 2019 2018 1º 1º O BOTICÁRIO Saúde, Beleza e Bem-Estar 3806 3724 2º 3º MCDONALD´S Alimentação 2459 2289 3º 2º AM/PM Alimentação 2377 2493 4º 4º CACAU SHOW Alimentação 2322 2232 5º 5º SUBWAY Alimentação 1864 2094 6º 15º ACQIO Comunicação, Informática e Eletrônicos 1703 1113 7º – LUBRAX+ Serviços Automotivos 1643 NF** 8º 7º KUMON Serviços educacionais 1563 1488 9º 6º JET OIL Serviços automotivos 1491 1772 10º 8º CVC BRASIL Hotelaria e Turismo 1414 1279 11º 13º ÓTICAS CAROL Saúde, Beleza e Bem-Estar 1335 1143 12º 12º SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS Serviços e outros negócios 1325 1146 13º 9º WIZARD BY PEARSON Serviços educacionais 1260 1250 14º 19º BURGER KING BRASIL Alimentação 1209 980 15º 10º BR MANIA Alimentação 1181 1231 16º 14º ÓTICAS DINIZ Saúde, Beleza e Bem-Estar 1154 1116 17º 16º BOB´S Alimentação 1047 1043 18º 17º CORREIOS Serviços e outros negócios 994 1002 19º 18º FARMÁCIAS FTB A FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL Saúde, Beleza e Bem-Estar 992 993 20º 11º DIA% Alimentação 865 1184 21º 21º CHILLI BEANS Moda 830 785 22º 20º FISK CENTRO DE ENSINO Serviços educacionais 768 809 23º 22º CCAA Serviços educacionais 728 728 24º 40º HELP! LOJA DE CRÉDITO Serviços e outros negócios 700 365 25º – ODONTOCOMPANY Saúde, Beleza e Bem-Estar 634 210 26º 24º CNA Serviços educacionais 612 579 27º 23º HERING STORE Moda 577 589 28º 26º CLUBE TURISMO Hotelaria e Turismo 523 484 29º 25º LOCALIZA HERTZ Serviços automotivos 522 522 30º – ESPAÇOLASER Saúde, Beleza e Bem-Estar 519 279 31º 27º CHIQUINHO SORVETES Alimentação 509 451 32º 30º HAVAIANAS Moda 452 440 33º 46º PITICAS MODA CRIATIVA Moda 451 311 34º 28º 5ÀSEC Limpeza e Conservação 442 448 35º 33º AREZZO Moda 440 418 36º 29º HINODE Saúde, Beleza e Bem-Estar 434 445 37º – OGGI SORVETES Alimentação 413 109 38º 34º CARMEN STEFFENS Moda 409 417 35º PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES Serviços educacionais 409 411 39º 36º MICROLINS Serviços educacionais 401 384 40º 41º KOPENHAGEN Alimentação 388 358 37º CHOCOLATES BRASIL CACAU Alimentação 388 380 41º 38º MUNDO VERDE Alimentação 377 377 42º – SAN MARTIN Serviços e outros negócios 374 167 43º 39º GIRAFFAS Alimentação 373 369 44º 43º CASA DE BOLOS Alimentação 370 340 45º – KNN IDIOMAS Serviços educacionais 365 256 46º 44º JAN-PRO Limpeza e Conservação 354 318 47º – NUTRIMAIS Serviços e outros negócios 351 101 48º 42º SPOLETO Alimentação 349 351 – CEOPAG Serviços e outros negócios 349 NF** 49º CEOFOOD Serviços e outros negócios 327 NF** 50º SUPERA – GINÁSTICA PARA O CÉREBRO Serviços educacionais 321 266

*A lista é composta por 53 marcas em virtude do empate em três posições