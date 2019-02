Sebrae-SP vai licenciar cursos para parceiros

São Paulo – O Sebrae-SP inicia nesta quinta-feira (18/10) um processo de seleção de parceiros que serão credenciados para licenciar os cursos de gestão da marca.

Inicialmente, a rede vai disponibilizar 11 cursos de capacitação empresarial focados na área de comércio e serviços, que concentram juntas 88% dos pequenos empresários de São Paulo, de acordo com a entidade. Os cursos abordam temas como liderança, fluxo de caixa, definição de preços, contabilidade, marketing e atendimento ao cliente, entre outros.

Segundo Paulo Roberto Tebaldi, gerente de expansão da rede Sebrae-SP, o objetivo é chegar a todos os municípios do Estado por meio do modelo. “O objetivo é aumentar a nossa capilaridade. Hoje estamos presentes direta e indiretamente em 150 pontos. Queremos aumentar essa presença”, define.

A entidade começa a selecionar imediatamente candidatos para um piloto, que deve começar em 2 de janeiro de 2011. Os potenciais parceiros são associações comerciais, sindicatos e instituições de ensino sem fins lucrativos.

Os parceiros serão capacitados e receberão material didático que deve entrar em fase de produção em breve. Em troca, pagarão royalties para utilizar a marca.

O preço sugerido para cada módulo dos cursos – que tem entre 16h e 20h – é de 148 reais, dos quais 14 reais serão repassados em royalties para o Sebrae-SP.

Além deste valor, os parceiros pagarão cerca de 10% do valor do curso pelo material didático e terão ainda as despesas fixas com instalações e funcionários. “Estimamos que o parceiro vá precisar de 9 turmas de 20 alunos para atingir o equilíbrio. Mas isso pode variar caso a caso”, diz Tebaldi. A margem de lucro média para os cursos é de cerca de 25% e contrato tem duração de 12 meses.

Durante o piloto, o Sebrae-SP vai credenciar parceiros para atuar na Zona Leste de São Paulo, em Ribeirão Preto e Guarulhos, áreas onde há forte presença dos setores de comércio e serviços, priorizados nesta fase do programa.

Após a fase de testes, que deve durar seis meses (ou até que 75 turmas sejam atendidas), o Sebrae-SP iniciará o credenciamento de parceiros em outras regiões. Também está nos planos da entidade licenciar outros 16 cursos de capacitação empresarial focados nas áreas de indústria e agricultura.

Atualmente o Sebrae-SP ministra diretamente os mesmos 27 cursos que serão licenciados para cerca de 3 mil alunos ao mês.